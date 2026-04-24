Planowałam ten wyjazd od miesięcy, odkładałam każdy grosz, by zobaczyć w oczach męża dawny, młodzieńczy błysk. Zamiast tego zobaczyłam chłód i irytację, a jedno zdanie o wiosennych pracach ogrodowych zburzyło mój pieczołowicie budowany obraz naszego małżeństwa. W tamtej jednej chwili dotarło do mnie, że pod tym samym dachem od dawna żyją zupełnie obcy sobie ludzie.

Zostaliśmy z mężem sami

Od kiedy nasza jedyna córka, Zuzanna, wyprowadziła się na studia do innego miasta, nasz dom stał się nienaturalnie pusty. Brakowało w nim muzyki dobiegającej zza zamkniętych drzwi, trzaskania szafkami w kuchni i tego wiecznego, radosnego chaosu, który wypełniał nasze popołudnia. Zostaliśmy z mężem sami. Tomasz, człowiek zawsze opanowany i zorganizowany, zniósł tę zmianę ze stoickim spokojem. Ja natomiast czułam, jakby ktoś nagle wyłączył kolorowy film, a na ekranie zostawił tylko szary, pulsujący obraz.

Chciałam odzyskać naszą iskrę. Pamiętałam przecież czasy, kiedy potrafiliśmy spakować dwa plecaki i pojechać w góry bez żadnego planu. Pamiętałam Tomasza, który śmiał się do łez, kiedy zgubiliśmy szlak w Bieszczadach. Od tamtych wydarzeń minęły ponad dwie dekady, a my z roku na rok coraz bardziej zamienialiśmy się w maszynki do zarabiania pieniędzy, opłacania rachunków i dbania o codzienną rutynę.

Właśnie dlatego wymyśliłam Sycylię. To miał być nasz wielki powrót do beztroski. Przez całą zimę, kiedy za oknem padał szary śnieg z deszczem, ja w tajemnicy przeglądałam przewodniki. Zaplanowałam każdy detal. Znalazłam urokliwy pensjonat, gdzie z balkonu roztaczał się widok na lazurowe morze. Wyobrażałam sobie, jak pijemy mocne espresso w promieniach majowego słońca, jak spacerujemy wąskimi uliczkami, jak znów trzymamy się za ręce, nie myśląc o obowiązkach. Kiedy w końcu kliknęłam przycisk potwierdzający zakup biletów lotniczych, czułam w brzuchu trzepotanie motyli. Byłam z siebie taka dumna.

Mąż ciągle jeździł na działkę

Problem polegał na tym, że podczas gdy ja uciekałam myślami w stronę śródziemnomorskich przygód, Tomasz znalazł sobie zupełnie inne ujście dla syndromu pustego gniazda. Dwa lata wcześniej kupiliśmy niewielką działkę na obrzeżach miasta. Początkowo miało to być miejsce na niedzielny relaks z książką. Szybko jednak okazało się, że dla mojego męża ten kawałek ziemi stał się absolutnym centrum wszechświata.

Tomasz zaczął spędzać tam każdą wolną chwilę. Jego świat skurczył się do wymiarów trzydziestu metrów kwadratowych trawnika, rozpadającej się drewnianej altanki, którą nieustannie remontował, i kilku grządek. Nasze wieczorne rozmowy, zamiast dotyczyć planów na przyszłość, zdominowały dyskusje o rodzajach nawozów, walce z mszycami i o tym, że sąsiad z działki obok, pan Kazimierz, posadził pomidory w złym miejscu.

– Widziałaś, jak ten stary uparł się na te tyczki? – mówił Tomasz z wypiekami na twarzy, jedząc kolację. – Przecież to mu runie przy pierwszej lepszej burzy. Ja swoje wzmocniłem specjalną taśmą. Zobaczysz, w tym roku moje malinowe będą dwa razy większe niż jego.

Słuchałam tego z uśmiechem, choć w głębi duszy czułam narastającą frustrację. Rywalizacja z panem Kazimierzem o to, kto wyhoduje ładniejszą rzodkiewkę, stała się dla Tomasza ważniejsza niż cokolwiek innego. Mój mąż z eleganckiego inżyniera przeistoczył się w człowieka, którego głównym życiowym celem było wyrwanie każdego chwastu, zanim ten zdąży wypuścić pierwszy listek.

Z początku myślałam, że to tylko faza. Że potrzebuje zająć czymś ręce, by nie myśleć o tym, że czas płynie nieubłaganie, a my się starzejemy. Jednak z każdym miesiącem było gorzej. Działka stała się jego fortecą, a ja nie miałam do niej klucza. Dlatego Sycylia wydawała mi się idealnym ratunkiem. Chciałam go stamtąd wyrwać, pokazać mu, że świat jest ogromny i wciąż czeka, byśmy go odkrywali.

Zrobiłam mężowi niespodziankę

Nadszedł ten dzień. Był chłodny, kwietniowy wtorek. Wróciłam z biura wcześniej i przygotowałam ulubione danie Tomasza, pieczonego łososia ze szparagami. Stół nakryłam jasnym obrusem, zapaliłam świece. W kieszeni mojego kardiganu spoczywała elegancka, niebieska koperta, w której schowałam wydrukowane bilety lotnicze i rezerwację pensjonatu.

Tomasz wrócił do domu krótko po osiemnastej. Od progu zrzucał z siebie robocze ubrania, pomrukując coś pod nosem o tym, że ziemia wciąż jest za twarda do przekopywania. Gdy wszedł do jadalni, zatrzymał się w pół kroku, nieco zaskoczony uroczystym nakryciem stołu.

– Mamy dzisiaj jakąś rocznicę, o której zapomniałem? – zapytał, marszcząc brwi.

– Nie, po prostu postanowiłam uczcić nasz zwykły wtorek. Siadaj, jedzenie jest ciepłe – odpowiedziałam z radosnym uśmiechem.

Zjedliśmy w miłej atmosferze. Tomasz opowiadał o swojej walce z kretem, który rzekomo próbował zrujnować jego pieczołowicie wypielęgnowany trawnik. Słuchałam cierpliwie, czekając na odpowiedni moment. Gdy odsunął pusty talerz, wyciągnęłam z kieszeni niebieską kopertę i położyłam ją przed nim na stole.

– Co to jest? – zapytał, podejrzliwie spoglądając na papier.

– Niespodzianka. Otwórz.

Mąż miał inne plany

Obserwowałam jego twarz z zapartym tchem. Tomasz powoli rozerwał brzeg koperty i wyciągnął złożone kartki. Przebiegał wzrokiem po wydrukach. Czekałam na ten radosny okrzyk, na to spojrzenie pełne wdzięczności i ekscytacji. Zamiast tego, jego twarz ściągnęła się w wyrazie głębokiego niezrozumienia.

– Sycylia? – przeczytał na głos, jakby te słowa były zapisane w obcym, niezrozumiałym języku. – Od pierwszego do piątego maja?

– Tak! – wykrzyknęłam, nie mogąc powstrzymać radości. – Zarezerwowałam cudowny pokój z widokiem na morze. Tylko ty, ja, słońce i pyszne jedzenie. Żadnych obowiązków.

Tomasz położył kartki z powrotem na stole i spojrzał na mnie tak, jakbym właśnie zaproponowała mu skok na spadochronie bez spadochronu.

– Przecież to jest majówka – powiedział powoli, akcentując każde słowo. – Długi weekend majowy.

– Wiem, właśnie dlatego to idealny czas...

– Czy ty postradałaś zmysły? – przerwał mi ostro, a w jego głosie zabrzmiała autentyczna irytacja. – Przecież wiesz doskonale, że na majówkę zaplanowałem wielkie sprzątanie działki! Mam przygotowaną całą paletę sadzonek w garażu. Muszę je przenieść do gruntu. Poza tym chwasty zaczną rosnąć jak szalone, jeśli ich teraz nie wyplewię. Nie mogę tak po prostu wyjechać i zostawić wszystkiego na pastwę losu!

Zamarłam. Moje serce, które jeszcze chwilę temu biło w radosnym rytmie, nagle zwolniło i zaczęło ciążyć jak kamień.

– Chcesz mi powiedzieć, że wolisz zostać w mieście i wyrywać chwasty, zamiast jechać ze mną w wymarzoną podróż? – zapytałam cicho, mając nadzieję, że to tylko jakiś głupi, nieudany żart.

– To nie są tylko chwasty! – oburzył się Tomasz, wstając od stołu. – To moja praca, mój wysiłek! Kazimierz już przekopał całą prawą stronę swojej działki, a ja jestem w lesie! Jak teraz wyjadę, to stracę czas. Mogłaś mnie chociaż zapytać, zanim wydałaś pieniądze na jakieś fanaberie!

Młodzi już byliśmy

Patrzyłam na mężczyznę, z którym spędziłam dwadzieścia pięć lat życia, i nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Wakacje na Sycylii to były fanaberie? Czas spędzony ze mną, próba ratowania naszej gasnącej relacji – to wszystko przegrywało z wyimaginowanym wyścigiem ogrodowym z panem Kazimierzem?

– Fanaberie? – powtórzyłam, czując, jak łzy bezsilności dławią mnie w gardle. – Tomasz, my ze sobą w ogóle nie rozmawiamy. Żyjemy jak dwoje współlokatorów. Chciałam zrobić coś dla nas. Chciałam, żebyśmy znów poczuli się młodo, żebyśmy...

– Przestań dramatyzować – uciął krótko. – Młodzi już byliśmy. Teraz mamy swoje lata i swoje obowiązki. Działka wymaga uwagi. Zadzwoń tam i to odwołaj. Albo przebukuj na listopad. W listopadzie na działce nic się nie dzieje, wtedy możemy lecieć.

Odwrócił się na pięcie i wyszedł do salonu, zostawiając mnie samą nad stygnącymi resztkami uroczystej kolacji. Usiadłam na krześle, wpatrując się w wydrukowane bilety. Czułam się tak niesamowicie upokorzona. Nie chodziło o sam wyjazd. Chodziło o to, że dla niego ważniejszy był kawałek ziemi niż moja potrzeba bliskości. Zdałam sobie sprawę, że Tomasz nie bronił swoich pomidorów. On bronił swojej strefy komfortu, w której nie musiał się starać, w której nie musiał konfrontować się z naszymi małżeńskimi problemami.

Następne dni mijały w głuchej, ciężkiej ciszy. Omijaliśmy się w domu, rzucając jedynie zdawkowe komunikaty dotyczące zakupów czy rachunków. Tomasz zachowywał się tak, jakby sprawa była zamknięta. Codziennie znosił do garażu nowe worki z ziemią i nawozami, przygotowując się do swojej majówkowej bitwy. A ja codziennie patrzyłam na niebieską kopertę leżącą na komodzie w sypialni.

Naprawdę chciałam lecieć

Dzwoniłam do mojej wieloletniej przyjaciółki, Joanny. Znałyśmy się jeszcze z czasów liceum, zawsze mogłam liczyć na jej chłodne, racjonalne spojrzenie na świat. Kiedy opowiedziałam jej całą sytuację, po drugiej stronie słuchawki zapadła długa cisza.

– Nie odwołuj tego – powiedziała w końcu stanowczym tonem.

– Jak to nie odwołuj? Przecież on zapowiedział, że nie poleci – odparłam zrezygnowana. – Zwrócą mi chociaż część kosztów za lot...

– Nie zwracaj żadnych biletów. Zmienisz nazwisko na drugim bilecie. Lecę z tobą.

Propozycja Joanny była jak nagły powiew świeżego powietrza w dusznym, zamkniętym pokoju. Początkowo się wahałam. Miałam wyrzuty sumienia, że powinnam może jednak spróbować przekonać Tomasza, może znaleźć jakiś kompromis. Ale jaki mógł być kompromis między lotem na południe Europy a siedzeniem w błocie pod miastem?

Dwa dni przed wylotem wyciągnęłam z szafy moją średnią, żółtą walizkę i położyłam ją na środku sypialni. Zaczęłam układać w niej letnie sukienki, kapelusz i okulary przeciwsłoneczne. Tomasz wszedł do pokoju z ręcznikiem na szyi, prosto z pod prysznica. Zatrzymał się, patrząc na bagaż.

– Co ty robisz? – zapytał, mrużąc oczy.

– Pakuję się – odpowiedziałam spokojnie, nie przerywając składania bluzki. – Lecę na Sycylię.

– Przecież mówiłem ci, że nigdzie nie lecę! Zmarnowałaś pieniądze.

– Ty nie lecisz. Ja lecę. Przebukowałam twój bilet. Lecę z Asią.

Zobaczyłam na jego twarzy malujące się niedowierzanie. Prawdopodobnie do samego końca był przekonany, że zrezygnuję ze swoich marzeń, dostosowując się do jego planów, tak jak robiłam to przez ostatnie lata. Zawsze ustępowałam. Zawsze to jego praca, jego zmęczenie, a teraz jego działka, były na pierwszym miejscu.

– Robisz mi na złość? – zapytał z wyrzutem, krzyżując ręce na piersi.

– Nie, Tomaszu – westchnęłam, podnosząc na niego wzrok. – Robię to dla siebie. Bo ja nie chcę spędzić reszty życia, patrząc, jak wyrywasz chwasty. Chcę jeszcze czegoś doświadczyć.

Nie odpowiedział. Odwrócił wzrok i wyszedł z pokoju. Zrobiło mi się potwornie smutno, ale jednocześnie poczułam ogromną ulgę. Klamka zapadła.

Ewa, 50 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

