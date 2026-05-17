Mój Tadeusz zawsze był uosobieniem przewidywalności. Pracował jako księgowy i zawsze dbał o to, by nie wyróżniać się z tłumu. Nasze życie toczyło się ustalonym rytmem, od poniedziałku do piątku praca, w soboty praca w ogrodzie, a w niedziele spacer. Uważałam, że to bezpieczne i dobre życie.

Zamurowało mnie

Wszystko zmieniło się dokładnie w dniu jego sześćdziesiątych urodzin. Tadeusz zszedł na śniadanie, a mi z rąk omal nie wypadł kubek z gorącą herbatą. Zamiast swojego wysłużonego, granatowego szlafroka, miał na sobie koszulę w wielkie, neonowe liście palmy i cytrynowożółte spodnie. Wyglądał jak egzotyczny ptak, który przez pomyłkę wylądował w naszej skromnej, wiejskiej kuchni.

– Tadek, co ty masz na sobie? – zapytałam słabym głosem.

– To? – Spojrzał na siebie z wyraźnym zadowoleniem, poprawiając kołnierzyk. – To jest mój nowy początek. Uświadomiłem sobie, że przez sześćdziesiąt lat byłem szary, a świat jest przecież taki kolorowy!

Myślałam, że to jakiś dziwny żart. Szybko jednak okazało się, że ten nowy wizerunek to dopiero wstęp do rewolucji, na którą w ogóle nie byłam gotowa. Tadeusz wyrzucił swoje stonowane ubrania, a w naszej szafie zagościły barwy, od których dosłownie bolały mnie oczy. Limonkowe koszulki, turkusowe szorty, a nawet kapelusz przypominający nakrycie głowy podróżnika z filmów przygodowych.

Wszyscy plotkowali

Nasza wieś nie jest duża. Wszyscy znają wszystkich, a głównym centrum wymiany informacji jest sklep pani Joli, do którego chodzę codziennie po świeże pieczywo. Byliśmy uważani za porządną, spokojną rodzinę. Niestety, wieści o nowym wizerunku mojego męża rozeszły się szybciej niż zapach świeżych drożdżówek. Kiedy weszłam do sklepu kilka dni po jego urodzinach, rozmowy nagle ucichły.

– O, idzie nasza żona podróżnika! – rzuciła sąsiadka, pani Krystyna, uśmiechając się w sposób, który zdradzał, że temat mojego męża był wałkowany od dobrych kilkunastu minut.

– Jakiego podróżnika?

– No jak to? Przecież twój Tadek opowiadał wczoraj przed płotem, że jedzie do Peru, żeby szukać jakichś zaginionych miast. I że teraz to on będzie żył na pełnych obrotach.

– Mówił też, że kupił bilet w jedną stronę, tylko jeszcze nie wie, na jaki kontynent – dodała druga sąsiadka, pani Zofia. – Myślałam, że on taki stateczny człowiek, a tu proszę, na starość fantazja go poniosła.

Kupiłam chleb w całkowitym milczeniu. Wyszłam ze sklepu ze spuszczoną głową. Płonęłam ze wstydu. W głowie kołatała mi tylko jedna myśl: co on znowu wymyślił? Nigdy nigdzie nie wyjeżdżaliśmy dalej niż nad polskie morze, a on nagle opowiada sąsiadkom o Ameryce Południowej? Czułam się tak, jakby całe moje poukładane życie nagle stało się tematem żartów dla całej okolicy.

Nie poznawałam go

Po powrocie do domu od razu chwyciłam za telefon. Musiałam porozmawiać z naszą córką Magdą, która mieszka w dużym mieście. Liczyłam, że dorosłe dziecko przemówi ojcu do rozsądku, że wspólnie ułożymy plan, jak przywrócić Tadeusza do rzeczywistości.

– Z twoim ojcem dzieje się coś dziwnego. Nosi pomarańczowe spodnie i opowiada ludziom, że jedzie do dżungli. Musisz z nim porozmawiać.

– Mamo, przecież ja wiem! – Odpowiedź córki całkowicie zbiła mnie z tropu. – Tata wrzuca świetne materiały do sieci. Nawet go zasubskrybowałam.

– Gdzie wrzuca? Co wrzuca?

– Na swój profil. Mamo, tata założył sobie konto w internecie. Opowiada tam o swoich marzeniach. Ludzie to uwielbiają! Piszą w komentarzach, że inspiruje ich do działania.

Zrobiło mi się słabo

Moja frustracja narastała z każdym dniem. Próbowałam unikać tematu, licząc na to, że ten słomiany zapał szybko minie. Jednak nic nie wskazywało na powrót do szarej rzeczywistości. Pewnego popołudnia na nasze podwórko wjechał kurier. Wyciągnął z furgonetki ogromny karton i postawił go przed drzwiami. Zanim zdążyłam zapytać, co to jest, Tadeusz wybiegł z domu jak mały chłopiec, z radosnym okrzykiem na ustach.

– Co ty znowu zamówiłeś? – zapytałam z irytacją w głosie.

– Sprzęt! – odpowiedział z dumą, wyciągając z kartonu potężny, jaskrawozielony plecak wyprawowy z mnóstwem sprzączek, pasków i kieszeni. Następnie wyciągnął dziwny, składany kij, czołówkę i zestaw specjalistycznych naczyń turystycznych.

– Tadek, do czego ci to wszystko? Przecież my nawet na grzyby do lasu rzadko chodzimy – powiedziałam, czując, że zbliżam się do granicy wytrzymałości.

– Na początku będzie to dla ciebie trudne. Ale ja naprawdę wyjeżdżam. Zapisałem się na miesięczną wyprawę po Azji. Z ludźmi z internetu. Wylot za dwa miesiące.

Wybierał się do Azji

To nie była już tylko gra przed sąsiadkami. On naprawdę zamierzał zostawić nasz dom, nasz ogród i mnie, by ganiać po świecie z ludźmi, których nawet nie znał.

– Robisz z siebie pośmiewisko – wyszeptałam. – Cała wieś się z nas śmieje, a ty zachowujesz się jak nieodpowiedzialny nastolatek.

– Nie, ja wreszcie zachowuję się jak człowiek, którym zawsze chciałem być – odpowiedział.

Kolejne tygodnie były dla mnie prawdziwą udręką. Mąż godzinami ślęczał nad mapami, nagrywał kolejne radosne filmy dla swoich internetowych znajomych i pakował, a potem rozpakowywał zielony plecak. Ja zajmowałam się domem, starałam się nie wychodzić do sklepu, gdy kręciły się tam sąsiadki, i zamykałam się w swojej samotności.

Przełom nastąpił w bardzo niepozorny, letni wieczór. Siedziałam w ogrodzie, gdy usłyszałam, że z pokoju na poddaszu dobiegają dziwne dźwięki. Wstałam i po cichu weszłam po schodach. Drzwi były uchylone.

Mój mąż siedział na podłodze, otoczony przewodnikami, które wypożyczył z biblioteki. Na nosie miał okulary do czytania, a palcem wodził po wyblakłej mapie. Wyglądał na tak niezwykle zaangażowanego i pełnego pasji, że nagle dotarła do mnie pewna bardzo bolesna prawda.

Zrobiło mi się głupio

Spojrzałam na to wszystko zupełnie z innej perspektywy. Przypomniałam sobie Tadeusza sprzed trzydziestu lat. Kiedy się poznaliśmy, miał mnóstwo marzeń. Chciał zwiedzać świat, poznawać inne kultury, smakować nieznanych potraw. A potem przyszła proza życia. Zbudowaliśmy dom, urodziła się Magda.

Tadeusz poszedł do stabilnej, choć potwornie nudnej pracy, by zapewnić nam utrzymanie. Zrezygnował ze wszystkich swoich pragnień na rzecz naszej rodziny. Oddał nam całą swoją młodość i energię, nie prosząc o nic w zamian. A teraz, gdy w końcu spełnił wszystkie swoje obowiązki, gdy odchowaliśmy córkę, a dom stał pewnie na fundamentach, on zapragnął zrobić coś dla siebie.

A co robiłam ja? Zamiast stać u jego boku, martwiłam się tym, co powiedzą pani Krystyna i pani Zofia w sklepie. Płonęłam ze wstydu przed ludźmi, którzy nie mieli żadnego pojęcia o naszym życiu, o wyrzeczeniach mojego męża i o jego ukrytych tęsknotach.

Zeszłam cicho na dół i usiadłam w kuchni. Spojrzałam prawdzie w oczy. Przez cały ten czas myślałam, że to Tadeusz stał się obcym człowiekiem, ale to ja zamknęłam się w klatce cudzych opinii. To ja bałam się wyjść poza wyznaczone przez małą społeczność ramy.

Zrozumiałam go

Następnego dnia rano przygotowałam śniadanie. Zrobiłam jajecznicę z pomidorami i zaparzyłam świeżą kawę. Gdy Tadeusz zszedł na dół, ubrany w kolejną ze swoich jaskrawych, wzorzystych koszul, nie odwróciłam wzroku. Uśmiechnęłam się do niego.

– Przepraszam cię – powiedziałam. – Przepraszam, że nie potrafiłam cię zrozumieć. Zapomniałam o tym, jak bardzo się dla nas poświęciłeś. Jeśli ten wyjazd sprawi, że będziesz szczęśliwy, powinieneś jechać.

Spojrzał na mnie ze szczerym zdumieniem.

– Helu… ja wcale nie chcę jechać sam – odpowiedział. – Ja chciałem ci pokazać, że jeszcze możemy żyć. Że to nie jest koniec. Kupiłem ten wielki plecak, ale nie kupiłem jeszcze biletów. Czekałem, aż zechcesz wyruszyć ze mną. Nie do Azji, to była tylko prowokacja. Chciałem pojechać pociągiem na południe Europy. Z tobą.

Kilka dni później poszłam do sklepu pani Joli. Pani Krystyna od razu ruszyła w moją stronę z gotowym uśmiechem, szykując się na kolejne plotki.

– No i co tam? Mąż już w tej dżungli? – zapytała głośno, by reszta klientów mogła usłyszeć.

– Jeszcze nie – odpowiedziałam z uśmiechem. – Na razie pakujemy się na wspólną podróż do Włoch. Tadeusz ma doskonały plan.

Zostawiłam osłupiałą sąsiadkę przy ladzie i wyszłam ze sklepu z podniesioną głową, gotowa na ten nowy, kolorowy rozdział naszego życia.

Helena, 58 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

