Kiedy wychodziłam za Sebastiana, imponowało mi jego rozsądne podejście do życia. Byliśmy młodzi, dorabialiśmy się wszystkiego od zera, więc liczenie każdego grosza wydawało mi się nie tylko zrozumiałe, ale wręcz godne pochwały.

Imponował mi

Mój mąż potrafił sam zreperować cieknący kran, wymieniał uszczelki i zawsze wiedział, w którym sklepie można kupić tańszy proszek do prania. Z czasem jednak ta cecha zaczęła przybierać formę obsesji. Najpierw przestał zgadzać się na wyjścia do kina czy kawiarni, twierdząc, że to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Potem zaczął kontrolować moje paragony z codziennych zakupów spożywczych.

Wymagał, abym kupowała najtańszy papier toaletowy, który rozpadał się w dłoniach, i szampony w wielkich baniakach, po których moje włosy przypominały siano. Kiedy kilka tygodni przed Wielkanocą zepsuła nam się pralka, myślałam, że po prostu kupimy nową. Przecież oboje pracowaliśmy i mieliśmy oszczędności.

– Nie ma mowy, to tylko łożysko – powiedział, rozkręcając bęben na środku łazienki. – Zrobię to sam.

– Przecież ona ma piętnaście lat, ledwo działa. Zbliżają się święta, muszę uprać firanki, obrusy, a ty rozłożyłeś to na części pierwsze.

– Najwyżej upierzesz to, co najważniejsze, w wannie. Nie będziemy dawać zarobić producentom sprzętu tylko dlatego, że masz taki kaprys.

Pralka stała rozkręcona przez kolejne dwa tygodnie, a ja prałam nasze rzeczy ręcznie. To był jednak dopiero początek moich zmartwień, ponieważ w tym roku to my mieliśmy organizować śniadanie wielkanocne dla całej rodziny.

Czułam ogromną presję

Moja starsza siostra Agnieszka wyszła za mąż za dyrektora w dużej firmie, wybudowali piękny dom pod miastem i dwa razy w roku wyjeżdżali na zagraniczne wakacje. Agnieszka nie była złym człowiekiem, ale miała w sobie coś takiego, co sprawiało, że przy niej zawsze czułam się mniejsza i gorsza. Często chwaliła się nową biżuterią albo rzucała uwagi o tym, jak ważne jest kupowanie żywności z ekologicznych upraw.

Chciałam chociaż raz pokazać jej i rodzicom, że w moim domu też może być pięknie, smacznie i na poziomie. Zaplanowałam tradycyjne menu: żurek na domowym zakwasie z białą kiełbasą, faszerowane jajka, pieczeń rzymską, sałatkę jarzynową z domowym majonezem, a na deser puszysty sernik i mazurek z mnóstwem bakalii.

Rozpisałam listę zakupów i z nadzieją w sercu poszłam do męża, ponieważ to on zarządzał naszym domowym budżetem. Sebastian wziął kartkę do ręki, spojrzał na nią, wyciągnął z szuflady ołówek i zaczął skreślać poszczególne pozycje, mamrocząc pod nosem.

– Półtora kilograma schabu? Zwariowałaś? Zrobimy roladę z mięsa mielonego, wyjdzie o połowę taniej.

– Przyjeżdżają moi rodzice i Agnieszka z mężem. Chcę, żeby było uroczysto.

– Uroczystość nie polega na napychaniu brzuchów drogim jedzeniem – uciął. – Jedziemy jutro rano do dyskontu. Zrobię te zakupy z tobą.

Nie miałam siły na kłótnię. Zgodziłam się, mając jeszcze resztki nadziei, że uda mi się przemycić do koszyka kilka lepszych produktów.

Wszystko podliczał

Następnego dnia rano staliśmy przed wejściem do największego w naszym mieście dyskontu. Mój mąż chwycił największy wózek i wyciągnął z kieszeni telefon, by na bieżąco liczyć, ile wydajemy.

Kiedy sięgałam po jajka z wolnego wybiegu, wyrywał mi je z ręki i odłożył na półkę.

– Bierz te z chowu klatkowego – polecił twardo. – I tak będziesz je gotować na twardo i mieszać z majonezem, nikt nie zauważy różnicy.

– Ale one mają blade żółtka, faszerowane jajka będą wyglądały okropnie.

– Dodasz trochę kurkumy dla koloru – zadecydował.

Potem było tylko gorzej. Zamiast prawdziwego masła kazał mi wziąć margarynę. Największą batalię stoczyłam jednak przy wędlinach. Sebastian skierował się do koszy z towarem, którego data ważności kończyła się dokładnie w Wielką Niedzielę. Wybrał najtańszą kiełbasę, która po naciśnięciu palcem była dziwnie miękka, oraz coś, co udawało szynkę, a w rzeczywistości pływało w sztucznej galarecie.

– To jest nie do zjedzenia! Chcesz otruć moją rodzinę?

– Nie przesadzaj – prychnął. – Podsmażysz z cebulą, dodasz dużo pieprzu. Nikt się nie zorientuje. Zaoszczędzimy na tym co najmniej trzysta złotych.

Czułam się upokorzona

Pchałam ten wózek pełen najtańszego, napompowanego chemią jedzenia i miałam ochotę zapaść się pod ziemię. Zamiast radosnych przygotowań do świąt czekała mnie kulinarna walka o przetrwanie. Dwa dni przed świętami zamknęłam się w kuchni. Sebastian siedział w pokoju, zadowolony z siebie, scrollując telefon. Zabrałam się za robienie ciast, licząc na to, że moje umiejętności kulinarne jakoś uratują jakość tych fatalnych składników.

Kiedy ubijałam białka na spód do mazurka, piana za nic nie chciała zesztywnieć. Jajka były tak wodniste, że masa po prostu się rozlała. Sernik, zrobiony z najtańszego twarogu, po wyjęciu z piekarnika opadł tak drastycznie, że przypominał twardy, żółty placek zamiast puszystej chmurki. Płakałam, krojąc obślizgłą wędlinę do sałatki. Każdy produkt, którego dotykałam, krzyczał o naszym skąpstwie.

Żurek ugotowany na wywarze z najtańszej kiełbasy miał bury kolor i pozbawiony był tego charakterystycznego, mięsnego aromatu. Musiałam wlać do niego mnóstwo octu i wsypać torebkę majeranku, żeby w ogóle miał jakiś smak. Stałam nad garnkiem i po prostu ryczałam. Moje marzenia o pięknych, eleganckich świętach legły w gruzach.

Zaciskałam zęby

Starałam się nadrobić braki w menu pięknym nakryciem stołu. Wyciągnęłam obrus, który z trudem uprałam w wannie, i elegancką zastawę. Kiedy w niedzielę zadzwonił dzwonek do drzwi, wzięłam głęboki oddech i przykleiłam do twarzy sztuczny uśmiech. Usiedliśmy do stołu. Podałam półmisek z wędlinami. Agnieszka sięgnęła po plasterek szynki, przyjrzała mu się krytycznie i położyła na brzegu talerzyka, nawet nie próbując. Rodzice jedli w milczeniu. Prawdziwy dramat rozegrał się jednak przy faszerowanych jajkach.

– Z czym to jest? – zapytała Agnieszka, biorąc małego gryza. Przeżuła powoli, a na jej twarzy odmalował się wyraźny niesmak.

– Z pieczarkami i majonezem – odpowiedziałam, czując, jak palą mnie policzki.

– Aha – odparła tylko, ale w tym jednym słowie było wszystko. – Chyba mam dzisiaj jakiś wrażliwy żołądek. Zjem tylko kawałek chleba. O rany, a ten chleb jakiś taki… gliniasty?

Sebastian, zupełnie nie czując wagi chwili, uśmiechnął się szeroko.

– Kupiliśmy go wczoraj w świetnej promocji! Trzeba umieć oszczędzać. Po co przepłacać w piekarni, skoro w dyskoncie można kupić chleb z wczorajszego wypieku za ułamek ceny? Moja żona potrafi z niczego zrobić prawdziwą ucztę!

Zapadła grobowa cisza

Spojrzałam na siostrę. Patrzyła na mnie ze wzrokiem, w którym litość mieszała się z poczuciem wyższości. W tym momencie dotarło do mnie, co się właśnie wydarzyło. Mój mąż z dumą przyznał się do tego, że potraktował naszą rodzinę jak obcych, na których nie warto wydać nawet kilku złotych więcej. Zrobił to kosztem mojej godności.

Kiedy przyniosłam sernik, nikt nawet nie miał ochoty go próbować. Agnieszka z uśmiechem zaproponowała, że ukroi swoje ciasto, które przyniosła. Nie jadłam już niczego. Rozmowa się rwała, rodzice szybko zaczęli zbierać się do wyjścia. Kiedy drzwi za gośćmi się zamknęły, mój mąż z zadowoleniem i usiadł na kanapie.

– No i widzisz? Zjedli, pośmiali się, a w portfelu zostało. Mówiłem, że nikt nie zauważy różnicy – stwierdził z dumą.

Przez lata zgadzałam się na odmawianie sobie małych przyjemności, na chodzenie w starych butach, żeby on mógł czuć satysfakcję ze stanu konta. Pozwalałam mu decydować o tym, co jemy i jak żyjemy, wierząc, że robi to dla naszego wspólnego dobra. Ale tego dnia miałam już dosyć.

Miarka się przebrała

Weszłam do salonu i spojrzałam na niego z góry.

– Nigdy więcej nie waż się traktować mnie w ten sposób – powiedziałam.

– O czym ty mówisz? Przecież święta się udały.

– Udały się tobie, bo oszczędziłeś parę groszy, upokarzając mnie przed całą rodziną. Kazałeś mi podać im jedzenie najgorszego sortu. Zrobiłeś ze mnie pośmiewisko przed własną siostrą! Od jutra to ja przejmuję połowę naszych pieniędzy. Mam swoją pensję i nie zamierzam dłużej prosić cię o pozwolenie na zakup prawdziwego masła czy naprawę pralki. Jeśli chcesz jeść resztki ze śmietnika, proszę bardzo, ale ja i moi goście zasługujemy na szacunek.

Sebastian próbował protestować, ale ja nie miałam już zamiaru go słuchać. Odwróciłam się na pięcie i poszłam do kuchni wyrzucić to paskudne, nienadające się do spożycia jedzenie. Następnego dnia zadzwoniłam po serwisanta i naprawiłam pralkę za własne pieniądze. Choć tamta Wielkanoc była najgorszą w moim życiu, paradoksalnie dała mi coś najcenniejszego – odwagę do wyznaczenia granic i odzyskania kontroli nad własnym losem.

Renata, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: