Żółte róże leżały na stole w wazonie, a ja patrzyłam na nie tak długo, aż zaczęły mnie drażnić samym kolorem. Mój mąż stał w kuchni i udawał, że nic szczególnego się nie wydarzyło. Uśmiechał się, pytał o kolację, mówił o pracy. A ja wiedziałam. Nie miałam jeszcze dowodów, ale kobieta po dwudziestu latach małżeństwa zaczyna widzieć rzeczy, których inni nawet nie zauważają. Tego dnia pierwszy raz pomyślałam, że w naszym domu pojawiła się jakaś tajemnica.

Mąż coś przede mną ukrywał

Żółte róże nie dawały mi spokoju przez cały wieczór. Mój mąż, Paweł, siedział przy stole i spokojnie jadł kolację, jakby nic się nie działo. A ja co chwilę zerkałam na bukiet. Przez dwadzieścia lat na Dzień Kobiet dostawałam od niego czerwone róże. Zawsze czerwone, a teraz nagle żółte. Już sama ta zmiana dawała mi do myślenia. Tym bardziej, że żółte róże są pechowe.

– Ładne, prawda? – zapytał, zauważając moje spojrzenie.

– Są… inne – odpowiedziałam ostrożnie.

Paweł wzruszył ramionami.

– W kwiaciarni powiedzieli, że są bardzo eleganckie.

Kiwnęłam głową, ale w środku coś mi nie pasowało. Paweł nigdy nie pytał w kwiaciarni o radę. Zawsze wiedział, jakie kwiaty kupić. Wieczorem sprzątałam kuchnię, kiedy usłyszałam jego telefon. Leżał na stole i wibrował cicho. Paweł był w łazience. Nie miałam zwyczaju przeglądać jego wiadomości, ale tym razem spojrzałam na ekran.

Na wyświetlaczu pojawiło się jedno imię: Karolina. Zanim zdążyłam pomyśleć, telefon przestał dzwonić. Po chwili wyskoczyło powiadomienie o nowej wiadomości. „Oddzwonisz później?”. Serce zaczęło mi bić szybciej. Wtedy Paweł wyszedł z łazienki i zauważył telefon w mojej dłoni.

– Kto dzwonił? – zapytałam spokojnie.

Na ułamek sekundy jego twarz jakby zesztywniała.

– A… koleżanka z pracy. Mamy wspólny projekt.

– Karolina?

Spojrzał na mnie uważniej.

– Tak. Mówiłem ci chyba o niej.

Nie mówił. Byłam tego pewna. Położyłam telefon na stole.

– Oddzwonisz?

– Jutro w pracy. To nic pilnego.

Uśmiechnął się, ale ten uśmiech był dziwnie napięty. Tej nocy długo nie mogłam zasnąć. Paweł spał obok spokojnie, a ja patrzyłam w sufit i myślałam o żółtych różach, o nieznanej Karolinie i o tym, że mój mąż pierwszy raz od wielu lat coś przede mną ukrywa. Następnego dnia rano zobaczyłam coś jeszcze. Paweł szykował się do pracy i spryskał się perfumami, których nigdy wcześniej nie używał.

– Nowy zapach? – zapytałam.

– Kolega polecił – odpowiedział szybko.

Zapiął marynarkę i już miał wychodzić, kiedy nagle wrócił do stołu, spojrzał na róże i poprawił jeden z kwiatów w wazonie.

– Pasują do kuchni – powiedział.

Patrzyłam, jak zamyka drzwi. Wtedy po raz pierwszy poczułam, że te żółte róże nie były prezentem. Były znakiem. A ja postanowiłam sprawdzić, co się za nim kryje.

To tylko potwierdziło moje obawy

Kilka dni udawałam, że nic się nie dzieje. Parzyłam kawę jak zwykle, rozmawiałam z Pawłem o rachunkach i o tym, że w ogrodzie trzeba wreszcie przyciąć krzewy. On zachowywał się normalnie, ale właśnie to mnie niepokoiło najbardziej. Był aż zbyt spokojny. W środę wrócił później niż zwykle.

– Spotkanie się przeciągnęło – powiedział, zdejmując płaszcz.

– Z Karoliną? – zapytałam, zanim zdążyłam się powstrzymać.

Zatrzymał się w pół kroku.

– Z całym zespołem.

Przyglądałam mu się chwilę.

– Dziwne. Kiedyś opowiadałeś mi o wszystkich z pracy. A o niej jakoś wcześniej nie wspominałeś.

Paweł westchnął cicho.

– Bo to nowa osoba w firmie.

Usiadł przy stole i zaczął przeglądać telefon. Zauważyłam, że ekran odwraca lekko w swoją stronę. Niby drobiazg, ale wcześniej nigdy tego nie robił. Podeszłam do okna i udawałam, że poprawiam zasłonę.

– Ładna jest? – rzuciłam niby od niechcenia.

– Kto?

– Ta twoja Karolina.

Paweł spojrzał na mnie zaskoczony.

– Marta, to tylko koleżanka z pracy.

– Tylko pytam – odpowiedziałam spokojnie.

Nie drążyłam dalej. Wiedziałam, że jeśli będę naciskać, zamknie się jeszcze bardziej. Kilka dni później wydarzyło się coś, co tylko potwierdziło moje przeczucia. Prałam jego marynarkę. W kieszeni znalazłam paragon z kawiarni. Był na nim dopisek długopisem. „Dziękuję za ten wieczór. Karolina”. Usiadłam przy stole i długo patrzyłam na te dwa słowa. Kiedy Paweł wrócił do domu, trzymałam kartkę w dłoni.

– Znalazłam to w twojej kieszeni.

Podniósł brwi.

– A, to… byliśmy na kawie po pracy.

– Tylko wy dwoje?

Przez chwilę milczał.

– Tak wyszło.

– I dlatego kupiłeś mi żółte róże?

Spojrzał na mnie uważnie.

– Co mają róże do kawy?

Uśmiechnęłam się lekko, choć w środku wszystko mi się ściskało.

– Nic. Po prostu pytam.

Odłożyłam kartkę na stół i zaczęłam kroić chleb, jakby to była zwykła rozmowa. Ale w tamtej chwili już wiedziałam jedno. Jeśli Paweł coś przede mną ukrywał, prędzej czy później prawda i tak wyjdzie na jaw. A ja nie zamierzałam czekać bezczynnie.

Postanowiłam go śledzić

Kilka dni później Paweł powiedział, że w sobotę musi na chwilę podjechać do biura. Powiedział to tak zwyczajnie, jakby chodziło o odebranie dokumentów.

– W weekend? – zapytałam.

– Szef chce zamknąć jeden projekt – odpowiedział szybko.

Skinęłam głową, ale kiedy wyszedł z domu, coś mnie tknęło. Nie potrafiłam tego wytłumaczyć. Po prostu wzięłam płaszcz i kluczyki. Nie pojechałam do jego biura, tylko pod małą kawiarnię niedaleko jego firmy. Tą, której nazwa widniała na paragonie z jego marynarki. Usiadłam przy stoliku przy oknie. Zamówiłam herbatę i próbowałam wyglądać jak ktoś, kto tylko odpoczywa po zakupach. W rzeczywistości patrzyłam na każde drzwi, które się otwierały.

Minęło może dwadzieścia minut i wtedy zobaczyłam Pawła. Wszedł do środka i rozejrzał się po sali. Nie zauważył mnie, bo siedziałam z boku za wysoką rośliną. Po chwili do kawiarni weszła kobieta. Wysoka, ciemne włosy, elegancki płaszcz. Podeszła do niego i uśmiechnęła się szeroko.

– Paweł, już jesteś.

– Cześć, Karolina.

Serce zaczęło mi walić tak głośno, że miałam wrażenie, że wszyscy to słyszą. Usiedli przy stoliku niedaleko mnie. Słyszałam fragmenty ich rozmowy.

– Myślisz, że ona coś podejrzewa? – zapytała cicho Karolina.

Paweł przez chwilę milczał.

– Chyba nie. Marta mi ufa.

Zacisnęłam palce na filiżance.

– To dobrze – powiedziała Karolina. – Bo nie chciałabym robić problemów.

Paweł pochylił się lekko w jej stronę.

– Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą.

W tym momencie wstałam. Nie planowałam tego. Po prostu nogi same mnie poniosły. Podeszłam do ich stolika.

– Dzień dobry – powiedziałam.

Paweł podniósł głowę i zamarł.

– Marta?!

Karolina spojrzała na mnie zaskoczona.

– Przepraszam… my się znamy?

Uśmiechnęłam się spokojnie.

– Jeszcze nie. Ale wygląda na to, że powinnam się przedstawić.

Paweł wyglądał, jakby ktoś nagle zabrał mu wszystkie słowa.

– Marta, ja…

Podniosłam rękę.

– Spokojnie. Nie musisz teraz nic tłumaczyć.

Spojrzałam na Karolinę.

– Miło było panią poznać.

Odwróciłam się i wyszłam z kawiarni. Na zewnątrz było chłodno, ale ja czułam tylko dziwny spokój. Jakby jakaś zagadka wreszcie zaczęła się układać. Kiedy wróciłam do domu, spojrzałam na kalendarz wiszący w kuchni. Za kilka dni miał być Dzień Mężczyzny. I wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że to ja przygotuję niespodziankę. Taką, której Paweł na pewno się nie spodziewa.

Odzyskałam własną godność

Przez kilka następnych dni w domu panowała dziwna cisza. Paweł próbował rozmawiać, ale ja odpowiadałam krótko. Nie robiłam scen. Nie pytałam. Patrzyłam tylko na niego uważnie, a on najwyraźniej nie wiedział, co z tym zrobić. W poniedziałek rano spojrzałam na kalendarz. Dzień Mężczyzny. Paweł siedział przy stole i czytał wiadomości w telefonie.

– Wiesz, jaki dziś dzień? – zapytałam.

Spojrzał na mnie ostrożnie.

– Dzień Mężczyzny.

– Właśnie – powiedziałam spokojnie.

Wstałam i poszłam do sypialni. Po chwili wróciłam, ciągnąc za sobą dużą walizkę. Postawiłam ją na środku salonu.

Paweł zmarszczył brwi.

– Marta… co to jest?

– Prezent.

– Jaki prezent?

Otworzyłam walizkę. W środku leżały jego koszule, kilka par spodni, sweter i kosmetyczka.

– Spakowałam twoje rzeczy – powiedziałam.

Patrzył na mnie, jakby próbował zrozumieć, czy żartuję.

– O co chodzi?

Usiadłam naprzeciwko niego.

– O kawę z Karoliną. O tajemnice. O to, że rozmawiacie o mnie, jakby mnie w ogóle nie było.

Paweł potarł czoło.

– Marta, to nie jest tak, jak myślisz.

– W kawiarni powiedziałeś, że wszystko masz pod kontrolą – przypomniałam spokojnie. – Więc uznałam, że pomogę ci utrzymać ten porządek.

Wskazałam walizkę.

– Teraz możesz spokojnie kontrolować sytuację gdzie indziej.

Przez chwilę w pokoju panowała cisza.

– Chcesz, żebym się wyprowadził? – zapytał w końcu cicho.

– Myślę, że już dawno wyprowadziłeś się z naszego małżeństwa – odpowiedziałam.

Paweł długo siedział bez ruchu. W końcu wstał powoli, zamknął walizkę i złapał za rączkę.

– Marta… naprawdę nie chciałem, żeby to tak wyglądało.

– Ale tak właśnie wygląda – powiedziałam.

Podszedł do drzwi. Zatrzymał się jeszcze na chwilę, jakby chciał coś dodać, ale ostatecznie tylko westchnął i wyszedł. Drzwi zamknęły się cicho, a ja stałam przez moment w pustym przedpokoju. W domu było nagle bardzo spokojnie. Spojrzałam na stół w kuchni. Żółte róże w wazonie zaczęły już więdnąć. Wzięłam wazon i wyrzuciłam bukiet do kosza. Nie było mi lekko, ale pierwszy raz od wielu dni poczułam, że odzyskałam coś ważnego – spokój i własną godność. A czasem to jest więcej warte niż całe bukiety róż.

Marta, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

