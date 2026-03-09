Wiosna zawsze pachniała dla mnie świeżą ziemią i farbą do doniczek. Co roku razem z Michałem klękaliśmy na balkonie i kłóciliśmy się o to, czy bratki mają być fioletowe czy żółte. Wydawało mi się, że te drobne sprzeczki są dowodem, że wciąż jesteśmy zespołem. Aż przyszedł kwiecień, w którym obok mnie była już tylko cisza.

Nie wszystko musi być co roku takie samo

Tamtego poranka długo stałam przy otwartych drzwiach balkonowych. Karton z sadzonkami ocierał mi się o biodro, a ja wpatrywałam się w puste krzesło ogrodowe. Zawsze siadał na nim Michał, zanim zaczynaliśmy. Twierdził, że musi „zebrać siły na wielkie ogrodnictwo”.

– To jak? – wołał zwykle z uśmiechem. – W tym roku rządzisz ty czy ja?

Tym razem nikt nie żartował. Michał od trzech dni nocował „u kolegi z pracy”, bo mieli kończyć jakiś projekt. Nie dopytywałam. Ostatnio każde pytanie kończyło się jego westchnieniem.

– Lena, nie zaczynaj znowu – mówił, nawet gdy tylko pytałam, czy wróci na kolację.

Ukucnęłam przy skrzynkach i zaczęłam przesypywać ziemię. Ruchy miałam sztywne, jakbym wykonywała obcą czynność. Zawsze podawał mi sadzonki, strzepywał nadmiar ziemi z moich rękawiczek, poprawiał krzywo ustawione donice. Drzwi wejściowe trzasnęły niespodziewanie. Drgnęłam.

– Już jesteś? – zawołałam z ulgą.

Michał wszedł na balkon, ale nie spojrzał na kwiaty. Miał na sobie koszulę, której nie widziałam wcześniej, jasną, wyprasowaną.

– Wpadłem tylko po kilka rzeczy – powiedział, omijając mnie.

– A bratki? – uniosłam głowę. – Myślałam, że mi pomożesz jak zwykle.

Zatrzymał się na moment.

– Lena, naprawdę teraz?

– A kiedy? – odłożyłam łopatkę. – Co roku robiliśmy to w pierwszy ciepły weekend.

– Wiem – odpowiedział ciszej. – Tylko że nie wszystko musi być co roku takie samo.

Zabolało mnie to bardziej, niż chciałam przyznać.

– Chodzi o kwiaty czy o nas? – zapytałam.

Westchnął, spojrzał gdzieś ponad moją głową.

– Nie mam siły na rozmowę. Muszę się spieszyć.

Minął mnie, zostawiając po sobie zapach obcej wody kolońskiej.

Od miesięcy jesteś obok

Wróciłam do sadzenia, choć ręce drżały mi coraz bardziej. Jedną z sadzonek wcisnęłam zbyt głęboko. Wyciągnęłam ją delikatnie, jakby była czymś kruchym i cennym. Wieczorem długo patrzyłam na równo ustawione skrzynki. Były ładne, staranne. A jednak wyglądały jak dekoracja w mieszkaniu, które ktoś właśnie wystawił na sprzedaż. Michał wrócił po dwudziestej drugiej. Słyszałam, jak krząta się w przedpokoju.

– Posadziłam bratki – powiedziałam, gdy wszedł do salonu.

– W porządku – odparł krótko.

Usiadł naprzeciwko mnie.

– Michał, co się dzieje? – zapytałam wprost. – Od miesięcy jesteś obok, a jakby cię nie było.

Przesunął dłonią po włosach.

– Może po prostu potrzebuję czegoś innego – powiedział w końcu.

– Czego?

Milczał. To milczenie było gorsze niż jakiekolwiek słowa. Tamtej nocy długo nie mogłam zasnąć. Przewracałam się z boku na bok, słuchając jego równego oddechu. Wmawiałam sobie, że to przejściowe zmęczenie, że każdy ma prawo do gorszego czasu. Nie dopuszczałam do siebie myśli, że on już zdążył podjąć decyzję, o której ja nie miałam pojęcia.

My od dawna stoimy w miejscu

Rano przygotowywałam w kuchni śniadanie, gdy Michał wyszedł z sypialni, poprawiając mankiety koszuli.

– Musimy porozmawiać – powiedział spokojnie.

– O czym chcesz pomówić? – zapytałam.

Nie odpowiedział od razu. Podszedł do blatu i nalał sobie wody.

– Długo się nad tym zastanawiałem – odezwał się w końcu. – To nie jest decyzja z dnia na dzień. Ale nie mogę dłużej tkwić w tym związku.

– Co takiego? – odparłam. – To jakiś żart?

– Mówię poważnie, nie widzę dla nas przyszłości.

– Wczoraj sadziłam bratki, myśląc, że to tylko gorszy czas. A ty już planowałeś odejście.

– Lena, my od dawna stoimy w miejscu.

– My? – poczułam, jak coś we mnie narasta. – Kiedy próbowałam rozmawiać, mówiłeś, że jestem przewrażliwiona. Kiedy pytałam, czy coś się zmieniło, odpowiadałeś, że przesadzam.

Odwrócił wzrok.

– Nie chciałem cię ranić.

Przez chwilę w kuchni było słychać tylko tykanie zegara.

Mogliśmy spróbować coś naprawić

– Masz romans?

– Poznałem kogoś – powiedział cicho.

– Od kiedy to trwa? – zapytałam.

– Kilka miesięcy.

Zrobiło mi się niedobrze.

– Czyli kiedy mówiłeś, że masz nadgodziny…?

Nie dokończyłam.

– To nie było planowane – próbował się tłumaczyć. – Po prostu przy niej poczułem, że jeszcze mogę coś zmienić. Że nie wszystko jest już ustalone.

– A ze mną było ustalone? – spytałam. – Nasze życie było dla ciebie czymś zamkniętym?

– Było bezpieczne – odpowiedział po chwili. – Ale ja przestałem się w nim odnajdywać.

Zrobiłam krok w jego stronę.

– To dlaczego nie powiedziałeś wcześniej? Mogliśmy spróbować coś naprawić.

– Próbowałem – zaprzeczył. – Tylko ty zawsze mówiłaś, że „jakoś to będzie”, że każdy związek przechodzi kryzys.

– Bo w to wierzyłam – wyszeptałam.

Usiadł naprzeciwko mnie. Po raz pierwszy od dawna spojrzał mi prosto w oczy.

– Ja już nie wierzyłem – powiedział.

Wtedy łzy w końcu popłynęły. Nie krzyczałam, nie rzucałam talerzami. Płakałam cicho, jakby ktoś zgasił światło w pokoju, w którym siedziałam od lat.

– Wyprowadzasz się? – zapytałam, kiedy byłam w stanie mówić.

– Tak. Dziś zabiorę część rzeczy. Resztę w weekend.

Pokiwałam głową. Czułam się jak obserwator we własnym domu. Gdy pakował ubrania do walizki, stałam w drzwiach sypialni. Zamknęłam oczy. Przez sekundę miałam ochotę błagać, żeby został. Powiedzieć, że się zmienię, że będę bardziej uważna, mniej wymagająca, że przestanę planować każdy weekend z wyprzedzeniem. Ale coś mnie powstrzymało. Może duma. A może świadomość, że nie da się konkurować z kimś, kto jest dla niego obietnicą nowego początku. Skinął głową i wyszedł. Drzwi zamknęły się cicho. Zostałam sama w mieszkaniu, które nagle wydawało się większe i obce. Wyszłam na balkon i oparłam się o balustradę. Słońce świeciło tak samo jak w poprzednich latach. Tylko ja nie byłam już tą samą osobą.

Naprawdę wierzę, że będziesz szczęśliwa

Przez pierwsze dni chodziłam po mieszkaniu jak po muzeum wspomnień. Każdy przedmiot miał swoją historię, a ja dotykałam ich ostrożnie, jakby mogły się rozsypać. Najtrudniejsze były wieczory. Cisza nie była już spokojem, tylko pustką, która odbijała się od ścian. W weekend Michał przyszedł po resztę rzeczy. Otworzyłam drzwi, zanim zdążył zapukać.

– Ogarnę to szybko – powiedział.

Pakował książki do kartonu, zdejmował z wieszaka płaszcz, który sama mu kiedyś wybrałam. Stałam przy oknie i patrzyłam na balkon. Bratki rozkwitły szerzej niż kilka dni wcześniej.

– Dziękuję za wszystko – powiedział nagle.

Odwróciłam się.

– Za co dokładnie? – zapytałam spokojnie.

Zamyślił się.

– Za te lata. Za to, że byłaś.

Słowo „byłaś” zabrzmiało jak podsumowanie.

– Ja wciąż jestem – odpowiedziałam. – Tylko już nie w twoim planie.

Przytaknął, jakby to było uczciwe podsumowanie. Wziął karton i ruszył do drzwi.

– Lena… – zawahał się. – Naprawdę wierzę, że będziesz szczęśliwa.

– Ja też – odparłam, choć jeszcze w to nie wierzyłam.

Nie wszystko, co się kończy, jest porażką

Kiedy wyszedł, nie rozpłakałam się. Zamiast tego wzięłam klucze i zeszłam do piwnicy po starą, drewnianą skrzynkę, którą trzymaliśmy „na kiedyś”. Miała służyć do ziół, ale nigdy nie było czasu. Postawiłam ją na balkonie obok bratków. Następnego dnia pojechałam do sklepu ogrodniczego. Wybierałam rośliny długo, uważnie, bez pośpiechu. Lawenda, rozmaryn, mięta. Zapachy były intensywne, świeże.

– Duży balkon? – zapytała sprzedawczyni z uśmiechem.

– Wystarczający – odpowiedziałam.

Sadząc nowe rośliny, czułam zmęczenie, ale też coś jeszcze. Jakąś cichą determinację. Każdą sadzonkę ustawiałam po swojemu. Nikt nie poprawiał donic, nikt nie żartował, że przesadzam z symetrią. Wieczorem usiadłam na krześle, tym samym, na którym Michał „zbierał siły”. Teraz było tylko moje. Zadzwoniła moja siostra.

– I jak się trzymasz? – zapytała ostrożnie.

Spojrzałam na balkon.

– Uczę się – odpowiedziałam. – Na nowo.

– Czego?

Uśmiechnęłam się lekko.

– Że nie wszystko, co się kończy, jest porażką.

To już nie jest coś, co mnie zatrzymuje

Minęły tygodnie. Sprawy urzędowe toczyły się swoim rytmem. Nie było wielkich scen ani nagłych zwrotów. Była za to codzienność, którą musiałam ułożyć od początku. Zmieniłam ustawienie mebli, oddałam część rzeczy, zapisałam się na kurs fotografii, o którym mówiłam od lat, a na który „nigdy nie było czasu”. Któregoś popołudnia podlewałam bratki, gdy zadzwonił telefon. Numer Michała.

– Tak? – odebrałam.

– Chciałem tylko zapytać, czy wszystko w porządku – powiedział. – I czy… czy nie masz do mnie żalu.

Zastanowiłam się chwilę.

– Mam – odpowiedziałam szczerze. – Ale to już nie jest coś, co mnie zatrzymuje.

Po drugiej stronie zapadła cisza.

– Rozumiem – powiedział w końcu.

Spojrzałam na lawendę poruszaną wiatrem. Pomyślałam sobie, że gdyby został z litości albo przyzwyczajenia, dalej sadziłabym bratki, myśląc, że to wystarczy.

Lena, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: