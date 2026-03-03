Wiem, że ktoś z zewnątrz mógłby mnie ocenić surowo, ale nikt nie chce się postawić się na moim miejscu. Mój mąż pracował w delegacjach – tygodniami nie było go w domu. Wracał zmęczony, rozkojarzony, pachnący obcymi hotelami i stresem. Intymność? Ostatnio nasz związek przypominał bardziej obowiązek niż przyjemność.

Samotność bolała, a jedyną bliskość, jaką odczuwałam, były wiadomości od jego szefa – Mirosława. Ten starszy, pewny siebie mężczyzna, początkowo tylko mnie zagadywał. Potem sytuacja wymknęła się spod kontroli. Zaczęłam żyć podwójnym życiem – jednym dla męża, drugim dla jego przełożonego. I w tym drugim czułam się zaskakująco dobrze.

Obudził we mnie kobietę

Wieczory ciągnęły się niemiłosiernie. Siedziałam przy stole w kuchni, popijając zimną już herbatę, patrząc na telefon i czekając na jakąkolwiek wiadomość od męża. Zazwyczaj dostawałam jedną, góra dwie: „Jestem na miejscu” albo „Padam na twarz, dobranoc”. A ja? Ja miałam tyle do powiedzenia, tyle potrzeby ciepła i bliskości, że czasem miałam ochotę krzyczeć w pustym mieszkaniu.

Zamiast tego odpisałam na SMS-a, który przyszedł od Mirosława – jego szefa. Zwykłe pytanie o to, czy Piotrek dotarł bezpiecznie. Potem kolejne, tym razem bardziej osobiste. Czy nie czuję się samotna? Czy sobie radzę? I tak to się zaczęło – od zwykłych, niby niewinnych słów, które z każdym kolejnym wieczorem brzmiały coraz cieplej.

– Tęsknisz za nim? – napisał któregoś wieczoru.

– Za obecnością kogoś, kto mnie naprawdę dostrzega – odpisałam bez większego namysłu.

Od tamtej pory pisał codziennie. Pytał o dzień, o dzieci, o to, co mam na sobie. Nie przekraczał granic, ale balansował na nich perfekcyjnie. I muszę przyznać – podobało mi się to. Podobało mi się, że ktoś o mnie myśli, że ktoś mnie słucha. Przy Piotrze już dawno przestałam się czuć kobietą. Dopiero Mirosław – dziwnym trafem – ją we mnie budził.

Serce waliło mi jak oszalałe

– Może skoczymy na kawę? – napisał w piątkowy wieczór. – Tak po prostu, jako dwoje ludzi, którzy lubią ze sobą rozmawiać.

Wpatrywałam się w ekran telefonu jak idiotka. Kawa. To tylko kawa. Mimo to serce waliło mi jak oszalałe, jakby zaproponował coś o wiele bardziej intymnego. Odpisałam krótkie „ok”, po czym pobiegłam do łazienki i zaczęłam szukać tuszu do rzęs, którego nie używałam od tygodni.

Spotkaliśmy się w małej kawiarni na obrzeżach miasta, z dala od oczu sąsiadów i przypadkowych znajomych. Mirosław był dokładnie taki, jak zapamiętałam z firmowych wigilii – elegancki, opanowany, pewny siebie. Miał na sobie ciemny płaszcz i pachniał jak reklama luksusowego życia, które znałam tylko z gazet.

– Dobrze cię widzieć w końcu na żywo, nie tylko w telefonie – powiedział z uśmiechem, odsuwając mi krzesło.

Rozmawialiśmy godzinę, może dwie. O dzieciach, o pracy, o tym, że żona zostawiła go kilka lat temu. Nie pytał o Piotra – może z szacunku, może z wyrachowania. Nie wiem. Ale jedno wiedziałam na pewno: jeszcze nikt nie patrzył na mnie tak, jak on tamtego wieczoru. Nie jak na czyjąś żonę, ale jak na kobietę. A ja… pozwoliłam sobie to przyjąć.

W końcu się złamałam

Piotr był wtedy w Niemczech. Kolejna konferencja, kolejna delegacja. Miał wrócić za pięć dni, ale już pierwszego wieczoru zamilkł całkowicie. Nie odpisał nawet, gdy życzyłam mu dobrej nocy. Leżałam w łóżku i patrzyłam w sufit, z tą znajomą, duszną pustką w środku. Następnego dnia Mirosław zaproponował spotkanie. Tym razem nie w kawiarni.

– Mam pokój w hotelu pod miastem. Zatrzymałem się tam na weekend, żeby nie wracać na drugi koniec Polski. Wpadniesz porozmawiać? Oczywiście możemy usiąść w lobby, jeśli chcesz.

Nie odpowiedziałam od razu. Trzy godziny krążyłam po mieszkaniu, sprzątałam już posprzątane, patrzyłam w lustro. W końcu się złamałam. Wysłałam tylko: „O której?”.

Hotel był nowoczesny, elegancki. Czułam się w nim jak ktoś inny, lepszy. Może dlatego weszłam tam bez wyrzutów. W recepcji zapytałam o numer pokoju i pojechałam windą na trzecie piętro. Drzwi otworzył mi w rozpiętej koszuli, z butelką i kieliszkiem w ręce.

– Nie musisz się tłumaczyć – powiedział, zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć. – Po prostu… jesteś tu, a ja się cieszę.

Wypiliśmy po kieliszku, potem drugi. A potem przestałam udawać, że przyszłam tylko pogadać. Sama zdjęłam płaszcz i pozwoliłam sobie na chwilę zapomnienia. Nie kazał mi się zatrzymać. I ja też nie chciałam.

To mi wystarczało

Po tamtym wieczorze nic nie było takie samo, choć nie padły żadne deklaracje. Nie dzwonił codziennie, nie pisał mi o miłości. I właśnie to sprawiało, że nie czułam się zdradzającą męża kochanką. Byłam kobietą, której nikt niczego nie obiecywał, ale której dawano dokładnie to, czego potrzebowała – uwagę, dotyk, obecność.

Mirosław nie był romantykiem. Nie przynosił róż ani nie mówił ckliwych słów. Spotykaliśmy się rzadko, zawsze pod jakimś pretekstem. On „przypadkiem” bywał w mieście, ja „miałam sprawy” na mieście. Wszystko ciche, dyskretne, niespieszne. To było jak mały sekret, który dawał mi siłę, by dalej udawać przed Piotrem.

Nie miałam w sobie zazdrości, kiedy mówił, że ma inne kobiety. Może miał, może blefował. Nie pytałam. On też nigdy nie wypytywał o mojego męża. Jakbyśmy oboje zawarli cichy pakt: nie pytamy, nie oceniamy, nie wikłamy się emocjonalnie.

– Chcę cię zobaczyć. Jutro. Może być po pracy – napisał raz krótko.

– Dobrze – odpisałam.

I już wiedziałam, że wieczorem nie będę żoną Piotra, matką dzieci, panią domu. Będę kobietą, która znów czuje się pożądana. I to mi wystarczało. Bo nasz układ był prosty. Nie musiał być czysty. Miał być wygodny.

Nie miałam poczucia winy

Z czasem przestałam mieć jakiekolwiek wyrzuty sumienia. To przyszło naturalnie, jakby w mojej głowie coś się wyłączyło. Zaczęłam lepiej wyglądać, ubierać się z większą starannością, uśmiechać się częściej. Piotr zauważył zmianę, ale nie pytał. Może mu to pasowało – miał żonę, która nie narzekała, nie marudziła, nie wypytywała. Idealna wersja mnie.

Tymczasem Mirosław stawał się coraz bardziej obecny w mojej codzienności. Niekoniecznie fizycznie. Czasem wystarczyła wiadomość w środku dnia – jedno zdanie, dwuznaczne, pikantne. Potrafiłam wtedy przez godzinę chodzić z uśmiechem, jakby świat był prostszy niż w rzeczywistości. Kiedy dzieci wyjechały na ferie do mojej siostry, a Piotr akurat był w Szwajcarii, Mirosław zapytał:

– A może spędzimy te kilka dni razem? Bez pośpiechu?

Zgodziłam się bez wahania. To miały być cztery dni w wynajętym apartamencie. Zakupy, gotowanie, śniadania w łóżku. Prawie jak udawane małżeństwo. I choć wiedziałam, że to teatr, gra pozorów – nie chciałam z tej roli wychodzić. Czułam się wtedy bardziej sobą niż przez wszystkie lata mojego prawdziwego związku.

Granice? Przekroczyłam je dawno temu. Teraz już ich nawet nie szukałam. Nie chciałam wiedzieć, dokąd to prowadzi.

Niczego nie żałuję

Piotr nigdy się nie dowiedział. Może podejrzewał, może nie. Ale jeśli tak – nie powiedział ani słowa. Nadal jeździł w delegacje, wracał z upominkami dla dzieci i z obojętnością dla mnie. Czasem patrzyliśmy na siebie przy kolacji i oboje wiedzieliśmy, że coś w nas już dawno umarło. Tyle że żadne nie miało odwagi tego nazwać.

Z Mirosławem widywałam się coraz rzadziej. Kiedyś zapytał:

– Myślałaś, co by było, gdybyś zostawiła męża?

Pokręciłam głową. Nie dlatego, że nie myślałam. Przeciwnie – myślałam wiele razy. Ale nigdy nie doszłam do żadnego wniosku. Bo z Mirosławem było dobrze, dopóki nie było planów, przyszłości, zobowiązań. Był idealny… jako ucieczka. Nie jako wybór. W końcu przestaliśmy się spotykać. Bez awantur, bez rozmów. Po prostu któregoś dnia nie odpisałam na wiadomość. I on już nie napisał więcej.

Zostałam z Piotrem dla dzieci. Dla wygody, dla pozorów. Czasem, kiedy słyszę dźwięk nowej wiadomości, mam nadzieję, że to on. Mirosław. Ale to zwykle tylko powiadomienie z aplikacji albo reklama.

I wtedy wraca do mnie to pytanie, które sobie zadawałam tamtego dnia w hotelu: Czy gdybym mogła cofnąć czas, zrobiłabym to samo? Tak. Bez wahania.

Iga, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: