Siedziałam na kanapie w naszym dawnym wspólnym salonie, wpatrując się w szarą teczkę leżącą na szklanym stoliku kawowym. W środku znajdowały się dokumenty – ostateczny dowód na to, że osiem lat mojego małżeństwa z Jackiem dobiegało końca.

Chcieliśmy się rozwieść

Pozew rozwodowy został złożony zaledwie dwa tygodnie wcześniej. Wszystko przebiegło zaskakująco spokojnie. Byliśmy dwojgiem dorosłych, inteligentnych ludzi, którzy po prostu doszli do ściany. A przynajmniej tak mi się wydawało, dopóki Jacek nie zadzwonił rano z propozycją spotkania w sprawie podziału majątku.

Siedział teraz naprzeciwko mnie, poprawiając mankiety koszuli. Zawsze przywiązywał ogromną wagę do detali, co kiedyś mnie fascynowało, a z czasem zaczęło potwornie irytować. Milczeliśmy przez dłuższą chwilę. Powietrze w pokoju wydawało się ciężkie i gęste.

– Została nam jeszcze kwestia domku nad jeziorem – powiedział w końcu. – Dach wymaga naprawy przed wystawieniem na sprzedaż. Ktoś musi tam pojechać i ocenić szkody.

Poczułam dziwny ucisk w żołądku. Domek na Kaszubach. Kupiliśmy go pięć lat temu, zrujnowaną drewnianą chatę. Mieliśmy tam uciekać od zgiełku miasta. Niestety, zapał minął nam po kilku miesiącach, a domek stał się jedynie pomnikiem naszych niespełnionych obietnic.

– Mogę tam pojechać w sobotę – odpowiedziałam. – Zrobię zdjęcia, wyślę ci, a potem zdecydujemy, co dalej.

Zaskoczył mnie

Jacek podniósł wzrok. Jego oczy, zazwyczaj zimne i skupione na celu, teraz wyrażały zmęczenie, a może tęsknotę.

– Pojedźmy tam razem – zaproponował. – Spędźmy tam weekend. Bez prawników, bez rozmów o podziałach. Chciałbym po prostu… zobaczyć, czy naprawdę nie zostało nam już zupełnie nic.

Mój umysł krzyczał, że to najgorszy z możliwych pomysłów. Rozwód był przemyślaną decyzją, wynikiem setek przepłakanych nocy i poczucia dojmującej samotności w związku. Jednak moje serce, to zdradzieckie, pełne głupiej nadziei serce, zabiło mocniej. Zgodziłam się.

Droga za miasto minęła nam początkowo w napiętej ciszy. Krajobraz za oknem zmieniał się z betonowej dżungli w łagodne, zielone pagórki, a ja zaciskałam dłonie na torebce, zastanawiając się, w co właściwie się pakuję. Jacek włączył radio, a z głośników popłynęła stara piosenka, której słuchaliśmy podczas naszej pierwszej wspólnej podróży. Zaczęliśmy rozmawiać o neutralnych sprawach. Z każdym kilometrem mur między nami wydawał się kruszeć.

Kiedy zajechaliśmy na podjazd, trawa była wysoka, farba na okiennicach domku łuszczyła się dokładnie tak samo jak dwa lata temu, kiedy byliśmy tu po raz ostatni. Weszliśmy do środka. Powietrze było chłodne, więc Jacek od razu zabrał się za rozpalanie w piecu. Ja w tym czasie otwierałam okna, by wpuścić trochę świeżego powietrza.

Znalazłam aparat

Podczas wycierania kurzu ze starych półek, natrafiłam na małe, tekturowe pudełko. Otworzyłam je i uśmiechnęłam się pod nosem. W środku leżał mój stary, analogowy aparat fotograficzny. Kiedyś fotografia była moją pasją. Jacek kupił mi ten aparat na naszą pierwszą rocznicę. Z czasem, przygnieciona obowiązkami i narastającym dystansem między nami, przestałam robić zdjęcia. Aparat wylądował w pudełku, podobnie jak wiele innych moich marzeń.

– Pamiętasz go? – usłyszałam za plecami ciepły głos.

– Oczywiście – odparłam, czując dziwne ciepło na policzkach. – Myślałam, że go zgubiłam.

– Zostawiłaś go tutaj tamtego lata, kiedy próbowaliśmy odnowić sypialnię.

Przez resztę wieczoru czułam się, jakbyśmy cofnęli się w czasie. Siedzieliśmy na podłodze, pijąc gorącą herbatę. Śmialiśmy się z naszych dawnych wpadek, wspominaliśmy, jak wpadliśmy do jeziora podczas pierwszej próby pływania starą łódką. Jacek był znowu tym czarującym, zabawnym mężczyzną, w którym zakochałam się przed laty.

Słuchał mnie z uwagą, zadawał pytania. Ani razu nie spojrzał na telefon. Pomyślałam wtedy, że może naprawdę za szybko się poddaliśmy. Może to odcięcie od codzienności było wszystkim, czego potrzebowaliśmy, aby naprawić nasz związek.

Byliśmy szczęśliwi

Sobotni poranek przywitał nas promieniami słońca wpadającymi przez okna. Obudziliśmy się wcześnie. Jacek zaproponował spacer nad jezioro. Wzięłam ze sobą aparat. Czułam w sobie niesamowitą lekkość. Szliśmy leśną ścieżką ramię w ramię.

– Zobacz, jakie tam jest wspaniałe światło – powiedziałam, wskazując na promienie słońca przebijające się przez korony drzew. – Ustaw się, zrobię ci portret.

Jacek stanął posłusznie przy starej brzozie, uśmiechając się szeroko. Spojrzałam na niego przez wizjer aparatu. Przez ułamek sekundy widziałam w kadrze nie mojego męża, z którym się rozwodzę, ale mężczyznę, który był całym moim światem. Nacisnęłam spust migawki.

Reszta przedpołudnia minęła nam równie sielankowo. Wspólnie przygotowaliśmy proste śniadanie ze składników, które przywieźliśmy ze sobą. Każdy gest, każde spojrzenie zdawało się nieść obietnicę nowego początku. Rozmawialiśmy o tym, jak moglibyśmy przebudować taras. W snuciu tych planów było coś tak naturalnego, że prawie zapomniałam o szarej teczce leżącej na moim stole w mieście.

Wydawało się, że najgorsze mamy już za sobą, że wystarczy odrobina dobrej woli, by zbudować wszystko od nowa. A jednak, jak to bywa ze złudzeniami, potrzebują one zaledwie jednego, drobnego impulsu, aby rozpaść się na milion kawałków.

Pogoda się zmieniła

Około południa pogoda nagle się zmieniła. Słońce schowało się za gęstymi, ołowianymi chmurami, a wiatr zaczął uderzać o szyby z niepokojącą siłą. Wtedy, po raz pierwszy od naszego przyjazdu, usłyszałam ten dźwięk. Powiadomienie z telefonu Jacka. Powiedział, że to nic ważnego, ale widziałam, jak jego postawa staje się sztywna. Godzinę później telefon zadzwonił.

– Przepraszam, muszę odebrać. To biuro – powiedział, podnosząc się z krzesła. Zniknął w drugim pokoju.

Siedziałam przy stole, obracając w dłoniach pusty kubek po herbacie. Piętnaście minut. Pół godziny. Godzina. Słyszałam przez ścianę jego podniesiony, stanowczy głos. Rozwiązywał jakiś problem z dostawcami, instruował swoich pracowników. Kiedy w końcu wrócił do kuchni, nie był już tym samym człowiekiem, który rano pozował mi do zdjęć. Miał zaciśnięte usta, a jego wzrok stał się nieobecny.

– Coś się stało? – zapytałam ostrożnie.

– Nic, z czym bym sobie nie poradził – odparł zdawkowo, siadając i otwierając laptopa, którego, jak się okazało, jednak ze sobą zabrał. – Muszę tylko wysłać kilka maili. To potrwa moment.

Znałam ten schemat

Ten „moment” przeciągnął się do późnego popołudnia. Kiedy próbowałam zainicjować rozmowę, odpowiadał półsłówkami, nie odrywając wzroku od ekranu. Moja początkowa cierpliwość zaczęła ustępować miejsca dobrze znanej frustracji. To był ten sam wzorzec, który niszczył nas przez lata. Nagle domek wydał mi się potwornie zimny, a szum wiatru za oknem potęgował uczucie izolacji.

– Mieliśmy spędzić ten czas razem – powiedziałam w końcu, nie potrafiąc ukryć rozczarowania w głosie. – Miało nie być pracy. Mieliśmy zastanowić się nad nami.

