Kiedy trzydziestoletni mężczyzna staje w progu z dwiema walizkami i wzrokiem zbitego psa, serce matki zawsze mięknie. Myślałam, że pomagam mu stanąć na nogi po życiowym zakręcie, ale szybko zrozumiałam, że wyhodowałam w swoim własnym domu lenia. Moje spokojne, poukładane życie zamieniło się w koszmar, z którego nie potrafiłam się obudzić, bo intruzem wysysającym ze mnie energię był mój jedyny syn.

To miały być tylko dwa tygodnie

Nigdy nie zapomnę tamtego deszczowego wtorku. Właśnie usiadłam w fotelu z kubkiem gorącej herbaty malinowej, ciesząc się upragnioną ciszą. Od pięciu lat mieszkałam sama. Po latach pracy jako urzędniczka i wychowywaniu syna w pojedynkę, wreszcie odnalazłam swój rytm. Mój dom był moją twierdzą – czystą, pachnącą lawendą i pełną książek, na które wcześniej nie miałam czasu.

Dzwonek do drzwi wyrwał mnie z zamyślenia. W progu stał Kamil. Mokry, zgarbiony, z dwiema wielkimi walizkami i wyrazem twarzy, który przypomniał mi czasy, gdy jako siedmiolatek zbił w szkole szybę. Oznajmił, że jego wieloletni związek z Magdą właśnie się rozpadł, a on musiał z dnia na dzień opuścić ich wynajmowane mieszkanie. Co więcej, okazało się, że od miesiąca nie pracuje. Firma graficzna, w której był zatrudniony, ogłosiła upadłość.

– Mamo, to tylko na chwilę – powiedział cicho, pociągając nosem. – Muszę tylko złapać oddech, znaleźć coś nowego. Dwa, góra trzy tygodnie. Obiecuję.

Wpuściłam go bez słowa wahania. Przygotowałam mu jego dawny pokój, zmieniłam pościel, zrobiłam kolację. Byłam pełna współczucia. W końcu od tego są matki, by stanowić bezpieczną przystań podczas życiowych burz. Nie miałam pojęcia, że ta przystań zamieni się w stałe cumowisko, a mój syn zacznie traktować mój salon jak darmowy hotel z pełnym wyżywieniem.

Syn był wygodny

Trzy tygodnie minęły niepostrzeżenie, potem kolejne trzy, a następnie całe miesiące. Kamil wcale nie zamierzał się wyprowadzać. Szybko przeniósł swoje centrum dowodzenia z dawnego pokoju do mojego salonu. Stwierdził, że tam jest lepszy zasięg internetu, a kanapa jest wygodniejsza do pracy. Tyle że tej pracy wcale nie było.

Zamiast szukać zatrudnienia, Kamil całymi dniami siedział w dresach, z laptopem na kolanach. Moja piękna, beżowa kanapa zaczęła powoli stawać się jego. Wokół niej zaczęły wyrastać stosy brudnych naczyń: kubki z zaschniętymi fusami po kawie, talerze z okruchami, puste butelki po napojach gazowanych. Mój syn stał się jak chwast – rozrastał się po moim domu, zagarniając każdą wolną przestrzeń.

Pewnego poranka, potykając się o kable od jego ładowarek, nie wytrzymałam.

– Kamil, mógłbyś wstawić swoje naczynia do zmywarki? – zapytałam, starając się opanować drżenie głosu. – I zwinąć te kable. W końcu zrobię sobie krzywdę.

– Zaraz to zrobię, mamo – odpowiedział, nie odrywając wzroku od ekranu, na którym błyskały jakieś kolorowe animacje. – Teraz jestem zajęty.

– Jesteś zajęty od wczoraj rana. Zmywarka jest dwa kroki stąd.

– Przecież powiedziałem, że zaraz! – żachnął się, rzucając mi pełne zniecierpliwienia spojrzenie. – Nie możesz mi dać chwili spokoju? Przechodzę trudny okres.

To „zaraz” oczywiście nigdy nie nadchodziło. Wieczorem, zmęczona widokiem bałaganu, sama zbierałam te kubki, wzdychając ciężko. Stałam się sprzątaczką we własnym domu. Moje rachunki za prąd i wodę poszybowały w górę, a lodówka pustoszała w zastraszającym tempie. Kamil nie dokładał się do życia nawet złotówką.

Ta rozmowa otworzyła mi oczy

Starałam się tłumaczyć jego zachowanie złym stanem po rozstaniu, załamaniem na rynku pracy. Wymówek szukałam głównie dla siebie, żeby uspokoić własne sumienie. Wszystko zmieniło się po wizycie mojej wieloletniej przyjaciółki, Danuty.

Zaprosiłam ją na popołudniową kawę. Specjalnie upiekłam szarlotkę i poprosiłam Kamila, by chociaż na dwie godziny przeniósł się do swojego pokoju. Obiecał. Kiedy jednak Danuta przyszła, zastałyśmy mojego syna rozwalonego na kanapie, w pogniecionej koszulce, głośno komentującego coś przez słuchawki z mikrofonem. Nawet się nie przywitał, tylko machnął ręką, dając nam znak, byśmy były ciszej.

Musiałyśmy przenieść się do małej kuchni. Danuta, która zawsze słynęła z tego, że nie owija w bawełnę, spojrzała na mnie krytycznie.

– Ewa, co ty wyprawiasz? – zapytała cicho, mieszając herbatę.

– O co ci chodzi? Przecież wiesz, że Kamil ma teraz gorszy czas.

– Gorszy czas? – Danuta uniosła brwi. – On tu siedzi od ośmiu miesięcy! Widzę, jak wyglądasz. Jesteś przemęczona. Płacisz za jego jedzenie, sprzątasz po nim, a on nawet nie ma szacunku, żeby powiedzieć mi „dzień dobry”.

– Szuka pracy w swojej branży, ale to nie jest takie proste...

– Przestań oszukiwać samą siebie – przerwała mi bezlitośnie. – Pozwalasz mu na to. Uczyniłaś z niego małego chłopca, którym nie jest. Póki ma tu cieplarniane warunki, ciepły obiad pod nosem i darmowy dach nad głową, nie ruszy palcem w bucie. Jesteś jego matką, nie służącą.

Słowa Danuty uderzyły mnie niczym lodowata woda. Były bolesne, ale prawdziwe. Zrozumiałam, że moja nadopiekuńczość wcale mu nie pomaga. Przeciwnie – hodowałam jego bezradność.

Nie chciałam go utrzymywać

Postanowiłam baczniej przyglądać się temu, jak wyglądają rzekome poszukiwania pracy mojego syna. Zauważyłam schemat. Kamil faktycznie przeglądał oferty w internecie, ale każdą odrzucał z błahych powodów.

– Dzwonili do ciebie z tej agencji reklamowej z centrum? – zagadnęłam go pewnego popołudnia, stawiając przed nim talerz z zupą.

– Dzwonili – mruknął niechętnie. – Ale to śmieszne pieniądze za moje kwalifikacje. Do tego chcą, żebym przychodził do biura codziennie na ósmą. Kto dzisiaj tak pracuje? To praca dla wyrobników, a nie kreatywnych grafików. Odrzuciłem to.

Zastygłam z wazą w rękach. Odrzucił pewną pracę, podczas gdy ja odmawiałam sobie kupna nowych butów zimowych, żeby starczyło nam do pierwszego.

– Przecież nie masz żadnych własnych dochodów – powiedziałam, starając się zachować spokój. – Z czegoś musisz żyć. Ja nie dam rady utrzymać nas obojga w nieskończoność z jednej pensji.

– Mamo, nie dramatyzuj – przewrócił oczami. – Znajdę coś lepszego. Po prostu muszę poczekać na odpowiedni moment. Nie będę się poniżał.

Poniżał? Poczułam falę gorąca uderzającą do twarzy. On uważał, że praca to poniżenie, ale życie na koszt matki, zjadanie jej jedzenia i okupowanie jej kanapy było w jego oczach całkowicie w porządku. Zdałam sobie sprawę, że bariera nie leżała w braku ofert, ale w jego wygodnictwie.

Miałam dość

Punkt krytyczny nadszedł niespełna dwa tygodnie później. Od dłuższego czasu przygotowywałam się do ważnego projektu w mojej pracy. Ponieważ biuro przechodziło remont, miałam poprowadzić kluczową prezentację online dla ważnego klienta z mojego własnego salonu. To było dla mnie ogromnie ważne – od sukcesu tej prezentacji zależała moja premia roczna.

Dzień wcześniej uprzedziłam Kamila. Wyraźnie go prosiłam.

– Jutro o dziesiątej rano mam wideokonferencję. Proszę cię, bądź wtedy w swoim pokoju. Zależy mi na ciszy, a co ważniejsze, nie włączaj niczego, co obciąża internet. Potrzebuję stabilnego łącza. Zrozumiałeś?

– Tak, tak, jasne. Zero problemu – odparł, wpatrzony w swój ekran.

Następnego dnia o wpół do dziesiątej ubrałam elegancką bluzkę, ustawiłam laptop na stole w jadalni, sprawdziłam tło. Kamil zniknął w swoim pokoju. Kamień spadł mi z serca.

Spotkanie zaczęło się punktualnie. Przez pierwsze piętnaście minut wszystko szło idealnie. Opowiadałam o wyliczeniach, wyświetlałam slajdy. Nagle mój obraz na ekranie zaczął klatkować. Głosy innych uczestników zamieniły się w niezrozumiały bełkot, po czym na środku monitora pojawił się obracający się komunikat o utracie połączenia.

Przez chwilę myślałam, że to chwilowa awaria sieci, ale z pokoju Kamila dobiegły mnie głośne okrzyki i dźwięki szybkiego klikania w klawiaturę. Przeprosiłam na wideo czacie, zostawiłam laptop i ruszyłam korytarzem. Otworzyłam drzwi do jego sypialni.

Kamil siedział w słuchawkach, a na jego ekranie trwała jakaś wirtualna rozgrywka wieloosobowa. Zauważyłam też pasek postępu pokazujący pobieranie ogromnego pliku z aktualizacją.

– Co ty robisz?! – krzyknęłam, zdejmując mu słuchawki z głowy. – Mówiłam ci, że potrzebuję internetu! Zerwało mi połączenie z dyrekcją!

Kamil spojrzał na mnie ze złością.

– No i co z tego?! Ja tu mam ważny turniej z ludźmi z drugiego końca świata! Pobieram aktualizację, to chwila. Przecież możesz im powiedzieć, że ci prąd wyłączyli czy coś. To tylko głupie spotkanie urzędasów!

W tym jednym momencie coś we mnie pękło. Jakby niewidzialna struna, która utrzymywała moją cierpliwość, nagle trzasnęła. Spojrzałam na tego dorosłego mężczyznę, który zachowywał się jak obrażony, egocentryczny nastolatek. Nie widziałam w nim już zagubionego syna, któremu trzeba pomóc. Widziałam pasożyta, który niszczył mój spokój i nie liczył się z nikim poza sobą.

Obróciłam się na pięcie, wróciłam do salonu i z wielkim trudem połączyłam się przez sieć komórkową z mojego telefonu, by przeprosić i dokończyć spotkanie w okrojonej formie. Moja premia stanęła pod wielkim znakiem zapytania. Ale wiedziałam jedno – miarka się przebrała.

Kazałam synowi się ogarnąć

Tego samego wieczoru, kiedy w domu zapadła ciężka cisza, weszłam do salonu. Kamil znów leżał na swojej ulubionej poduszce na kanapie. Przyniosłam z przedpokoju kilka pustych kartonów po butach i rzuciłam je na podłogę. Dźwięk uderzającego kartonu sprawił, że podskoczył.

– Co ty robisz? – zapytał zdezorientowany.

– Zmiany – powiedziałam twardo, głosem, którego sama u siebie nie znałam. – Masz równe dwa tygodnie. Do pierwszego dnia następnego miesiąca. Albo podejmujesz pierwszą lepszą pracę, zaczynasz dokładać się do rachunków i robisz zakupy, albo się pakujesz i szukasz innego dachu nad głową.

Kamil zamrugał, jakbym zaczęła mówić do niego w obcym języku. Po chwili na jego twarzy pojawił się kpiący uśmieszek.

– Chyba żartujesz. Wyrzucisz własne dziecko na bruk? Matka nie robi takich rzeczy.

– Dziecko? – zaśmiałam się gorzko. – Masz trzydzieści dwa lata, Kamil. Jesteś dorosłym mężczyzną. Pozwoliłam ci u siebie zostać, byś stanął na nogi, a ty usiadłeś mi na plecach. Zrobiłam z mojego domu przechowalnię dla kogoś, kto uważa, że wszystko mu się należy. Koniec z tym. Dwa tygodnie.

Przez kolejne dni dom przypominał pole minowe. Kamil stosował wszystkie możliwe techniki manipulacji. Najpierw grał na litość, wzdychając ciężko i mówiąc głośno do telefonu, że nikt go nie wspiera. Potem próbował wywołać we mnie poczucie winy, ostentacyjnie nie jedząc obiadów, które gotowałam. Kiedyś bym uległa. Przeszukałabym lodówkę, pytała, co mu przygotować. Tym razem milczałam. Patrzyłam, jak mija dzień za dniem, nie uginając się ani o milimetr. Słowa Danuty dźwięczały mi w uszach jak mantra.

W końcu znalazł pracę

Widząc moją niezłomność, na trzy dni przed upływem terminu Kamil zaczął wychodzić z domu. Wrócił z podniesionym czołem i rzucił na stół jakąś ulotkę.

– Zadowolona? Przyjęli mnie w punkcie ksero niedaleko dworca. Będę obsługiwał maszyny dla studentów. Poniżej moich ambicji, ale skoro ci tak bardzo zależy na pieniądzach...

– Zależy mi na twoim usamodzielnieniu się – odparłam spokojnie, nie dając się sprowokować.

Nie poprzestałam na tym. Wyznaczyłam mu ścisły podział obowiązków. Wtorki i piątki to jego dni na zakupy i odkurzanie. Przestałam prać jego rzeczy. Gdy pierwszego dnia przeniósł mi połowę rachunku za prąd w gotówce, położył pieniądze na stole bez słowa.

Pół roku później, pracując wciąż w punkcie ksero, nawiązał kontakt z klientem, który szukał asystenta do studia graficznego. Dostał tę pracę. Dwa miesiące po tym wydarzeniu, pakował swoje dwie walizki. Znalazł mały pokój na wynajem bliżej centrum.

Staliśmy w przedpokoju. Nie było między nami wielkich pożegnań ani wylewnych słów. Relacja między nami wciąż była napięta, pełna niewypowiedzianych żalów, ale w jego oczach wreszcie widziałam dorosłego człowieka.

Kiedy zamknęłam za nim drzwi, oparłam się o ścianę i wzięłam głęboki oddech. Podeszłam do kanapy, zsunęłam z niej pognieciony koc i wygładziłam poduszki. W domu znów panowała cisza i zapach lawendy.

Ewa, 56 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

