Od roku siedzieliśmy przy jednym stole jak współlokatorzy, którzy zapomnieli, po co właściwie razem mieszkają. Kolacje były ciche, rozmowy formalne i oschłe, a spojrzenia krótkie i ostrożne. Terapia miała być mostem, ale Paweł traktował ją jak obowiązek do odhaczenia. Gdy zaproponował remont, pomyślałam, że może to będzie nasz nowy początek.

Czekałam na jego wizyty

Pierwsze spotkanie z Damianem odbyło się w naszym salonie, jeszcze zastawionym ciężkimi, ciemnymi meblami, które kupowaliśmy zaraz po ślubie. Pamiętam, że Paweł stał przy oknie z notatnikiem w dłoni, jakby to była jakaś firmowa narada.

– Zależy nam na funkcjonalności – powiedział rzeczowo. – Otwarta przestrzeń, ale z wyraźnym podziałem stref. I proszę od razu uwzględnić budżet.

Damian skinął głową, lecz jego wzrok zatrzymał się na mnie.

– A pani? Jak chce się pani tu czuć? – zapytał.

To pytanie wytrąciło mnie z równowagi. Przez chwilę milczałam, bo nikt od dawna nie pytał mnie, jak chcę się czuć.

– Chciałabym, żeby było jaśniej – odpowiedziałam w końcu. – Lżej. Żeby to nie było tylko mieszkanie, ale miejsce, do którego chce się wracać.

Paweł spojrzał na mnie z cieniem zaskoczenia, jakbym powiedziała coś niepraktycznego.

– Jasne kolory są w porządku – wtrącił. – Byle nie podnosiły kosztów.

Damian uśmiechnął się lekko.

– Światło nie zawsze kosztuje więcej – powiedział spokojnie. – Czasem wystarczy coś zburzyć.

To zdanie zawisło między nami jak aluzja, której nikt nie chciał skomentować. W kolejnych dniach dostawałam od niego wizualizacje. Otwierałam je w pracy szybciej, niż odpisywałam Pawłowi na wiadomości z pytaniem, czy kupić chleb. Damian pisał: „Co pani na to?”, „Czy to już bliżej pani?”. Te słowa brzmiały jak troska. Wieczorem siedzieliśmy z Pawłem przy stole, przeglądając projekty.

– Ta wyspa kuchenna jest niepraktyczna – stwierdził. – Zajmuje za dużo miejsca.

– Ale dzięki niej kuchnia przestanie być oddzielona – odpowiedziałam. – Będziemy mogli rozmawiać, kiedy jedno z nas coś przygotowuje.

– Rozmawiać możemy wszędzie – rzucił chłodno.

Spojrzałam na niego i poczułam, jak narasta we mnie frustracja.

– Tylko że my ostatnio nigdzie nie rozmawiamy.

Zapadła cisza. Paweł odchrząknął i wrócił do kosztorysu, jakby liczby były bezpieczniejsze niż emocje. Kiedy zaczęło się burzenie ściany między kuchnią a salonem, stałam w progu i patrzyłam na unoszący się kurz. Damian podszedł do mnie w kasku ochronnym, z planem pod pachą.

– To zawsze mój ulubiony moment – powiedział. – Hałas, bałagan, a potem nagle robi się przestrzeń.

– Oby u nas też tak było – wymknęło mi się.

Zerknął na mnie uważnie.

– Remont to pretekst – odparł cicho. – Prawdziwe zmiany dzieją się gdzie indziej.

Powinnam była przerwać tę rozmowę. Zamiast tego zostałam obok niego dłużej, niż wymagała tego sytuacja. Słuchałam, jak opowiada o swoich projektach, o ludziach, którzy w nowych wnętrzach zaczynali nowe etapy życia. Mówił o tym z pasją, której brakowało w naszym domu.

Złapałam się na tym, że czekam na jego kolejne wizyty. Kiedy Paweł informował mnie, że wróci późno, pierwszą myślą nie było rozczarowanie, lecz pytanie, czy Damian też jutro przyjdzie. Tłumaczyłam sobie, że to niewinne. Że mam prawo tak się czuć. Że po miesiącach bycia ignorowaną zasługuję na czyjąś uwagę. A jednak, gdy wieczorem kładłam się obok Pawła i słyszałam jego równy oddech, ogarniało mnie poczucie winy.

Leżałam w ciemności i myślałam, że burzenie ścian wcale nie jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest przyznać, że czeka się na czyjeś spojrzenie bardziej niż na dotyk własnego męża.

Zaangażowałam się w tę relację

Remont wszedł w najbardziej chaotyczny etap. W mieszkaniu panował kurz, a my przenieśliśmy się na kilka dni do mojej mamy. Spaliśmy w dawnym pokoju nastolatki, wśród półek z książkami i wyblakłych plakatów. To powinno nas do siebie zbliżyć, a działało odwrotnie – każde z nas zamykało się w telefonie, jakby ekran był bezpieczniejszy niż rozmowa. Kłótnia wybuchła o płytki.

– Te są za drogie – powiedział Paweł, stukając palcem w wydrukowaną ofertę. – Mamy ustalony budżet.

– To różnica kilkuset złotych – odparłam. – A będziemy na nie patrzeć codziennie przez lata.

– Natalia, to tylko płytki.

– Właśnie o to chodzi – uniosłam głos. – Dla ciebie wszystko jest „tylko”.

Paweł spojrzał na mnie chłodno.

– A dla ciebie wszystko jest dramatem.

Zamarłam. To zdanie bolało bardziej, niż powinno. Bo gdzieś w środku wiedziałam, że nie chodzi o kafelki. Kilka dni później zostałam w mieszkaniu sama z Damianem. Ekipa wyszła wcześniej, a on przyszedł sprawdzić postępy. Siedzieliśmy na prowizorycznych skrzynkach po materiałach, wśród zapachu świeżej farby.

– Zawsze jest taki moment, kiedy klienci zaczynają wątpić – powiedział. – Bałagan przysłania efekt końcowy.

– A jeśli ten efekt wcale nie zmienia tego, co najważniejsze? – zapytałam.

Spojrzał na mnie uważnie.

– To znaczy?

Wahałam się, ale słowa same popłynęły.

– Czasem mam wrażenie, że żyjemy obok siebie. Jakbyśmy byli zespołem do zarządzania mieszkaniem, a nie małżeństwem.

Damian milczał chwilę.

– Ja niedawno się rozstałem – przyznał cicho. – Też długo udawaliśmy, że wszystko da się naprawić nową kanapą i wspólnymi planami.

Uniósł wzrok i przez moment patrzyliśmy na siebie bez słów. W tej ciszy było więcej zrozumienia niż w miesiącach rozmów z Pawłem.

– Zasługuje pani na to, żeby ktoś panią słuchał – powiedział w końcu.

To zdanie wracało do mnie jak echo. „Zasługuje pani”. Jakbym zapomniała, że mam prawo do bycia wysłuchaną. Coraz częściej zostawaliśmy sami. Rozmowy stawały się dłuższe, bardziej osobiste. Opowiadałam o tym, jak Paweł potrafił godzinami analizować swoje projekty, a nie umiał powiedzieć, co czuje. Damian słuchał bez oceniania, uważnie, jakby każde moje słowo miało znaczenie. Wracałam potem do mamy i widziałam Pawła leżącego na wąskiej kanapie.

– Jak postępy? – pytał.

– Dobrze – odpowiadałam krótko.

– Długo cię nie było.

– Musieliśmy omówić szczegóły.

Patrzył na mnie przez chwilę, jakby chciał dodać coś więcej, ale rezygnował. Pewnego wieczoru, gdy znów pokłóciliśmy się o budżet, wyrzucił z siebie:

– Za bardzo angażujesz się w tę współpracę z nim.

Serce podskoczyło mi do gardła.

– Co masz na myśli?

– Widziałem, jak na niego patrzysz.

Zrobiło mi się gorąco.

– To absurd.

– Na pewno? – zapytał cicho. – Natalia, ja może nie mówię dużo, ale nie jestem ślepy.

Nie odpowiedziałam. Bo w jego słowach była prawda, której sama przed sobą unikałam. Tamtej nocy długo nie mogłam zasnąć. Wyobrażałam sobie inne życie – takie, w którym ktoś patrzy na mnie z zachwytem, w którym rozmowy są lekkie, a cisza nie ciąży. Te myśli były jak miękka poduszka, w którą chciałam wtulić twarz.

A jednak, kiedy nad ranem usłyszałam, jak Paweł przez sen wypowiada moje imię, poczułam ukłucie czegoś, co nie było obojętnością. Może przywiązaniem. Może miłością, która przykryła się kurzem codzienności. Zrozumiałam, że pęknięcia pod tynkiem nie znikają tylko dlatego, że przykryje się je świeżą farbą.

Granica została przekroczona

Do tej sceny doszło nagle, bez zapowiedzi. W mieszkaniu panował półmrok, rolety były zasunięte. Siedzieliśmy z Damianem na podłodze w nowym salonie, opierając się o świeżo pomalowaną ścianę. Rozmawialiśmy o czymś, co już dawno przestało dotyczyć układu mebli.

– Najgorsze jest to uczucie, że jest się obok, a nie razem – powiedziałam cicho. – Jakby ktoś powoli wyciszał dźwięk.

– Wiem – odparł. – U mnie też tak było. I kiedy zrozumiałem, że tęsknię bardziej za tym, jak się kiedyś czułem, niż za samą osobą… było już za późno.

Spojrzał na mnie w sposób, który sprawił, że serce zaczęło mi bić szybciej. Nie powiedział nic wprost, ale w tej ciszy było pytanie. O to, czy chcę czegoś więcej niż rozmów. Drzwi wejściowe otworzyły się z trzaskiem.

– Natalia? – głos Pawła przeciął powietrze.

Wstałam gwałtownie. Damian podniósł się chwilę później, zachowując dystans, który jeszcze minutę wcześniej wydawał się zbędny. Paweł stanął w progu salonu i rozejrzał się po pomieszczeniu. Nowa przestrzeń, jasne ściany, my dwoje pośrodku.

– Nie wiedziałem, że dziś też się spotykacie – powiedział spokojnie, zbyt spokojnie.

– Musieliśmy dopiąć szczegóły – odpowiedziałam szybko.

Zapadła cisza. Paweł patrzył na mnie tak, jak nie patrzył od miesięcy. W jego oczach było coś więcej niż złość. Był strach. Damian pierwszy przerwał napięcie.

– Ja już właściwie kończyłem – rzucił rzeczowo. – Projekt jest zamknięty. Prześlę jeszcze dokumenty.

Kiedy wyszedł, drzwi zamknęły się z głuchym dźwiękiem. Zostaliśmy sami w mieszkaniu, które miało być naszym nowym początkiem.

– Powiedz mi prawdę – odezwał się Paweł. – Czy coś między wami jest?

– Nie – odpowiedziałam odruchowo. – Nic się nie stało.

– Nie pytam, czy się stało. Pytam, czy jest.

To rozróżnienie zabolało. Oparłam się o blat nowej wyspy kuchennej.

– Jest rozmowa – przyznałam w końcu. – Troska. Coś, czego nam brakowało.

Paweł przymknął oczy.

– Czyli zdradziłaś mnie w myślach.

Te słowa zawisły między nami ciężko, ale były prawdziwe.

– A ty mnie zostawiłeś dużo wcześniej – odpowiedziałam drżącym głosem. – Tylko że nie fizycznie. Byłeś obok i jednocześnie gdzieś indziej. Czułam się niewidzialna.

– Bałem się – powiedział nagle. – Miałem wrażenie, że cokolwiek zrobię, i tak będzie za mało. Że ciągle czegoś ode mnie oczekujesz. Więc wycofałem się, żeby nie zawieść.

Patrzyłam na niego z niedowierzaniem.

– Myślałam, że już ci nie zależy.

– Zależało aż za bardzo.

Usiadł przy stole, tymczasowym jeszcze, bo właściwy miał przyjechać za tydzień.

– Jeśli chcesz odejść, powiedz to teraz – dodał cicho. – Nie będę cię zatrzymywał. Nie chcę litości.

Nie wiedziałam, co mu odpowiedzieć. Serce waliło mi jak oszalałe.

W końcu podjęłam decyzję

Przez sekundę zobaczyłam siebie wychodzącą z tego mieszkania, zaczynającą coś nowego. Bez ciężaru przeszłości. Z kimś, kto patrzy z zachwytem. Ale zaraz potem zobaczyłam też wszystkie nasze wspólne poranki, drobne gesty, których już nie zauważaliśmy. I zrozumiałam coś bolesnego: to nie Damian był odpowiedzią. On był lustrem. Pokazał mi, jak bardzo pragnę, żeby ktoś się mną zainteresował. Ale to ja przestałam mówić wprost, czego potrzebuję.

– Nie chcę odchodzić – powiedziałam w końcu. – Chcę spróbować jeszcze raz, ale bez udawania, że farba i nowe lampy wszystko naprawią.

Paweł podniósł na mnie wzrok.

– To znaczy?

– To znaczy, że będę mówić, kiedy czuję się samotna. A ty nie możesz uciekać w milczenie. Jeśli mamy się rozstać, to dlatego, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwości, a nie dlatego, że baliśmy się rozmowy.

Długo siedzieliśmy naprzeciw siebie, w jasnym, prawie gotowym mieszkaniu. Po raz pierwszy od miesięcy nie było między nami uprzejmego dystansu. Była niepewność, wstyd, ale też coś żywego. Następnego dnia spotkałam się z Damianem, by podpisać ostatnie dokumenty. Stał przy oknie, wpuszczając do środka zimowe światło.

– I co dalej? – zapytał cicho.

Wiedział, o co pyta.

– Wracam do domu – odpowiedziałam. – Próbuję naprawdę w nim zamieszkać. I dobrze się w nim poczuć.

Skinął głową. W jego spojrzeniu było rozczarowanie, ale i zrozumienie.

– Czasem projekt kończy się dokładnie tak, jak powinien – powiedział.

Kiedy wyszedł, poczułam ulgę pomieszaną ze smutkiem. Zamknęłam drzwi i oparłam czoło o chłodną powierzchnię. Wieczorem stałam w nowej kuchni. Gładki blat odbijał światło lamp. Paweł podszedł do mnie i przez chwilę milczeliśmy.

– Ładnie wyszło – powiedział.

– Tak – odpowiedziałam. – Ale najtrudniejsze dopiero przed nami.

Tym razem nie odszedł do drugiego pokoju. Został przy mnie. Zrozumiałam wtedy, że zdrada zaczyna się dużo wcześniej niż jakikolwiek gest. Zaczyna się w miejscu, gdzie przestajemy mówić prawdę o swoich lękach i pragnieniach. Ja zdradziłam w myślach, bo bałam się przyznać, że czuję się niewidzialna.

Remont nie uratował naszego małżeństwa. Ale rozmowa, na którą wreszcie się odważyliśmy, dała mu realną szansę. I pierwszy raz od dawna nie czułam się tłem we własnym życiu.

Natalia, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