Jacek westchnął ciężko i zamknął klapę laptopa.

– Nie mogę po prostu zniknąć dla całego świata. Dlaczego zawsze musisz robić z tego problem? Zawsze żądasz mojej wyłącznej uwagi, zupełnie ignorując moje obowiązki.

– Nie robię problemu – odpowiedziałam. – Zwracam tylko uwagę, że znowu nie ma cię tutaj ze mną. Nawet gdy siedzisz obok.

– Znowu zaczynasz swoje analizy – rzucił chłodno. – Starałem się, zabrałem cię tutaj, wspominaliśmy dawne czasy. Czego ty jeszcze ode mnie oczekujesz? Że rzucę wszystko, na co pracowałem, żeby siedzieć i patrzeć ci w oczy?

– Nie! – podniosłam głos. – Oczekuję partnerstwa. Oczekuję obecności, kiedy obiecujesz, że tu będziesz. Wspomnienia są piękne, ale nie zbudujemy na nich przyszłości. Nie da się żyć samą nostalgią za tym, jacy kiedyś byliśmy.

To była dobra decyzja

Wstałam od stołu i wyszłam na werandę, ignorując chłód. Wiatr szarpał moimi włosami, a ja patrzyłam na szarą taflę jeziora. Zrozumiałam wtedy coś niezwykle istotnego. Wczorajszy wieczór i dzisiejszy poranek nie były prawdziwe. Były tylko powidokiem, spektaklem, który sami przed sobą odegraliśmy, bo tak bardzo pragnęliśmy, aby to wszystko nie było błędem. Byliśmy dwojgiem tonących, którzy chwytali się starych zdjęć i uśmiechów, byle tylko nie patrzeć w głębinę.

Ale prawda była o wiele bardziej prozaiczna i bolesna. Ludzie się zmieniają. Jacek stał się człowiekiem, dla którego praca zawsze będzie na pierwszym miejscu, a emocjonalna niedostępność była jego murem obronnym. Ja z kolei potrzebowałam bliskości i przestrzeni na własny rozwój, a przy nim stawałam się jedynie tłem dla jego ambicji. Usłyszałam skrzypienie drzwi. Jacek stanął obok mnie.

– Masz rację – powiedział cicho po dłuższej chwili. – Nie potrafię ci dać tego, czego potrzebujesz. Chciałem, żeby było jak dawniej. Ale to już nie wróci, prawda?

Pokręciłam głową. Nie było we mnie złości. Złość wypaliła się miesiące temu. Został tylko smutek, ale i dziwna, oczyszczająca ulga. Wiedzieliśmy już na pewno.

Dostałam ważną lekcję

Niedzielny poranek upłynął nam na pakowaniu w całkowitym milczeniu. Zabezpieczyliśmy meble, pozamykaliśmy szczelnie okiennice. Kiedy staliśmy na podjeździe, Jacek po raz ostatni przekręcił klucz w zamku. Spojrzeliśmy na domek. Zapadła decyzja, że nie będziemy go wspólnie remontować. Wystawimy go na sprzedaż dokładnie w takim stanie, w jakim był. Może ktoś inny tchnie w niego nowe życie. My nie potrafiliśmy.

Droga powrotna do miasta była inna niż wczoraj. Nie towarzyszyło nam napięcie ani fałszywa nadzieja. Słuchaliśmy radia w spokoju, akceptując ciszę między nami. To nie była cisza pełna niedomówień, ale pełna ostatecznego zrozumienia. Gdy zatrzymał samochód pod moim wynajmowanym mieszkaniem, nie spieszyłam się z wyjściem. Spojrzałam na niego. Był dobrym człowiekiem. Kiedyś go kochałam i wiem, że on kochał mnie. Ale to nie wystarczyło.

– Dziękuję za ten weekend – powiedziałam szczerze. – Potrzebowałam tego, żeby zamknąć ten rozdział. Bez żalu.

– Ja również – odpowiedział, a na jego twarzy pojawił się delikatny, smutny uśmiech. – Życzę ci wszystkiego najlepszego. Naprawdę.

Próba ratowania tego, co martwe, dobiegła końca. Rozwód nie był porażką. Był po prostu stwierdzeniem faktu, że nasz wspólny czas dobiegł końca.

Alicja, 39 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: