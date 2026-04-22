Przez niemal dziesięć lat pracowałam w dużej firmie w centrum miasta. Ciągły pęd, niekończące się spotkania, wieczny hałas i telefony dzwoniące po godzinach pracy sprawiły, że byłam skrajnie wyczerpana. Zaczęłam szukać ucieczki i tak trafiłam na ogłoszenie o sprzedaży małego, drewnianego domu na wsi, kilkadziesiąt kilometrów od miasta. Miejsce wymagało mnóstwa pracy, ale miało duszę. Zaryzykowałam. Oddałam tej nieruchomości całe swoje oszczędności i każdą wolną chwilę.

Chciałam odpocząć

Miesiącami własnoręcznie zrywałam stare tapety, odnawiałam podłogi i malowałam ściany. Moim celem było stworzenie przestrzeni, w której wreszcie odetchnę. Kiedy nadeszła wiosna, dom był gotowy. Zbliżała się majówka, a ja miałam w planach tylko jedno: leżeć na hamaku, czytać książki i słuchać szumu drzew. Nie zapraszałam nikogo. Chciałam ten pierwszy, prawdziwie ciepły weekend spędzić w absolutnej ciszy, celebrując to, co udało mi się osiągnąć.

Moja siostra Sylwia od zawsze uważała, że to, co moje, jest również jej. W dzieciństwie zabierała moje zabawki, w młodości pożyczała ubrania bez pytania, a w dorosłym życiu regularnie oczekiwała, że będę rozwiązywać jej problemy. Zawsze ustępowałam dla świętego spokoju. Tym razem miało być inaczej, ale stary mechanizm zadziałał szybciej, niż zdążyłam zareagować.

Nie potrzebowałam towarzystwa

Zadzwoniła na trzy dni przed początkiem długiego weekendu. Odbierając, miałam dłonie ubrudzone ziemią, bo właśnie sadziłam kwiaty przed wejściem.

– Cześć, słuchaj, mamy genialny plan – powiedziała radosnym tonem, nie dając mi nawet szansy na przywitanie. – Przyjeżdżamy do ciebie na majówkę. Młody trochę odetchnie świeżym powietrzem, a my posiedzimy na łonie natury. Będziemy w piątek po południu.

Zamarłam. W mojej głowie natychmiast pojawił się obraz hałaśliwego siostrzeńca, wiecznie niezadowolonej ciotki i Sylwii, która uważa, że wszystko jej się należy.

– Sylwia, ale ja nic nie mówiłam, że robię jakieś spotkanie – zaczęłam niepewnie, próbując zebrać myśli. – Dopiero co skończyłam sprzątać po remoncie. Chciałam odpocząć. Sama.

– Przestań marudzić! – przerwała mi ze śmiechem, w którym kryła się ta specyficzna, raniąca nuta politowania. – Przecież masz tam tyle miejsca. Poza tym rodzinie odmówisz? Ciocia Krystyna już się tak cieszy, że zobaczy twoje nowe włości. Nie rób nam tego, już wszystko zaplanowaliśmy.

Zanim zdążyłam stanowczo zaprotestować, zmieniła temat, rzuciła kilka słów o tym, co muszę przygotować i się rozłączyła. Zostałam na ganku z telefonem w dłoni i wielkim poczuciem winy, które zawsze we mnie wzbudzała. Westchnęłam ciężko. Postanowiłam, że jakoś to przetrwam. Przecież to tylko kilka dni. Pojechałam do lokalnego sklepu, kupiłam trochę podstawowych produktów: pieczywo, masło, ser, jajka i warzywa na pierwsze śniadanie. Byłam przekonana, że jako goście, którzy sami się wprosili na kilka dni, przywiozą ze sobą konkretne zapasy, zwłaszcza na planowanego przez nich grilla.

Przyjechali jak do hotelu

Zjawili się w piątek późnym popołudniem. Z dwóch samochodów wylała się głośna fala dźwięków. Mój spokój prysł w ułamku sekundy. Radek natychmiast zaczął biegać po trawniku, tratując moje nowo posadzone kwiaty, a ciocia Krystyna, wysiadając, z niesmakiem spojrzała na swoje buty.

– Ta droga dojazdowa to jakiś koszmar – powiedziała na powitanie, zamiast zwykłego „dzień dobry”. – Całe auto w kurzu.

– To jest wieś, ciociu. Tutaj są drogi szutrowe – odpowiedziałam, starając się uśmiechnąć.

Sylwia wyciągnęła z bagażnika dwie ogromne walizki ze swoimi ubraniami. Patrzyłam, jak wyjmują kolejne torby, kosmetyczki i koce, ale nigdzie nie widziałam siatek z jedzeniem. Żadnych zakupów. Pomyślałam, że może zostawili je w drugim aucie, albo zamierzają pojechać do miasta następnego dnia.

Początek upłynął na oprowadzaniu ich po domu. Ciocia zaglądała w każdy kąt, komentując, że kuchnia jest za mała, a schody zbyt strome. Sylwia od razu zajęła największy pokój gościnny, ten z widokiem na las, informując mnie, że tam będzie miała najlepsze światło do robienia zdjęć. Zostałam zepchnięta do najmniejszego pokoju na dole, bo ciocia zażądała mojej sypialni, twierdząc, że ma najwygodniejszy materac, a ją bolą plecy. Zgodziłam się. Znowu ustąpiłam.

Czułam się jak służąca

Sobotni poranek był katastrofą. Wstałam o siódmej, mając nadzieję na chwilę ciszy, ale po chwili usłyszałam ciężkie kroki ciotki.

– Gdzie tu jest ekspres do kawy? – zapytała, stając w progu kuchni w szlafroku.

– Nie dorobiłam się jeszcze ekspresu. Jest kawiarka albo zaparzacz – odpowiedziałam, wyciągając kawę z szafki.

Ciocia westchnęła ostentacyjnie, kręcąc głową, jakbym właśnie wyznała, że mieszkam w jaskini. Zrobiłam jej kawę. Chwilę później na dół zeszła Sylwia, żądając świeżo wyciskanego soku dla Tomka i jajecznicy. Zamiast cieszyć się porankiem, biegałam między kuchenką a stołem, serwując im posiłek, do którego produktów nie dołożyli ani grosza.

Po śniadaniu zniknęli. Sylwia poszła leżeć na leżaku z telefonem, Radek zamknął się w pokoju i grał na konsoli, a ciocia Krystyna usiadła w cieniu i rozwiązywała krzyżówki. Stół był pełen brudnych naczyń, okruszków i rozlanego soku. Nikt nawet nie zaproponował pomocy przy sprzątaniu. Zbierałam talerze, czując narastającą złość. Po południu, kiedy skończyłam zmywać i odkurzać piasek, który nanieśli do przedpokoju, wyszłam na taras.

– Nikola, przynieś mi jeszcze jeden ręcznik, ten jest jakiś szorstki – rzuciła Sylwia, nie podnosząc nawet wzroku znad ekranu telefonu.

Zatrzymałam się w pół kroku. Moje dłonie same zacisnęły się w pięści. Przypomniałam sobie, dlaczego uciekłam z miasta – by nikt mi niczego nie kazał. A teraz moja własna siostra traktowała mnie gorzej niż wynajętą obsługę. Wzięłam głęboki oddech i poszłam po ręcznik. Czekałam na rozwój wydarzeń, w głębi duszy mając nadzieję, że chociaż wieczorem się zreflektują.

Tego było za wiele

Około godziny szesnastej Sylwia wstała z leżaka, przeciągnęła się i spojrzała na mnie wyczekująco.

– Słuchaj, jesteśmy już głodni. Rozpalaj tego grilla, bo Radek zaraz zacznie marudzić.

Skinęłam głową. Poszłam do szopy, przyniosłam worek z węglem, rozłożyłam ruszty i rozpaliłam ogień. Wrzuciłam na ruszt moje własne, skromne zapasy: dwie papryki, trochę pieczarek i cukinię, które kupiłam dla siebie. Czekałam chwilę, po czym poszłam do salonu, gdzie moja rodzina oglądała telewizję.

– Gdzie macie siatki z zakupami na grilla? – zapytałam spokojnie, opierając się o framugę drzwi. – Zostawiliście w bagażniku?

Sylwia spojrzała na mnie, jakbym powiedziała coś w obcym języku.

– Jakimi zakupami? – zapytała, marszcząc brwi.

– No, jedzeniem. Mięsem, kiełbaskami, pieczywem. Tym, co chcieliście sobie grillować.

Ciotka Krystyna prychnęła z kanapy.

– Przecież jesteśmy u ciebie w gościach! – powiedziała tonem pełnym oburzenia. – Gospodyni zaprasza i nie ma czym podjąć rodziny? To jakiś żart? Myśleliśmy, że wszystko przygotowałaś. Przecież to ty mieszkasz na wsi, tu pewnie wszystko jest tanie i świeże.

Patrzyłam na nich, nie wierząc własnym uszom.

– Nie zapraszałam was – powiedziałam, czując, jak mój głos staje się zimny i ostry. – Sami się wprosiliście. Zadzowniłaś, Sylwia, i oznajmiłaś, że przyjeżdżacie. Przyjechaliście do mnie na cztery dni, bez żadnego prowiantu, bez zapytania, czy mam za co was wykarmić i oczekujecie, że będę wam usługiwać? Nawet jednej głupiej kiełbasy nie kupiliście.

Sylwia wstała, przyjmując postawę obronną. Zawsze tak robiła, kiedy wiedziała, że nie ma racji, ale chciała wygrać spór krzykiem.

– No wiesz co! Żałujesz własnej siostrze i siostrzeńcowi jedzenia? Jak ci nie wstyd! Myśleliśmy, że się ucieszysz z naszych odwiedzin, a ty nas rozliczasz z każdej złotówki. Mogliśmy pojechać w góry, ale chcieliśmy zrobić ci przyjemność i zobaczyć ten twój wspaniały dom!

Zbuntowałam się

Stałam tam i patrzyłam na twarze ludzi, z którymi nie czułam żadnej więzi. Zrozumiałam, jak bardzo byłam naiwna. Oni nie przyjechali zobaczyć mojego domu. Przyjechali, bo to była darmowa opcja na długi weekend. Zero kosztów za nocleg, a jedzenie i obsługa miały być zapewnione przez uległą, cichą Nikolę.

– Owszem, to jest mój dom – zaczęłam cicho, ale bardzo wyraźnie. – I właśnie dlatego ja ustalam w nim zasady. Nie jestem waszą służącą, a to nie jest pensjonat z pełnym wyżywieniem. Nie mam dla was jedzenia. Mam warzywa, które właśnie się pieką i to jest moja kolacja. Jeśli jesteście głodni, wiejski sklep jest dwa kilometry stąd w stronę głównej drogi. Mają duży wybór.

– Przecież my nie znamy okolicy! – oburzyła się ciotka. – Mamy teraz jechać i szukać sklepu?

– Macie nawigację w telefonach. Ja idę na spacer do lasu. Jak wrócę, spodziewam się, że w kuchni będzie posprzątane po waszym śniadaniu.

Odwróciłam się na pięcie, nie czekając na ich reakcję. Wyszłam na zewnątrz. Słyszałam za sobą podniesione głosy Sylwii i ciotki, ale nie obchodziło mnie to. Szłam piaszczystą drogą w stronę drzew i z każdym krokiem czułam, jak spada ze mnie wielki, niewidzialny ciężar. Po raz pierwszy w życiu postawiłam się rodzinie tak otwarcie. Nie przepraszałam za to, że nie spełniłam ich oczekiwań.

Spacerowałam ponad dwie godziny. Słuchałam wiatru w koronach sosen i uśmiechałam się do samej siebie. Kiedy wracałam, słońce chyliło się już ku zachodowi, malując niebo na różowo. Z oddali zauważyłam, że na moim podjeździe brakuje samochodów. Weszłam do domu. W przedpokoju nie było butów i porozrzucanych kurtek. W salonie nie grał telewizor. Na stole w kuchni znalazłam nabazgraną na szybko kartkę: „Z takim podejściem do rodziny to ty zawsze będziesz sama. Dziękujemy za zrujnowaną majówkę”.

Uśmiechnęłam się szeroko, zgniotłam kartkę i wrzuciłam ją do kosza. Nie miałam wyrzutów sumienia.

Nikola, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: