Przez całe dorosłe życie wierzyłam w każde słowo mojego taty. Oddałam mu swój czas, młodość i marzenia, wierząc, że budujemy coś wspólnego. Kiedy zapewniał, że docenia moją ciężką pracę i pewnego dnia wynagrodzi mi to z nawiązką, czułam dumę. Nie miałam pojęcia, że za jego uśmiechem i ciepłymi słowami kryje się tajemnica, która zrujnuje mój świat, a testament będzie okrutnym ciosem prosto w moje serce.

Ufałam mu

Nasza rodzinna piekarnia była całym moim światem. Pamiętam ten zapach od wczesnego dzieciństwa, słodki aromat wanilii, drożdży i świeżo pieczonego chleba, który wnikał w ubrania, we włosy, a z czasem stał się po prostu zapachem mojego życia. Mój ojciec był człowiekiem starej daty. Wymagał posłuszeństwa, szacunku i ciężkiej pracy, ale potrafił też być niezwykle czarujący. Kiedy staliśmy razem przy wielkich dzieżach z ciastem, czułam, że jesteśmy zgranym zespołem. Moja matka odeszła bardzo wcześnie. Nie pamiętam z tego okresu zbyt wiele, jedynie jej cichy śmiech. Po jej stracie ojciec zamknął się w sobie na pewien czas, ale potem z podwójną siłą rzucił się w wir pracy. Byłam jego prawą ręką. Już jako nastolatka wstawałam przed wschodem słońca, by pomagać przy wypiekach, a potem biegłam do szkoły, często z mąką we włosach.

Z biegiem lat moje obowiązki tylko rosły. Przejęłam księgowość, zamówienia, a w końcu również zarządzanie pracownikami. Mój ojciec często stawał w progu biura, patrzył na mnie z aprobatą i kiwał głową.

– Jesteś moją mądrą dziewczynką – mawiał, opierając ciężkie dłonie na moich ramionach. – Pracuj pilnie, bo to wszystko będzie w połowie twoje. Zabezpieczę cię, nie musisz się o nic martwić.

Wierzyłam mu. Jak mogłabym nie wierzyć? Był moim ojcem, autorytetem, człowiekiem, który nigdy nie rzucał słów na wiatr. Kiedy moje rówieśniczki wyjeżdżały na studia do dużych miast, ja zostałam na miejscu, w naszym małym miasteczku, by pilnować rodzinnego interesu. Mój mąż początkowo akceptował ten stan rzeczy, widząc, jak bardzo jestem zżyta z ojcem i z piekarnią. Z czasem jednak zaczął zauważać rzeczy, na które ja byłam całkowicie ślepa.

Byłam tak pewna swego

Moja historia nie byłaby pełna, gdybym nie wspomniała o moim młodszym bracie. Kamil był moim przeciwieństwem. Od zawsze uśmiechnięty, beztroski, traktujący życie jak niekończącą się zabawę. Ojciec miał do niego zupełnie inne podejście. Podczas gdy ode mnie wymagano dyscypliny i poświęcenia, Kamilowi uchodziło na sucho niemal wszystko. Mój brat rzadko pojawiał się w piekarni. Zazwyczaj przychodził tylko wtedy, gdy potrzebował gotówki. Ojciec wzdychał ciężko, wyciągał z kasy plik banknotów i wręczał mu je bez słowa sprzeciwu.

– Dlaczego mu na to pozwalasz? – zapytałam kiedyś, nie mogąc powstrzymać narastającej frustracji. – Pracuję tu po kilkanaście godzin na dobę, a on po prostu przychodzi i bierze pieniądze.

– Jesteś starsza, bardziej rozsądna – odpowiedział ojciec, unikając mojego wzroku. – On potrzebuje jeszcze czasu. Kiedyś zrozumie. Pamiętaj, dzielę wszystko sprawiedliwie. Ty dostaniesz swoją połowę, on swoją. Wszystko jest już zaplanowane.

Witek wielokrotnie próbował otworzyć mi oczy.

– Kochanie, twój ojciec cię wykorzystuje – mówił łagodnie, by mnie nie zranić. – Prowadzisz cały ten biznes, a Kamil spija śmietankę. Zobaczysz, że kiedyś zostaniesz z niczym.

– Nie znasz mojego taty – oburzałam się od razu, stając w jego obronie. – Obiecał mi połowę majątku. Zawsze dotrzymuje słowa. Kamil dostanie swoją część, ale ojciec wie, że to ja trzymam to wszystko w garści.

Byłam tak pewna swego, tak zapatrzona w ojcowskie obietnice, że ignorowałam wszelkie sygnały ostrzegawcze. Nawet to, że ojciec nigdy nie chciał rozmawiać o szczegółach ani pokazać mi żadnych dokumentów, tłumaczyłam sobie jego specyficznym charakterem i niechęcią do formalności.

Oszukał mnie

Dzień, w którym ojciec odszedł, był szary i ponury. Zasnął w swoim ulubionym fotelu w salonie i po prostu się nie obudził. To był cios, po którym długo nie mogłam się podnieść. Organizacja wszystkiego spadła na mnie, ponieważ Kamil, jak zwykle w trudnych sytuacjach, niemal całkowicie się wyłączył. Miesiąc później siedzieliśmy w kancelarii notarialnej. Ściany wyłożone ciemnym drewnem przytłaczały, a w powietrzu unosił się zapach starego papieru i kurzu. Zegar tykał miarowo, odmierzając sekundy do momentu, który miał na zawsze zmienić moje życie. Notariusz chrząknął cicho, po czym zaczął odczytywać treść testamentu. Słuchałam w skupieniu, czekając na słowa, które potwierdzą to, co ojciec powtarzał mi przez całe życie.

„Całość przedsiębiorstwa piekarniczego wraz z budynkiem, sprzętem i prawami do marki, przekazuję mojemu synowi, Kamilowi” – usłyszałam.

Serce zabiło mi mocniej. Pomyślałam, że może ojciec zapisał mi w zamian dom rodzinny i oszczędności, żeby wyrównać podział.

„Dom mieszkalny oraz wszelkie zgromadzone środki finansowe na rachunkach bankowych również przypadają mojemu synowi, Kamilowi” – czytał dalej notariusz, a jego głos wydawał się docierać do mnie z ogromnej odległości.

Spojrzałam na brata. Siedział wyprostowany, a na jego twarzy malował się dziwny, trudny do odczytania wyraz. Nie wyglądał na zaskoczonego.

– Przepraszam, chyba zaszła jakaś pomyłka – odezwałam się, a mój głos drżał. – Ojciec obiecał podzielić majątek po połowie. Co zostało dla mnie?

Notariusz poprawił okulary i spojrzał w dokumenty.

„Mojej córce przekazuję działkę wraz ze znajdującymi się na niej zabudowaniami”.

Zapadła cisza. Działka na wsi. Wiedziałam, o czym mowa. To był zarośnięty, opuszczony kawałek ziemi z dala od cywilizacji, na którym stały ruiny jakiejś drewnianej chaty. Ojciec nigdy tam nie jeździł, nigdy o tym miejscu nie rozmawiał. To było nic niewarte pustkowie, porośnięte chwastami, do którego prowadziła tylko polna droga.

Załamałam się

Wyszłam z kancelarii na miękkich nogach. Witek musiał mnie podtrzymywać, bo miałam wrażenie, że chodniki falują mi pod stopami. Kamil wyszedł tuż za nami, poprawiając płaszcz.

– Nie możesz tak tego zostawić – szepnął Witek.

– Kamil... – zaczęłam, patrząc na brata z desperacją. – Wiedziałeś o tym?

Mój brat wzruszył ramionami, unikając mojego spojrzenia.

– Ojciec podjął taką decyzję. Uznał, że ja potrzebuję zabezpieczenia, a ty przecież masz męża, jakoś sobie poradzicie.

– Jakoś sobie poradzimy? – Powoli docierało do mnie, co się właśnie wydarzyło. – Prowadziłam tę piekarnię przez piętnaście lat! Zrezygnowałam ze wszystkiego dla ojca! A on oddał ci dorobek życia, dając mi w zamian zarośnięte pole?!

Kamil westchnął ciężko, jakby moja reakcja była dla niego jedynie irytującym problemem.

– Posłuchaj, jeśli chcesz, możesz nadal pracować w piekarni. Dam ci stanowisko kierownicze. Zapłacę ci.

Obróciłam się na pięcie i odeszłam. Czułam się tak, jakby ktoś wyrwał mi serce i rozdeptał je na chodniku. Ojciec kłamał przez te wszystkie lata. Jego obietnice były tylko sposobem, by utrzymać mnie w firmie jako tanią i oddaną siłę roboczą. Dla syna miał wszystko, dla mnie – ochłapy. Przez kolejne dni nie wstawałam z łóżka. Płakałam, dopóki nie zabrakło mi łez. Zastanawiałam się, czym zasłużyłam na takie potraktowanie. Co takiego zrobiłam, że postanowił mnie ukarać nawet zza grobu?

Zostałam ukarana

Odpowiedź przyszła niespodziewanie zaledwie tydzień później. Do mojego mieszkania zapukała ciocia Barbara, starsza siostra ojca. Zawsze trzymała się na uboczu, rzadko bywała na rodzinnych uroczystościach. Usiadła w naszej małej kuchni, odmawiając herbaty. Spojrzała na mnie smutnymi, zmęczonymi oczami.

– Musimy porozmawiać o tym, co zrobił mój brat – zaczęła cicho. – Wiem o testamencie. Wiem też, że cierpisz i nie rozumiesz, dlaczego tak postąpił.

– Nie ma tu nic do rozumienia – odpowiedziałam gorzko. – Po prostu kochał Kamila bardziej. Ja byłam tylko narzędziem do pracy.

– To nie jest takie proste. – Ciocia pokiwała głową z powagą. – Twój ojciec... on nigdy nie wybaczył twojej matce.

Spojrzałam na nią ze zdziwieniem. O czym ona mówiła? Moja matka odeszła z tego świata, gdy byłam mała. Jak można nie wybaczyć komuś odejścia?

– Twoja mama wcale nie była szczęśliwa z twoim ojcem – kontynuowała ciocia, ściszając głos. – Dusiła się w tym miasteczku, w tej piekarni. Zawsze marzyła o ciszy, o własnym kawałku lasu. W tajemnicy przed ojcem odkładała pieniądze i kupiła tę działkę na wsi. Planowała tam zamieszkać, zabrać was ze sobą i odejść od niego. Niestety, nie zdążyła.

Słuchałam, wstrzymując oddech. Nigdy nie znałam tej historii.

– Kiedy ojciec znalazł dokumenty własności tamtej ziemi po jej odejściu, wpadł w szał. Poczuł się zdradzony. Tamta działka stała się dla niego symbolem zdrady. A ty... – ciocia zawiesiła głos i spojrzała mi prosto w oczy. – Jesteś do niej tak bardzo podobna. Masz jej oczy, jej upór. Im byłaś starsza, tym bardziej ojciec widział w tobie kobietę, która chciała go zostawić. Zatrzymanie cię w piekarni, obciążenie pracą, to był jego sposób na kontrolowanie ciebie. Nie chciał pozwolić ci odejść, ale nigdy nie zamierzał oddać ci swojego majątku. Dając ci tę ziemię, uważał, że cię karze. Oddał ci marzenie matki, które uważał za bezwartościowy chwast.

Słowa ciotki uderzyły mnie z niezwykłą siłą. Nagle wszystko złożyło się w jedną całość. Chłód w oczach ojca w pewnych momentach, ciągłe przypominanie o obowiązku wobec rodziny, niesprawiedliwe faworyzowanie brata. Zostałam ukarana za grzechy, których nie popełniłam, przez człowieka, który nie potrafił uporać się z własnymi demonami.

Zaczęłam żyć dla siebie

Następnego dnia rano poprosiłam Witka, byśmy pojechali na wieś. Droga była długa, a im dalej odjeżdżaliśmy od miasta, tym bardziej krajobraz stawał się dziki i zielony. W końcu zjechaliśmy na wyboistą drogę. Gdy zatrzymaliśmy samochód przed dawną posiadłością mojej matki, początkowo ogarnęło mnie przerażenie. Działka była zarośnięta wysokimi trawami, krzewy zasłaniały niemal wszystko, a pośrodku stały fundamenty i resztki drewnianych ścian – pozostałość po dawnej chacie. Wysiadłam z auta i weszłam w te chaszcze. Zamknęłam oczy. Wiatr szumiał w koronach wysokich sosen, ptaki śpiewały tak głośno, jak nigdzie indziej. Powietrze było czyste i pachniało żywicą.

– I co my z tym zrobimy? – zapytał Witek, stając za mną i kładąc dłonie na moich ramionach. – Sprzedamy to? Może ktoś to kupi za grosze.

Otworzyłam oczy i spojrzałam na to miejsce zupełnie inaczej. To nie była kara. To nie był bezwartościowy chwast. To był prezent, jedyny prawdziwy dar, jaki pozostawiła mi matka, a który ojciec przekazał mi nieświadomy jego prawdziwej wartości.

– Nie – powiedziałam stanowczo, czując nagle przypływ energii, jakiego nie miałam od miesięcy. – Nie sprzedamy tego. Oczyścimy ten teren.

– Słucham? – Witek spojrzał na mnie ze zdumieniem.

– Mamy trochę naszych oszczędności, weźmiemy kredyt. Zbudujemy tu mały domek, a obok... obok postawię własną piekarnię. Nie taką wielką, przemysłową jak piekarnia ojca. Małą, rzemieślniczą. Wiem, jak to robić. Mam na to własny pomysł.

To nie była łatwa droga. Przez dwa kolejne lata harowaliśmy oboje ponad siły. Sprzątanie działki, załatwianie pozwoleń, wylewanie nowych fundamentów. Z każdym wyciętym chwastem, z każdą położoną cegłą czułam, jak zrzucam z siebie ciężar przeszłości. Przestałam myśleć o ojcu i jego kłamstwach. Zaczęłam żyć dla siebie.

W tym samym czasie dobiegały do mnie plotki z miasta. Kamil bardzo szybko zaczął tracić klientów. Zwalniał doświadczonych pracowników, szukał oszczędności tam, gdzie nie powinien, aż w końcu jakość pieczywa drastycznie spadła. Trzy lata po odejściu ojca, dumna rodzinna piekarnia została zamknięta i wystawiona na sprzedaż za długi.

Dziś, gdy stoję na werandzie mojego nowego domu na wsi, czuję spokój. Z mojej małej pracowni unoszą się zapachy ziół, wanilii i owoców leśnych. Moi klienci przyjeżdżają tu specjalnie z miasta, by kupić moje wyroby, doceniając serce, które wkładam w każdą bochenek chleba i w każde ciastko. Ojciec myślał, że odsyłając mnie na to pustkowie, pozbawia mnie wszystkiego. Zostawił mnie z niczym, rzucając mi w twarz garść ziemi, która dla niego symbolizowała porażkę i żal. Nie wiedział jednak, że na tej samej ziemi, na przekór jego intencjom, wyrośnie moje nowe, wspaniałe życie. Życie, którego on nigdy nie potrafiłby docenić.

Agata, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: