Przez lata mówiłam, że mamy z Michałem spokojne, dojrzałe małżeństwo. Wspólny kredyt, plan dnia zapisany w kalendarzu, niedzielne obiady u teściów. Namiętność gdzieś się rozpłynęła, ale wmawiałam sobie, że tak wygląda dorosłość. Gdy pewnego dnia oznajmił, że zabiera mnie na romantyczny weekend w górach, poczułam wzruszenie pomieszane z niepokojem. Chciałam wierzyć, że to powrót do nas, a nie próba zagłuszenia czegoś, czego jeszcze nie umiałam nazwać.

Zaczęło się od pomyłki na recepcji

Pod hotel podjechaliśmy późnym popołudniem. Śnieg topniał na poboczu, a w powietrzu czuć było wilgoć i zapach drewna z pobliskich domków. Michał ścisnął moją dłoń, kiedy wysiadaliśmy z samochodu.

– Zobaczysz, spodoba ci się – powiedział z uśmiechem, który wydawał mi się odrobinę zbyt napięty.

Hol był jasny, z dużymi oknami wychodzącymi na góry. Przy recepcji stała młoda kobieta o starannie upiętych włosach i nienagannym makijażu. Kiedy podeszliśmy, jej twarz rozjaśnił szeroki uśmiech.

– Dobry wieczór, panie Michale. Miło znowu pana widzieć.

Zamarłam. Mąż przez ułamek sekundy nie odpowiedział. Widziałam, jak napina mu się szczęka.

– Dobry wieczór – odparł w końcu. – Mamy rezerwację na nazwisko Nowicki.

Recepcjonistka zaczęła stukać w klawiaturę. Jej uśmiech powoli gasł.

– Hm… w systemie widzę pobyt sprzed miesiąca. Apartament z widokiem na dolinę. Bardzo udany weekend, prawda? – spojrzała na mnie z uprzejmą ciekawością. – Natomiast na dziś nie mam nowej rezerwacji.

Serce zaczęło mi bić szybciej.

– Sprzed miesiąca? – powtórzyłam, starając się, by mój głos brzmiał neutralnie.

Michał odchrząknął.

– To musi być pomyłka. Rezerwowałem na marzec. Możliwe, że system coś źle zapisał.

Recepcjonistka zmarszczyła brwi.

– Rezerwacja była opłacona i zrealizowana. Pan był wtedy z… – zawahała się, spoglądając na mnie – z małżonką.

Poczułam, jak ogarnia mnie chłód. Miesiąc temu Michał był „na delegacji” w Poznaniu. Pamiętam, bo wrócił późno w niedzielę, zmęczony i milczący. Przywiózł mi wtedy czekoladki z hotelowego minibaru, żartując, że to jedyna atrakcja wyjazdu.

– To niemożliwe – powiedziałam cicho.

Michał położył mi rękę na plecach, jakby chciał mnie uspokoić.

– Kochanie, pewnie ktoś pomylił nazwiska i źle zapisał. Dużo ludzi tak się nazywa.

Recepcjonistka spojrzała jeszcze raz w monitor.

– Numer telefonu się zgadza – dodała delikatnie. – I adres e-mail.

Zobaczyłam, jak Michał zaciska palce na blacie.

– Proszę sprawdzić jeszcze raz – rzucił ostrzej, niż zamierzał. – Na dziś. Na pewno coś rezerwowałem.

Zapadła niezręczna cisza. W tle cicho grała muzyka, ktoś przechodził z walizką. Czułam się tak, jakbym stała obok własnego ciała i obserwowała tę scenę z dystansu. Miesiąc temu. Nowa koszula, którą kupił „bo była w promocji”. Zapach kobiecych perfum, który poczułam na jego marynarce i który wytłumaczył zatłoczoną windą w biurowcu. Coraz częstsze wyjścia, telefon zawsze odłożony ekranem do dołu.

– Mamy jeszcze wolny pokój typu deluxe – odezwała się recepcjonistka. – Jeśli państwo chcą, możemy go przygotować od ręki.

– Oczywiście – odpowiedział szybko Michał. – Bierzemy.

Patrycja – bo tak miała na plakietce – podała nam formularz do podpisu. Zauważyłam, że jej spojrzenie raz po raz wracało do mnie z czymś na kształt zakłopotania. Jakby próbowała sobie coś przypomnieć. Albo porównać.

W drodze do windy Michał ściszył głos.

– Nie róbmy sceny. To tylko zwykłe nieporozumienie.

Spojrzałam na niego.

– Nie zrobiłam żadnej sceny – odparłam spokojnie. – Na razie tylko słucham.

W windzie patrzyłam na nasze odbicia w lustrze. Stały obok siebie, ale nie dotykały się nawet ramionami. Przez chwilę miałam wrażenie, że patrzę na obcych ludzi, którzy udają małżeństwo. Drzwi się otworzyły. Michał wyszedł pierwszy szybkim krokiem. A ja poczułam, że coś właśnie się zmieniło – jeszcze nie gwałtownie, raczej cicho, jak pojawia się cienka rysa na szkle.

Zbierałam to wszystko w sobie

Pokój był elegancki. Jasne zasłony, miękki dywan, balkon z widokiem na ośnieżone szczyty. Na łóżku leżały dwa białe szlafroki, a na stoliku czekała karteczka z życzeniami udanego pobytu. Wszystko wyglądało jak scenografia do romantycznego filmu. Tylko my nie potrafiliśmy już odegrać swoich ról.

Michał odstawił walizkę i od razu podszedł do okna.

– Widzisz? Mówiłem, że będzie pięknie – rzucił, nie patrząc na mnie.

Usiadłam na brzegu łóżka.

– Miesiąc temu też było pięknie? – zapytałam spokojnie.

Odwrócił się gwałtownie.

– Znowu zaczynasz? Naprawdę chcesz zepsuć ten wyjazd przez jakąś pomyłkę w systemie?

– To nie była pomyłka. Numer telefonu się zgadzał.

– Przecież każdy może wpisać czyjś numer.

– I znać twój adres e-mail? – uniosłam brwi.

Zamilkł. Podszedł do mnie, jakby chciał mnie objąć, ale zatrzymał ręce w połowie drogi.

– Marianna, ostatnio jesteś przewrażliwiona. Szukasz problemu tam, gdzie go nie ma.

Te słowa zabolały bardziej niż cokolwiek innego. Przewrażliwiona. Przez ostatnie miesiące wielokrotnie słyszałam, że „za dużo analizuję”, że „szkoła robi ze mnie detektywa”. Może rzeczywiście przesadzałam? Może to ja budowałam w głowie czarne historie?

– A delegacja w lutym? – zapytałam ciszej. – Wróciłeś dzień później, niż zapowiadałeś.

– Spotkanie się przedłużyło.

– W weekend?

Westchnął ciężko, jakbym to ja była trudna.

– Prowadzę firmę, Marianna. Czasem tak bywa.

Wstałam i podeszłam do walizki. Otworzyłam ją powoli. Starannie złożona koszula, ta nowa, granatowa. Tę samą miał na sobie miesiąc temu, kiedy „jechał do Poznania”. Pamiętałam, bo powiedziałam, że w niej wygląda młodziej.

– Dlaczego kupiłeś ją bez okazji? – zapytałam, nie podnosząc wzroku.

– Chyba mogę sobie kupić koszulę – odpowiedział z irytacją.

Zamknęłam walizkę.

– A dlaczego mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz?

Zapadła cisza. Słyszałam tylko tykanie zegara nad drzwiami. Michał potarł dłonią czoło.

– To wszystko siedzi w twojej głowie – powiedział w końcu łagodniej. – Oddaliliśmy się od siebie, to fakt. Chciałem to naprawić. Ten wyjazd jest dla nas. Nie niszcz go domysłami.

„Dla nas”. Te dwa słowa zabrzmiały jak wyuczona formułka. Spojrzałam na niego uważnie. Unikał mojego wzroku. Mówił szybko, jakby bał się ciszy, w której mogłabym zadać kolejne pytanie. Znałam go od siedemnastu lat. Wiedziałam, kiedy mówił prawdę. Wiedziałam, kiedy budował mur ze słów.

– Dobrze – powiedziałam w końcu. – Spróbujmy spędzić ten wieczór spokojnie.

Ulga przemknęła przez jego twarz zbyt wyraźnie. Notowałam to wszystko w głowie.

Poszliśmy do hotelowej restauracji. Rozmawialiśmy o pracy, o sąsiadach, o planach na wakacje. Śmialiśmy się nawet z jakiejś drobnej pomyłki kelnera. Z boku musieliśmy wyglądać jak para po prostu zmęczona codziennością. A jednak za każdym razem, gdy Michał sięgał po telefon, czułam ukłucie. Gdy wychodził „na chwilę zadzwonić”, serce podchodziło mi do gardła. Wrócił po kilku minutach, tłumacząc, że to sprawy firmowe.

W nocy leżeliśmy obok siebie, ale między nami była przestrzeń większa niż to łóżko. Patrzyłam w sufit i próbowałam przekonać samą siebie, że to naprawdę tylko zbieg okoliczności. Nie mogłam jednak pozbyć się obrazu recepcjonistki, która powiedziała: „Bardzo udany weekend, prawda?”.

Nazajutrz rano obudziłam się z decyzją. Potrzebowałam odpowiedzi, nie półsłówek.

– Zejdę zapytać o godziny działania spa – oznajmiłam, ubierając się rano.

– Ja mogę to zrobić – zaproponował szybko.

– Poradzę sobie – odpowiedziałam.

Spojrzał na mnie badawczo, ale nic nie powiedział. Kiedy zamknęłam za sobą drzwi pokoju, poczułam, że przekraczam jakąś granicę. Już nie chciałam wierzyć na słowo. Chciałam wiedzieć.

Prawda kryła się w szczegółach

Recepcja była niemal pusta. Za ladą stała ta sama kobieta. Kiedy mnie zobaczyła, na moment zesztywniała, jakby nie była pewna, czy powinna się uśmiechnąć.

– Dzień dobry – powiedziałam spokojnie. – Chciałam zapytać o godziny spa… i o coś jeszcze.

– Oczywiście – odpowiedziała, splatając dłonie.

– Wczoraj wspomniała pani o naszym poprzednim pobycie. To musiała być pomyłka. Ja tu jestem pierwszy raz.

Pani Patrycja zawahała się. Spojrzała na ekran, potem na mnie.

– Rozumiem… – zaczęła ostrożnie. – Ja po prostu zapamiętuję twarze. A pani… – urwała.

– Jestem do kogoś podobna? – dokończyłam za nią.

Skinęła głową, wyraźnie zakłopotana. Ściszyła głos i nie patrzyła mi w oczy.

– Nie powinnam, ale… Miesiąc temu pan Michał był tutaj z kobietą podobną do pani. Te same jasne włosy, podobna fryzura. Nawet sposób mówienia… Pomyślałam, że to pani.

Zrobiło mi się słabo, ale stałam nieruchomo.

– Była młodsza? – zapytałam, choć odpowiedź znałam.

– Tak – odparła cicho. – Wyraźnie młodsza.

Milczałam.

– Przepraszam, nie powinnam… – zaczęła.

– Proszę mówić – przerwałam jej łagodnie. – Wolę wiedzieć.

Kobieta odetchnęła.

– Wydawali się… bardzo zżyci. On był dla niej uważny. Rezerwował kolację przy oknie, zamawiał dodatkowe rzeczy. Mówił, że to wyjątkowy weekend.

Każde słowo wbijało się we mnie powoli, metodycznie.

– A ona? – zapytałam.

– Była czuła wobec niego. Śmiała się dużo. W pewnym momencie powiedziała, że zawsze chciała tu przyjechać z kimś takim jak on.

Zacisnęłam palce na pasku torebki.

– Dziękuję – powiedziałam w końcu. – To wszystko.

– Naprawdę mi przykro – dodała recepcjonistka i dodała mi jeszcze folder z informacjami o spa.

Skinęłam głową i odeszłam. Nie płakałam. W windzie spojrzałam w lustro. Jasne włosy, które od lat nosiłam w podobnym uczesaniu. Ta sama długość, ten sam kolor. Czy on ją wybrał, bo przypominała mnie sprzed dziesięciu lat? A może dlatego, że chciał mieć mnie… tylko młodszą?

Wróciłam do pokoju. Michał siedział na łóżku z telefonem w dłoni. Kiedy mnie zobaczył, szybko go odłożył.

– I jak? – zapytał.

Zamknęłam drzwi powoli.

– Byłeś tu miesiąc temu – powiedziałam bez wstępów. – Z kobietą, która wyglądała jak ja. Tylko młodszą. Nie kłam.

Zbladł.

– Marianna…

– Recepcjonistka pamięta szczegóły. Kolację przy oknie. Dekoracje. „Wyjątkowy weekend”.

Wstał gwałtownie.

– To nie tak.

– W takim razie powiedz, jak jest.

Zapadła cisza, ciężka i duszna. Michał przeszedł kilka kroków, jakby szukał odpowiednich słów.

– To był błąd – powiedział w końcu. – Jednorazowy.

– Jednorazowy? – powtórzyłam spokojnie. – W tym samym hotelu, w którym teraz próbujesz świętować nasz wyjazd?

Zamknął oczy.

– Chciałem to nadpisać. Zrozumiałem, że zrobiłem coś głupiego. Myślałem, że jeśli przyjadę tu z tobą, stworzymy nowe wspomnienie. Lepsze.

Zaśmiałam się krótko, bez radości.

– Czyli ja mam być korektą twojej historii?

Podszedł bliżej.

– Ona przypominała mi ciebie z czasów, gdy się poznaliśmy. Była pełna energii, zachwytu…

– A ja już nie jestem? – przerwałam.

Nie odpowiedział od razu. W jego milczeniu było wszystko. Poczułam, że coś we mnie stygnie. To nie była już tylko zdrada. To było porównanie. Wymiana na nowszy model tej samej wersji.

– Jak ma na imię? – zapytałam.

– Lena – odpowiedział cicho.

To imię zabrzmiało obco, a jednocześnie dziwnie blisko. Jak echo czegoś, co kiedyś było moje. Stałam naprzeciwko mężczyzny, z którym spędziłam pół życia, i nagle zobaczyłam, że przez ostatnie miesiące żyliśmy w dwóch różnych rzeczywistościach.

– To koniec? – zapytałam.

– Tak. Skończyłem to – zapewnił szybko. – To nic nie znaczyło. Chciałem tylko… poczuć się młodziej.

– A ja? – wyszeptałam. – Kim ja byłam w tym wszystkim?

Nie odpowiedział. Zrozumiałam, że najbardziej boli nie to, że był z kimś innym. Boli to, że szukał we mnie przeszłości, zamiast zobaczyć kobietę, którą jestem teraz.

Nie umiałam tego zrozumieć

Wieczór zapadł szybko. Za oknem zapaliły się pojedyncze światła w domkach na zboczu, a w pokoju panowała cisza tak gęsta, że słyszałam własny oddech. Michał siedział przy biurku, ja na fotelu przy oknie. Dzieliło nas kilka metrów, ale miałam wrażenie, że to zupełnie inny świat.

– Nie chcę cię stracić – powiedział w końcu. – Pójdę na terapię. Zrobię wszystko, co trzeba.

Nie odpowiedziałam od razu. Patrzyłam na odbicie swojej twarzy w szybie. Widziałam zmarszczki wokół oczu, które pojawiły się przez lata śmiechu i zmartwień. Widziałam kobietę zmęczoną udawaniem, że wszystko jest w porządku.

– Wiesz, kiedy zaczęliśmy się oddalać? – zapytałam cicho.

– Nie wiem – przyznał.

– Ja też nie. I to jest najgorsze.

Usiadł naprzeciwko mnie.

– To był impuls. Ona nic dla mnie nie znaczyła.

– Skoro nic nie znaczyła, to dlaczego wybrałeś miejsce, które miało być wyjątkowe? – spojrzałam mu w oczy. – Dlaczego próbowałeś mnie zastąpić kimś, kto wyglądał jak ja?

Opuścił wzrok.

– Bałem się, że już cię nie zachwycam. Że jesteśmy tylko obowiązkiem.

Te słowa zabolały, bo były w nich także moje zaniedbania. Oboje przestaliśmy się starać. Ja uciekłam w pracę i rutynę, on w swoje ambicje. Tylko że ja zostałam. On poszedł szukać potwierdzenia gdzie indziej.

– Nie zdradziłeś mnie dlatego, że było ci smutno – powiedziałam spokojnie. – Zdradziłeś, bo chciałeś poczuć się kimś innym. A ja byłam dla ciebie przypomnieniem, że czas płynie.

Wstałam i podeszłam do łóżka. Położyłam się, ale nie zgasiłam lampki.

– Jutro wracam do domu – oznajmiłam.

– Wrócimy razem – poprawił mnie szybko.

– Nie. Ja wracam. Ty możesz zostać, jeśli chcesz.

Patrzył na mnie długo, jakby dopiero teraz rozumiał, że coś naprawdę się kończy. Tej nocy nie spaliśmy. Leżeliśmy obok siebie, ale nie dotknęliśmy się ani razu.

Nad ranem spakowałam swoją walizkę. Michał stał przy drzwiach.

– Daj nam szansę – powiedział.

– Daj mi czas – odpowiedziałam i wyszłam.

Już nie dam się wymienić

W pociągu siedziałam przy oknie i patrzyłam, jak krajobraz powoli się zmienia. Góry ustępowały miejsca polom, potem zabudowaniom. Czułam ból, ale pod nim było coś jeszcze – dziwny spokój.

W domu nie rozpakowałam się od razu. Usiadłam przy toaletce i spojrzałam w lustro. Przez lata widziałam w nim „żonę Michała”. Kobietę, która powinna być wystarczająco wyrozumiała, cierpliwa, gotowa czekać. Tym razem zobaczyłam Mariannę. Kobietę, która pozwoliła sobie na zbyt wiele kompromisów ze strachu przed samotnością.

Zadzwoniłam do dyrektorki szkoły i poprosiłam o kilka dni urlopu. Potem zaczęłam przeglądać oferty wynajmu małych mieszkań w pobliżu pracy. Wiedziałam, że muszę się wyprowadzić na jakiś czas. Nie po to, by go ukarać. Po to, by usłyszeć własne myśli bez jego obecności.

Michał pisał wiadomości. Przepraszał. Proponował wspólną terapię. Odpisałam tylko: „Potrzebuję przestrzeni”. Najbardziej bolało mnie to, że próbował odtworzyć mnie w młodszej wersji, zamiast zapytać, kim jestem teraz. Paradoksalnie właśnie to mnie obudziło. Zrozumiałam, że nie chcę już być wspomnieniem ani czyjąś próbą cofnięcia czasu.

Kilka dni później podpisałam umowę na wynajem niewielkiego mieszkania. Kiedy wniosłam tam pierwsze pudełko z książkami, poczułam strach, ale też dumę. To była moja decyzja. Nie wiem, czy nasze małżeństwo przetrwa. Wiem natomiast, że jeśli kiedykolwiek wrócę do Michała, to jako kobieta świadoma swojej wartości, a nie jako cień dawnej siebie.

Patrząc w lustro w nowym mieszkaniu, uśmiechnęłam się lekko. Po raz pierwszy od dawna widziałam nie czyjąś żonę, lecz osobę, która ma prawo wybierać. Tej wersji siebie już nikomu nie oddam.

Marianna, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

