Każdego roku na przełomie kwietnia i maja w naszym domu odgrywał się ten sam scenariusz. Tomasz, mój mąż, wyciągał z pawlacza stare torby, do których pakowaliśmy najgorsze ubrania, a ja z ciężkim sercem planowałam, co upiec, żeby zadowolić jego matkę. Krystyna uważała majówkę za święto pracy fizycznej. Jej działka pod miastem, zamiast oazą spokoju, stawała się dla nas harówką. Trzeba było skopać ziemię, zasiać nowe rośliny, przyciąć gałęzie i pomalować płot, który z jakiegoś powodu co roku domagał się nowej warstwy farby.

Wszystko to odbywało się w rytm jej głośnych wskazówek i wszechobecnego zapachu gotowanej młodej kapusty z koperkiem. Krystyna uważała ten posiłek za szczyt kulinarnego geniuszu i tradycję, której nie wolno łamać. Problem polegał na tym, że ja nie znosiłam zapachu gotowanej kapusty, a jeszcze bardziej nie znosiłam tego, że mój jedyny dłuższy urlop wiosenny musiał być podporządkowany komuś innemu. Siedziałam pewnego wieczoru w naszym salonie, przeglądając czasopisma wnętrzarskie. Tomasz wszedł do pokoju z zeszytem w dłoni.

– Mama dzwoniła – zaczął tonem, który od razu zdradzał, że nie ma dla mnie dobrych wieści. – Mówiła, żebyśmy przyjechali już we wtorek wieczorem. Chce zacząć od samego rana w środę. Kupiła nowe sadzonki pomidorów, trzeba będzie postawić im nowe podpórki. Zrobisz też to swoje ciasto z rabarbarem, prawda?

Zamknęłam czasopismo z głuchym trzaskiem. Spojrzałam na męża, który nawet nie podniósł wzroku znad swoich notatek. Traktował to wszystko jako pewnik. Byliśmy małżeństwem od pięciu lat i przez ten czas ani razu nie wyjechaliśmy na majówkę we dwoje. Zawsze była działka, zawsze była Krystyna i zawsze była ta nieszczęsna kapusta.

– A może w tym roku zrobilibyśmy coś innego? – zapytałam cicho, badając grunt.

– Co masz na myśli? – Tomasz zmarszczył brwi. – Przecież mama na nas liczy. Kto jej to wszystko przekopie? Sama nie da rady.

– Tomasz, jesteśmy młodzi, ciężko pracujemy przez cały rok. Chciałabym pojechać nad morze, pospacerować po plaży, wyspać się. – Odpoczniesz na leżaku, jak już skończymy grządki. Nie wymyślaj, proszę cię. Przecież wiesz, jaka ona jest, śmiertelnie się obrazi.

To był koniec dyskusji. Tomasz wyszedł do kuchni, a ja zostałam sama z poczuciem rosnącej frustracji, która dławiła mnie w gardle.

Kurz na obiektywie i dawne marzenia

Następnego dnia w pracy nie mogłam się skupić. Moje biurko znajdowało się obok stanowiska Leny, mojej dobrej koleżanki z biura. Lena była typem osoby, która żyła na własnych zasadach. Zawsze uśmiechnięta, pełna energii, spędzała każdy wolny weekend na wycieczkach. Tego dnia przyszła do pracy z nowym albumem pełnym zdjęć.

– Musisz to zobaczyć – powiedziała, kładąc przede mną grubą księgę oprawioną w płótno. – Ostatni weekend w górach. Światło było po prostu magiczne.

Przewracałam strony i czułam ukłucie w sercu. Zdjęcia były przepiękne. Uchwycone promienie słońca, detale natury, uśmiechnięci ludzie. Przypomniałam sobie o moim aparacie. Kiedyś fotografia była moją największą pasją. Spędzałam godziny na szukaniu idealnego ujęcia, uczyłam się obróbki, planowałam wyjazdy tylko po to, żeby robić zdjęcia. Odkąd wyszłam za mąż i wsiąkłam w rutynę rodzinnych obowiązków, mój drogi sprzęt leżał w szafie i zbierał kurz.

– Piękne – powiedziałam z żalem w głosie. – Zazdroszczę ci tego luzu. Ja na majówkę znowu jadę na działkę teściowej. Będę pielić ogródek.

– Oszalałaś? – Lena spojrzała na mnie szeroko otwartymi oczami. – Przecież ty nienawidzisz tam jeździć. Zawsze wracasz wykończona i zła. Dlaczego się na to godzisz?

– Bo tak trzeba. Rodzina, wiesz jak to jest. – Nie, nie wiem. Wiem za to, że życie jest za krótkie, żeby je spędzać nad cudzymi grządkami, jeśli wcale się tego nie chce. Widziałaś tę ofertę na promy do Szwecji? Mają ogromne zniżki na rejsy przed sezonem. Może byś chociaż sprawdziła?

Zbyłam ją uśmiechem, ale jej słowa zapadły mi w pamięć. Szwecja. Skandynawia zawsze mnie fascynowała. Surowa natura, urokliwe kolorowe domki, niesamowita architektura Sztokholmu. Kiedyś planowałam tam pojechać na plener fotograficzny, ale zawsze brakowało pieniędzy, czasu, a potem odwagi.

Obiad, który zmienił wszystko

W niedzielę przed długim weekendem pojechaliśmy do Krystyny na tradycyjny obiad. Dom pachniał duszonym mięsem i, oczywiście, młodą kapustą. Teściowa krzątała się po kuchni, głośno wydając polecenia. Usiadłam przy stole, starając się być niewidzialna, ale szybko stałam się celem jej uwag.

– Wyglądasz na zmęczoną, dziecko – powiedziała Krystyna, stawiając przede mną talerz z wielką porcją obiadu. – Dobrze wam zrobi praca na świeżym powietrzu. Zaplanowałam nam cały grafik. W środę od rana bierzemy się za sadzenie drzewek. Kupiłam pięć jabłonek. Potem ty pomożesz mi umyć wszystkie okna w altanie, a Tomasz zajmie się dachem.

– Pięć jabłonek? – zapytałam, czując, jak opadają mi siły. – Myślałam, że w tym roku zrobimy tylko podstawowe porządki.

– Podstawowe? A kto dba o tę działkę, jak nie ja? Powinniście być wdzięczni, że macie gdzie przyjechać na gotowe. W czwartek upieczesz ciasto, bo zaprosiłam sąsiadów z działki obok. A w piątek zrobimy wielkie pranie wszystkich zasłon i koców.

Spojrzałam na Tomasza. Jadł w milczeniu, wpatrzony w swój talerz. Nie miał zamiaru wstawić się za nami. Dla niego ten obóz pracy był czymś normalnym, formą spłaty długu za to, że matka daje nam dostęp do kawałka trawnika.

W tym momencie wyobraziłam sobie, jak myję okna w altanie, słuchając uwag o tym, że zostawiam smugi. Wyobraziłam sobie zapach farby mieszający się z zapachem duszonych warzyw. Pomyślałam o moim aparacie leżącym w ciemnej szafie. Zrozumiałam, że jeśli teraz nic nie powiem, moje życie zawsze będzie tak wyglądać. Będę statystą w cudzym scenariuszu.

– Nie przyjadę – powiedziałam cicho, ale wyraźnie.

Brzęk sztućców ustał. Tomasz podniósł wzrok, a Krystyna zastygła z wazą w rękach.

– Słucham? – zapytała teściowa, mrużąc oczy.

– Nie przyjadę w tym roku na majówkę – powtórzyłam mocniejszym głosem. – Jestem przemęczona pracą. Potrzebuję prawdziwego odpoczynku, a nie kolejnych obowiązków fizycznych. Tomasz może przyjechać, jeśli chce, ale ja zostaję.

Krystyna zaniemówiła, co zdarzało się jej niezwykle rzadko. Tomasz zbladł, patrząc to na mnie, to na matkę. Reszta obiadu minęła w głuchej, niesamowicie napiętej ciszy.

Ten moment, kiedy nie było już odwrotu

Droga powrotna do domu przypominała jazdę na bombie zegarowej. Tomasz milczał przez większość drogi, zaciskając dłonie na kierownicy. W końcu wybuchnął, gdy tylko przekroczyliśmy próg naszego mieszkania.

– O co ci chodziło przy stole? – zapytał, rzucając kluczyki na szafkę. – Dlaczego robisz mi takie rzeczy przy matce? Robisz ze mnie idiotę.

– Robię z ciebie idiotę? – odpowiedziałam, zdejmując płaszcz.

– Tomasz, ja po prostu powiedziałam prawdę. Nie chcę spędzić jedynego wolnego czasu na harówce i wysłuchiwaniu, że wszystko robię źle. Prosiłam cię wcześniej, żebyśmy zmienili plany. Zignorowałeś to.

– Bo nie mamy wyjścia! Mama na nas liczy! Zostawisz ją samą z tymi jabłonkami? – Przecież ty tam jedziesz, prawda? Pomożesz jej. Ja potrzebuję czasu dla siebie.

Tomasz pokręcił głową z niedowierzaniem.

– Zachowujesz się skrajnie samolubnie. Zawsze robisz problemy tam, gdzie ich nie ma.

Te słowa zabolały mnie bardziej, niż się spodziewałam. Dotarło do mnie, że dla mojego męża moje potrzeby były tylko fanaberią, czymś, co komplikowało jego poukładane relacje z matką. Weszłam do sypialni i zamknęłam za sobą drzwi. Usiadłam na brzegu łóżka i wyciągnęłam z szafki mój ciężki, czarny aparat. Dotknęłam chłodnej obudowy. Potrzebowałam ucieczki. Daleko od działki, młodej kapusty i poczucia winy, które wszyscy próbowali we mnie wmówić.

Włączyłam laptopa. Słowa Leny dzwoniły mi w uszach. Wpisałam w wyszukiwarkę hasło promów do Szwecji. Okazało się, że z Gdyni odpływa potężny prom prosto do Karlskrony. Stamtąd można było łatwo pojechać pociągiem w inne miejsca, a sama Karlskrona, wpisana na listę światowego dziedzictwa, kusiła spokojem. Znalazłam bilet. Był tani, obejmował rejs i nocleg w kajucie. Serce biło mi jak oszalałe, gdy wpisywałam dane karty. Potwierdzenie przyszło na maila chwilę później. Zrobiłam to. Naprawdę to zrobiłam. Bilet był tylko w jedną stronę – zaplanowałam powrót innym promem, dając sobie kilka dni pełnej swobody.

Rano spakowałam plecak. Wrzuciłam ciepły sweter, wygodne buty, przewodnik i mój aparat, dla którego przygotowałam zapasowe karty pamięci i naładowane baterie. Tomasz poszedł do pracy wcześnie, unikając mnie wzrokiem. Zostawiłam mu na stole w kuchni krótką kartkę: „Jadę do Szwecji. Potrzebuję czasu. Odpocznij na działce”.

Chłodne powietrze i nowe perspektywy

Podróż pociągiem na wybrzeże upłynęła mi błyskawicznie. W Gdyni, patrząc na ogromny statek zacumowany w porcie, poczułam mieszankę strachu i ogromnej euforii. Kiedy weszłam na pokład i stanęłam na otwartym tarasie, wiatr targał moje włosy. Zostawiałam za sobą wszystko: duszne miasto, oczekiwania innych, pretensje męża i złość teściowej. Rejs był spokojny. Wieczorem usiadłam w restauracji na promie, zamówiłam gorącą herbatę i po raz pierwszy od miesięcy czułam, że oddycham pełną piersią. Wyciągnęłam aparat i zaczęłam fotografować fale uderzające o burtę i ginące w świetle księżyca. Z każdym naciśnięciem spustu migawki wracała do mnie dawna ja. Ta dziewczyna, która potrafiła zachwycić się grą światła i cienia, która miała własne pasje.

Karlskrona przywitała mnie rześkim, skandynawskim porankiem. Spacerowałam po brukowanych uliczkach, podziwiając charakterystyczne budynki o głębokiej, matowej czerwieni, która tak wspaniale kontrastowała z błękitem nieba. Miasto, położone na kilkudziesięciu wyspach, było ciche i majestatyczne. Słyszałam tylko krzyki mew i szum wody. Około południa weszłam do małej, przytulnej kawiarni. Wnętrze pachniało kawą, ale przede wszystkim czymś, co natychmiast wywołało uśmiech na mojej twarzy – kardamonem i cynamonem. W szklanej gablocie leżały pękate, pięknie zwinięte kanelbullar, posypane grubym perłowym cukrem. Zamówiłam jedną bułeczkę i kubek czarnego naparu.

Usiadłam przy oknie z widokiem na zatokę. Odgryzłam kawałek. Ciasto było miękkie, wilgotne, a intensywny smak cynamonu rozchodził się w ustach, dając uczucie absolutnego komfortu. To było tak inne od dusznego smaku młodej kapusty serwowanej przy stole pełnym pretensji. Tutaj nikt mnie nie oceniał. Nikt nie kazał mi myć okien. Byłam tylko ja, aparat leżący na stole i to niesamowite poczucie wolności, które wreszcie odzyskałam. Zrobiłam dziesiątki zdjęć. Fotografowałam stare stocznie, urokliwe zakamarki, pomnik Nilsa Holgerssona. Weszłam na dzwonnicę, skąd rozpościerał się widok na archipelag. Spędziłam tam trzy dni, włócząc się bez konkretnego planu, jedząc szwedzkie przysmaki i chłonąc atmosferę, o której tak długo marzyłam.

Zrozumienie przyszło niespodziewanie

W piątek po południu mój telefon zawibrował. Na ekranie wyświetliło się imię Tomasza. Wahałam się przez chwilę, ale odebrałam.

– Halo? – powiedziałam niepewnie.

– Gdzie ty jesteś? – zapytał.

Jego głos nie brzmiał na zły, raczej na zrezygnowany.

– Siedzę na ławce i patrzę na Bałtyk z drugiej strony. W Karlskronie. Mówiłam, że jadę do Szwecji.

Usłyszałam ciche westchnienie.

– Myślałem, że żartujesz. Albo że pojechałaś do matki, a mi napisałaś tak na złość.

– Nie żartowałam. Potrzebowałam tego, Tomaszu. Naprawdę tego potrzebowałam. Zapadła cisza. W tle usłyszałam stłumiony głos Krystyny, która krzyczała coś o wiadrze z wodą.

– Wiesz... – zaczął mój mąż z wahaniem. – Jest tu koszmarnie. Zaskoczona, uniosłam brwi, choć nie mógł tego zobaczyć.

– Co się stało?

– Posadziliśmy te drzewka, skopałem cały ogród z tyłu. Jestem wykończony. A mama ciągle narzeka. Że źle położyłem folie, że ty na pewno byś lepiej umyła te okna, bo ja zostawiłem mazy. Zrobiła wielki gar kapusty i kazała mi zjeść trzy talerze, chociaż nie miałem ochoty.

Zaśmiałam się cicho. Nie z mściwości, ale z ulgi, że w końcu to zauważył.

Nie miałam wyrzutów sumienia

– Zawsze tak było, Tomku. Tylko ty zazwyczaj miałeś mnie jako tarczę ochronną, na której skupiała się połowa uwag.

– Brakuje mi ciebie tutaj – powiedział po chwili. – Przemyślałem to, co mówiłaś. Miałaś rację. Przyjeżdżamy tu z przyzwyczajenia, a ja nigdy nie pytałem, czego ty właściwie chcesz. Kiedy znalazłem kartkę na stole, byłem wściekły. Ale teraz... teraz po prostu bym wolał zjeść cokolwiek innego niż tę kapustę i posiedzieć w ciszy.

Nasza rozmowa trwała jeszcze długo. Tomasz przyznał, że presja matki od zawsze go męczyła, ale bał się jej przeciwstawić. Ustaliliśmy, że to ostatni rok, w którym pozwalamy, aby ktoś inny układał nam plany na nasz wolny czas. Obiecał, że w przyszłym roku majówkę zaplanujemy razem, z dala od szpadli i grabi. Gdy wracałam promem do Polski, stałam na tym samym tarasie co kilka dni wcześniej. Tym razem wiatr wydawał się łagodniejszy, a horyzont jaśniejszy. Przejrzałam zdjęcia w aparacie. Były pełne światła, życia i detali, których wcześniej nie dostrzegałam. Odzyskałam swoją pasję.

Nie miałam wyrzutów sumienia, że nie pomogłam myć okien na działce. Uświadomiłam sobie, że dbanie o siebie i stawianie granic to nie jest egoizm, to konieczność. W mojej torbie, owinięte w papierowe torebki, leżały cztery kanelbullar. Pomyślałam, że Tomaszowi na pewno zasmakują. A teściowej? Cóż, teściowa zawsze będzie miała swoją młodą kapustę. Ja wolałam mój cynamon i wolność, której już nigdy nie zamierzałam oddać.

Ewa, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

