Dom mamy zawsze pachniał jabłkami i herbatą z cytryną. Kiedy weszłam tam po raz pierwszy od dnia pogrzebu, poczułam tylko chłód i ciszę, która wydawała się zbyt nienaturalna jak na to niewielkie mieszkanie. Norbert był już w salonie i przeglądał szuflady komody, jakby czegoś pilnie szukał.

– Musimy wszystko uporządkować – powiedział bez powitania. – Biżuterię, dokumenty, oszczędności. Najlepiej od razu ustalić, jak to podzielimy.

Renata westchnęła ciężko.

– Norbert, mama nawet jeszcze dobrze nie została pożegnana…

– Tym bardziej powinniśmy zrobić porządek – przerwał jej. – Nie chcę, żeby później ktoś miał pretensje.

Stałam przy drzwiach kuchni i patrzyłam na nich oboje. Zawsze tak było. Norbert mówił najgłośniej, Renata próbowała go powstrzymywać, a ja byłam gdzieś obok. Mama przez lata była między nami jak most. Czasem wydawała się zmęczona, czasem zamyślona, ale zawsze potrafiła sprawić, że przy jednym stole znowu rozmawialiśmy.

Teraz ten stół stał pusty. A my zamiast wspominać ją w ciszy, zaczynaliśmy od liczenia rzeczy, które po niej zostały. Już wtedy miałam dziwne wrażenie, że w tym domu zostało coś jeszcze. Coś, czego jeszcze nie rozumieliśmy.

Biżuteria po mamie rozpętała burzę

Norbert rozłożył na stole kilka pudełek z biżuterią mamy. Pamiętałam je z dzieciństwa – małe, aksamitne szkatułki, które mama otwierała tylko przy szczególnych okazjach.

– Dobrze – powiedział stanowczo. – Najprościej będzie podzielić wszystko po równo.

Renata skrzyżowała ręce.

– Nie wszystko da się podzielić po równo.

– Dlaczego nie?

– Bo to nie jest sklep – odparła chłodno. – To rzeczy mamy.

Norbert wzruszył ramionami.

– Tym bardziej. Powinniśmy być sprawiedliwi.

Podniósł złoty łańcuszek i przyjrzał mu się pod światło.

– Ten na przykład ma sporą wartość.

Renata spojrzała na niego z niedowierzaniem.

– Ty naprawdę liczysz teraz wartość biżuterii?

– A kiedy mam to robić?

– Może nie w pierwszym tygodniu po jej śmierci – powiedziała cicho.

Norbert odłożył łańcuszek na stół.

– Słuchaj, Renata. Ja po prostu nie chcę żadnych nieporozumień. Każdy dostaje tyle samo i koniec.

Zapadła chwila ciszy. Renata nagle zaśmiała się krótko, ale w jej głosie nie było ani odrobiny radości.

– Naprawdę mówisz o sprawiedliwości?

Norbert zmarszczył brwi.

– A o czym ty mówisz?

– O tym, że mama przez lata się o ciebie martwiła – powiedziała. – Pamiętasz w ogóle ile razy dzwoniłeś do niej z problemami?

– Każdy ma czasem problemy.

– Tylko że twoje zawsze były jakieś… kosztowne.

Norbert gwałtownie odsunął krzesło.

– Nigdy nie prosiłem nikogo o pieniądze.

– Nie?

Ich spojrzenia zderzyły się jak dwa kamienie. Stałam obok i nagle przypomniałam sobie kilka scen sprzed lat. Mama w kuchni, rozmawiająca szeptem przez telefon. Późne wieczory przy komputerze. Jej zamyślone spojrzenie, gdy myślała, że nikt nie patrzy. Wtedy nie zastanawiałam się nad tym zbyt długo, ale teraz słowa Renaty zaczęły układać się w coś niepokojącego.

Spojrzałam na zamknięte drzwi pokoju mamy. I po raz pierwszy pomyślałam, że w tym domu mogą być odpowiedzi, których nigdy wcześniej nie szukaliśmy.

W pamiętniku odkryłam rodzinny sekret

Kłótnia w salonie nie trwała długo, ale zostawiła po sobie ciężką ciszę. Norbert wyszedł na balkon z telefonem, a Renata zaczęła nerwowo układać rzeczy w pudełkach. Ja wymknęłam się do pokoju mamy. To pomieszczenie prawie się nie zmieniło. Na półce nadal stały te same książki, które czytała wieczorami, a przy łóżku leżały okulary w brązowym etui. Usiadłam na krześle i przez chwilę po prostu patrzyłam na wszystko wokół.

– Mamo… – powiedziałam cicho, chociaż wiedziałam, że nikt nie odpowie.

W końcu wstałam i zaczęłam porządkować komodę. W pierwszej szufladzie były stare rachunki i koperty. W drugiej zdjęcia z rodzinnych spotkań. Dopiero w trzeciej znalazłam coś, czego wcześniej nie widziałam. Małe, kartonowe pudełko. Podniosłam je ostrożnie i położyłam na łóżku. W środku były zeszyty, kilka dokumentów i pęk kluczyków, których nie rozpoznawałam.

Na samym wierzchu leżał cienki notes w granatowej okładce. Otworzyłam go z ciekawości. Pierwsze strony wyglądały niewinnie. Mama zapisywała w nim krótkie myśli, czasem wydarzenia z dnia. „Renata znowu przyszła z ciastem. Zawsze pamięta, że lubię jabłka”. „Norbert zadzwonił wieczorem. Wydawał się zmęczony”.

Czytałam powoli, jakby każde zdanie było wspomnieniem jej głosu. Kartki szeleściły cicho, gdy przewracałam kolejne strony. W pewnym momencie trafiłam na dłuższy wpis. „Martwię się o niego coraz bardziej. Mówi, że to tylko chwilowe trudności, ale w jego głosie słyszę strach. Nie chcę, żeby został z tym sam”.

Zmarszczyłam brwi. Kilka stron dalej pojawiło się kolejne zdanie. „Zrobiłam przelew. Mam nadzieję, że to pomoże mu stanąć na nogi”. Serce zabiło mi szybciej. Zaczęłam czytać uważniej. „Nie powiedziałam dziewczynom. Nie chcę, żeby myślały, że faworyzuję jedno z nich. To tylko pomoc na chwilę”.

Przewróciłam kolejną kartkę. I jeszcze jedną. Wpisy zaczęły się powtarzać. „Znów zadzwonił. Mówił, że to ostatni raz”. „Zastanawiam się, czy dobrze robię”. „Nie chcę, żeby reszta dzieci poczuła się oszukana”. Ścisnęłam zeszyt w dłoniach. Nie było jeszcze żadnego imienia. Ale nagle poczułam dziwne napięcie w brzuchu, jakbym podświadomie przeczuwała, dokąd prowadzą te zapiski.

Z salonu dobiegł podniesiony głos Norberta.

– Mówię tylko, że wszystko musi być policzone!

Renata odpowiedziała coś ciszej, ale w jej głosie było wyraźne zdenerwowanie. Spojrzałam z powrotem na pamiętnik. Mama pisała o jednym z nas. O kimś, komu przez lata pomagała w tajemnicy. I miałam wrażenie, że jeśli przeczytam jeszcze kilka stron, dowiem się czegoś, co zmieni wszystko, co myślałam o naszej rodzinie. Zawahałam się przez chwilę. A potem przewróciłam następną kartkę.

Prawda była bolesna

Kartka była zapisana drobnym, równym pismem mamy. Przez chwilę patrzyłam na nią bez ruchu, jakby sam widok mógł mnie przygotować na to, co za chwilę przeczytam. „Norbert znowu zadzwonił dziś rano”. Zamarłam. Przeczytałam zdanie jeszcze raz, wolniej. „Powiedział, że firma ma kolejne problemy. Obiecał, że to już naprawdę ostatni raz. Wierzę mu, choć gdzieś w środku czuję niepokój.”

Serce zaczęło mi bić szybciej. Przewróciłam kolejną stronę. „Zrobiłam przelew. Nie powiedziałam o tym dziewczynom. Nie chcę, żeby pomyślały, że kocham go bardziej. Po prostu nie potrafię zostawić go samego z jego problemami”. Usiadłam na łóżku mamy.

Kolejne wpisy były coraz bardziej szczegółowe. Daty, kwoty, krótkie notatki. „Norbert mówił dziś, że wszystko się poprawi”. „Znów poprosił o pomoc. Głos mu się łamał”. „Czasem zastanawiam się, czy nie robię krzywdy Renacie i Lidii, ukrywając to przed nimi”. Zamknęłam na chwilę oczy.

W salonie znowu było słychać rozmowę rodzeństwa. Tym razem ciszej, ale napięcie w ich głosach było wyraźne. Trzymałam w rękach zeszyt, który nagle ważył więcej niż wszystkie pudełka z biżuterią. W końcu wstałam i wyszłam z pokoju. Norbert siedział przy stole i przeglądał jakieś dokumenty. Renata stała przy oknie.

– Musimy w końcu ustalić, co z pieniędzmi – powiedział Norbert. – Najprościej będzie podzielić wszystko po równo.

Położyłam pamiętnik na stole. Oboje spojrzeli na mnie zdziwieni.

– Co to jest? – zapytała Renata.

– Pamiętnik mamy.

Norbert wzruszył ramionami.

– I co z tego?

Otworzyłam zeszyt na jednej ze stron.

– Myślę, że powinniście to usłyszeć.

Renata podeszła bliżej. Zaczęłam czytać fragment na głos. Kiedy padło imię Norberta, w pokoju zrobiło się tak cicho, że słyszałam tykanie starego zegara na ścianie.

Oddaliliśmy się od siebie

Norbert najpierw się zaśmiał.

– To jakiś absurd.

– Są daty – powiedziałam spokojnie. – I kwoty.

Renata patrzyła na niego coraz szerzej otwartymi oczami.

– To prawda? – zapytała w końcu.

Norbert odsunął krzesło.

– Mama po prostu chciała pomóc.

– Przez ile lat? – Renata mówiła coraz szybciej. – Ile razy?

Nie odpowiedział od razu. Patrzył w stół, jakby nagle wszystkie słowa stały się dla niego zbyt ciężkie.

– Firma kilka razy była w trudnej sytuacji – powiedział w końcu cicho. – Nie chciałem was w to mieszać.

Renata pokręciła głową.

– Czyli mama pomagała ci potajemnie, a ty dziś mówisz o sprawiedliwym podziale?

Norbert nie podniósł wzroku. Po raz pierwszy odkąd przyjechaliśmy, wyglądał na naprawdę zmęczonego.

– Myślałem, że kiedyś wszystko oddam – powiedział. – Chciałem stanąć na nogi i wtedy…

Nie dokończył zdania. Renata usiadła powoli na krześle.

– Całe życie myślałam, że mama po prostu bardziej się o ciebie martwi – powiedziała cicho. – A ona… ukrywała to przed nami.

Spojrzałam na pamiętnik. Nagle zrozumiałam coś, czego wcześniej nie widziałam. Mama nie zapisywała tych rzeczy, żeby się usprawiedliwiać. Zapisywała je, bo sama nie była pewna, czy robi dobrze. Tego wieczoru nie podjęliśmy żadnej decyzji o podziale pieniędzy. Norbert siedział długo w milczeniu. Renata patrzyła w okno, jakby próbowała poukładać w głowie wszystkie wspomnienia z ostatnich lat.

A ja trzymałam w rękach zeszyt mamy i myślałam o tym, jak bardzo musiała być samotna z tym wszystkim. Chciała ratować jednego z nas, nie raniąc pozostałych. Ale czasem sekrety, które mają chronić rodzinę, powoli budują między ludźmi ściany. I dopiero gdy prawda wychodzi na jaw, okazuje się, jak daleko zdążyliśmy się od siebie oddalić.

Lidia, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: