Każdego wieczoru stawałam przed drzwiami naszej łazienki z gulą w gardle, wiedząc, że za chwilę rozpocznie się ten sam upokarzający rytuał. Zanim zdążyłam nałożyć szampon na włosy, słyszałam już pukanie w drzwi i bezduszny głos odliczający upływające sekundy. Mój własny dom stał się dla mnie miejscem ciągłego napięcia, a człowiek, któremu ślubowałam miłość, zamienił się w strażnika liczników. Myślałam, że robię coś źle, że jestem zbyt rozrzutna, aż do dnia, w którym odkryłam jego starannie skrywaną tajemnicę.

Mąż ciągle mnie upominał

Dźwięk odkręcanej wody przyprawiał mnie o dreszcze. Kiedyś uwielbiałam brać prysznic. Był to dla mnie moment wyciszenia po długim dniu pracy w biurze rachunkowym. Ciepłe krople zmywały ze mnie stres, a zapach lawendowego żelu pozwalał na chwilę zapomnieć o troskach. Jednak od kilku miesięcy ten prosty, codzienny rytuał przypominał wyzwanie na czas.

Krzysztof zmienił się nie do poznania tuż po tym, jak wzięliśmy kredyt na nasz wymarzony dom na przedmieściach. Początkowo tłumaczył swoje zachowanie rosnącymi kosztami utrzymania i inflacją. Rozumiałam to. Sama byłam księgową, potrafiłam liczyć i wiedziałam, że musimy zaciskać pasa. Ale jego oszczędność szybko przerodziła się w coś, co przypominało obsesję.

– Znowu lejesz wodę bez sensu! – usłyszałam stłumiony przez drzwi głos męża. – Minęły już cztery minuty!

Zakręciłam kran drżącymi rękami. Spłukałam szampon lodowatą resztką wody, która kapała z deszczownicy, po czym pospiesznie owinęłam się ręcznikiem. Kiedy wyszłam na korytarz, Krzysztof stał tam z telefonem w dłoni. Ekran świecił się w półmroku, a na nim wyraźnie widniała aplikacja stopera.

– Cztery minuty i dwadzieścia sekund – powiedział z wyrzutem, krzyżując ręce na piersi. – Wiesz, ile to litrów? Znowu rachunek będzie kosmiczny. Mówiłem ci, żebyś zakręcała wodę podczas namydlania.

– Przecież zakręcam – odpowiedziałam cicho, wpatrując się w podłogę. – Ale muszę dokładnie spłukać włosy.

– Inni potrafią umyć się w dwie minuty. Po prostu nie szanujesz naszych pieniędzy.

Wyminęłam go bez słowa i zamknęłam się w sypialni. Usiadłam na brzegu łóżka, czując, jak łzy bezsilności napływają mi do oczu. To nie był pierwszy raz. Wyliczał mi wodę, prąd, a nawet ilość płynu do naczyń. Sprawdzał stan liczników w każdy piątek wieczorem, zapisując wyniki w specjalnym zeszycie w kratkę. Żyłam w ciągłym strachu, że znów przekroczę jakiś wymyślony przez niego limit.

Miałam swoją odskocznię

Miałam tylko jedną odskocznię od tej domowej tyranii. Były nią moje rośliny. Od zawsze kochałam zieleń, a po przeprowadzce do domu na przedmieściach, postanowiłam stworzyć w salonie małą dżunglę. Miałam piękne, rozłożyste monstery, delikatne paprocie i kalatee, które wymagały sporo uwagi. Dbanie o nie dawało mi poczucie spokoju, którego tak bardzo brakowało mi w relacji z Krzysztofem.

Oczywiście, rośliny potrzebowały wody. Z każdym nowym liściem rósł jednak gniew mojego męża. Uważał, że moje hobby to fanaberia i marnotrawstwo.

Pewnego popołudnia, gdy przecierałam liście z kurzu, Krzysztof wszedł do salonu. Jego wzrok natychmiast padł na konewkę stojącą na podłodze.

– Znowu to podlewasz? – zapytał ostro. – Dopiero co wlewałaś tam wodę dwa dni temu.

– Ziemia była sucha – odpowiedziałam, starając się zachować spokój. – Te gatunki potrzebują wilgoci, żeby przetrwać.

– Ja potrzebuję, żebyśmy nie zbankrutowali przez twoje chwasty! – podniósł głos, podchodząc bliżej. – Wyniosę to wszystko na zewnątrz, nie będę sponsorował tego ogrodu botanicznego.

Od tamtej pory zaczęłam podlewać rośliny w tajemnicy. Kiedy padał deszcz, wystawiałam na taras plastikowe wiadra, żeby zbierać deszczówkę. Robiłam to, gdy Krzysztof był w pracy, żeby nie musieć słuchać jego narzekań. Czułam się jak intruz we własnym domu. Przemykałam z wiadrami, chowałam konewki, myłam się w lodowatej wodzie. Wszystko po to, by uniknąć kolejnej awantury.

Siostra była w szoku

Moja siostra, Magda, zauważyła, że coś jest nie tak. Wpadła do mnie pewnej soboty, kiedy Krzysztof pojechał do sklepu budowlanego. Siedzibym w kuchni, pijąc herbatę, kiedy nagle Magda spojrzała na mnie uważnie.

– Jesteś jakaś blada i spięta – stwierdziła, odstawiając kubek. – Wszystko w porządku?

– Tak, jasne. Po prostu dużo pracy w biurze – skłamałam, odwracając wzrok.

– Nie ściemniaj. Widziałam, jak wzdrygnęłaś się, kiedy usłyszałaś dźwięk pralki. Co się dzieje u was?

Nie wytrzymałam. Opowiedziałam jej o wszystkim. O stoperze pod drzwiami łazienki, o zeszycie w kratkę, o ukrywaniu deszczówki. Magda słuchała tego z szeroko otwartymi oczami.

– To nie jest normalne zachowanie – powiedziała stanowczo. – On cię terroryzuje. Nie możesz tak żyć, przecież to jest jakaś paranoja. Zarabiacie oboje, stać was na normalne zużycie wody.

Wiedziałam, że ma rację, ale w głębi duszy wciąż szukałam dla niego usprawiedliwienia. Może faktycznie przesadzałam? Może byłam zbyt nieostrożna? Przecież on tylko martwił się o naszą przyszłość.

Rachunek za wodę nas zaskoczył

Punkt kulminacyjny nadszedł jakiś czas później. Wróciłam z pracy i zastałam Krzysztofa siedzącego przy stole w jadalni. Przed nim leżała otwarta koperta, a jego twarz była purpurowa ze złości. W dłoni trzymał pogniecioną kartkę papieru.

– Możesz mi to wytłumaczyć? – zapytał lodowatym tonem, rzucając papier w moją stronę.

Podniosłam dokument. To było rozliczenie za wodę z ostatnich sześciu miesięcy. Spojrzałam na kwotę do zapłaty i zamarłam. Dopłata wynosiła niemal 1000 złotych. Zużycie wody wzrosło drastycznie, w sposób absolutnie niemożliwy do logicznego wytłumaczenia.

– Ale jak to? – wydukałam, wpatrując się w liczby. – To przecież niemożliwe. Płacimy ryczałt, myjemy się krótko...

– Niemożliwe? – Krzysztof zerwał się z krzesła. – Niemożliwe?! Widzisz, do czego doprowadziły twoje nawyki! Te twoje krzaczyska w salonie piją wodę jak gąbki! Mówiłem, że puszczasz nas z torbami!

– Przecież podlewam je deszczówką! – zaprotestowałam, czując, jak serce bije mi w gardle. – Przynoszę wodę z dworu, używam jej tylko tyle, ile muszę. To nie rośliny, to nie mój prysznic. Gdzieś musi być błąd!

– Jaki błąd? Licznik nie kłamie! Jesteś nieodpowiedzialna. Przez ciebie nie będziemy mieli za co opłacić kolejnej raty!

Trzasnął drzwiami i wyszedł z domu, zostawiając mnie samą z rachunkiem w dłoni. Byłam zdruzgotana. Przez chwilę naprawdę uwierzyłam, że to moja wina. Że może źle zakręciłam kran w ogrodzie, że może zużywałam więcej, niż mi się wydawało. Siedziałam przy stole, wpatrując się w cyfry, aż w końcu poczułam coś dziwnego. Poczułam gniew. Znałam się na liczbach. To była moja praca. Zaczęłam liczyć w głowie. Nawet gdybym wylewała na moje rośliny pięćdziesiąt litrów wody dziennie, nie osiągnęłabym takiego wyniku. To musiało być coś innego. Coś, o czym nie wiedziałam.

Odkryłam źródło problemu

Krzysztofa nie było kilka godzin. Postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce. Zeszłam do piwnicy, gdzie znajdował się główny licznik wody. Oświeciłam latarkę w telefonie i spojrzałam na tarczę. Czerwone kółko kręciło się w jednostajnym, szybkim tempie. Ale przecież w domu nic nie działało. Pralka była wyłączona, zmywarka też. Sprawdziłam wszystkie krany w kuchni i w naszej łazience. Susza.

Zaczęłam krążyć po domu, nasłuchując. Przeszłam przez salon, przedpokój, aż dotarłam do tylnej części domu, gdzie znajdowała się mała, gościnna łazienka. Rzadko z niej korzystaliśmy. Właściwie w ogóle tam nie zaglądałam, bo służyła jako składzik na mopy i wiadra.

Przypomniałam sobie, że na początku lata Krzysztof powiedział, że spłuczka tam szwankuje. Miał wezwać hydraulika, ale stwierdził, że szkoda pieniędzy na „zdzierców” i sam to naprawi. Pamiętałam, że siedział tam pół dnia z narzędziami, po czym ogłosił sukces.

Podeszłam do drzwi. Były zamknięte. Przyłożyłam ucho do drewna i usłyszałam to. Cichy, ale nieustanny szum. Nacisnęłam klamkę i weszłam do środka. Dźwięk stał się wyraźniejszy. Zbliżyłam się do toalety i zajrzałam do muszli. Woda ciekła szerokim strumieniem z rezerwuaru prosto do odpływu. Nie kapała. Ona płynęła jednostajnie, jak mały wodospad.

Zdjęłam pokrywę spłuczki. To, co zobaczyłam, sprawiło, że opadły mi ręce. Krzysztof, w swoim wielkim dążeniu do oszczędności, naprawił zawór za pomocą kawałka drutu, starej uszczelki i ogromnej ilości niebieskiej taśmy izolacyjnej. Cała ta prowizoryczna konstrukcja puściła, najprawdopodobniej wiele tygodni temu.

Stałam tam, patrząc na ten rwący strumień, i nagle wszystkie te noce spędzone na płaczu, każdy prysznic brany pod presją czasu, każde upokorzenie związane z podlewaniem roślin zlały się w jedno wielkie uczucie obrzydzenia.

To nie o wodę tutaj chodziło

Kiedy Krzysztof wrócił wieczorem, był nadąsany. Nie odezwał się do mnie ani słowem, tylko usiadł na kanapie przed telewizorem. Podeszłam do niego powolnym krokiem i rzuciłam na stolik przed nim niebieską taśmę izolacyjną oraz kawałek zardzewiałego drutu, które wyłowiłam ze spłuczki.

Spojrzał na te przedmioty, a potem na mnie, marszcząc brwi.

– Co to ma być? – zapytał opryskliwie.

– To jest nasza dopłata za wodę – powiedziałam cichym, ale niesamowicie twardym głosem. – Twoja genialna, darmowa naprawa w gościnnej łazience. Woda lała się tam strumieniem od miesięcy.

Jego twarz zmieniła kolor. Zbladł, a potem nerwowo przełknął ślinę. Widziałam, jak w jego głowie trybiki pracują na najwyższych obrotach, próbując znaleźć sposób, by odwrócić sytuację i zrzucić winę na mnie.

– Przecież... przecież mogłaś tam zajrzeć – zaczął się jąkać. – Powinnaś sprawdzać cały dom, skoro tak często sprzątasz. To ty nie zauważyłaś, że coś tam hałasuje.

Patrzyłam na niego i nagle wszystko stało się jasne. Zrozumiałam swój największy błąd. Przez cały ten czas myślałam, że problemem jest woda. Że problemem są pieniądze. Ale to nie była prawda. Problemem był jego charakter. Jego potrzeba kontrolowania mnie, zrzucania na mnie odpowiedzialności za własne błędy i całkowity brak szacunku.

Nie odpowiedziałam na jego absurdalne oskarżenia. Odwróciłam się na pięcie i poszłam do sypialni. Wyciągnęłam z szafy walizkę.

– Co ty robisz? – zapytał, stając w progu pokoju. W jego głosie po raz pierwszy od bardzo dawna usłyszałam nutę niepewności.

– Pakuję się – odpowiedziałam, nie przerywając składania ubrań. – Jadę do Magdy. Jutro rano skontaktuję się z prawnikiem w sprawie rozwodu. Nie będę dłużej płacić za twoje błędy. Ani finansowo, ani emocjonalnie.

Próbował mnie zatrzymać. Najpierw krzyczał, że robię z igły widły. Potem prosił, mówiąc, że przecież to tylko wypadek, że naprawi spłuczkę prawdziwymi częściami, że przestanie mierzyć mi czas w łazience. Ale dla mnie było już za późno.

Kiedy wyniosłam walizkę do samochodu, wróciłam jeszcze na chwilę do salonu. Moje piękne monstery i kalatee stały cicho w świetle księżyca. Zabrałam na razie tylko jedną małą roślinkę, obiecując sobie, że po resztę wrócę z firmą przeprowadzkową.

Karolina, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: