Myślałem, że robię wszystko dla nich. Wyjazd, wielki kontrakt, pieniądze, które miały zapewnić nam lepszą przyszłość i spokojny start dla chłopców. Kiedy usłyszałem w słuchawce drżący głos mojego starszego syna mówiący, że w życiu jego matki pojawił się ktoś inny, mój świat po prostu runął. Wróciłem wściekły, gotowy walczyć o rodzinę do utraty tchu, nie wiedząc, że wróg, z którym zamierzałem się zmierzyć, w ogóle nie istnieje.

W głowie wirowały setki myśli

Zagraniczny kontrakt miał trwać dokładnie dwanaście miesięcy. To była szansa, która zdarza się raz w życiu. Stanowisko głównego inżyniera, potężny zastrzyk gotówki, który pozwoliłby nam spłacić dom i odłożyć na studia dla chłopców. Zuzanna od początku miała wątpliwości, ale ostatecznie oboje uznaliśmy, że rok to przecież nie wieczność. Zacisnęliśmy zęby i wyjechałem.

Moja codzienność stała się pasmem powtarzalnych schematów. Praca, puste mieszkanie służbowe, samotne kolacje jedzone nad klawiaturą laptopa i wieczorne rozmowy wideo z rodziną. Ekran komputera był moim jedynym oknem na dom. Widziałem, jak Adam, mój siedemnastoletni syn, robi się coraz bardziej zamknięty w sobie, a piętnastoletni Dawid przemyka gdzieś w tle, zazwyczaj rzucając tylko krótkie przywitanie. Zuzanna wydawała się zmęczona, ale zawsze powtarzała, że dają sobie radę, że wszystko jest w porządku. Wierzyłem w to, bo chciałem wierzyć. Przecież to wszystko miało wyższy cel.

Z czasem jednak nasze rozmowy stawały się coraz krótsze. Zuzanna miała na głowie dom, pracę i dwóch nastolatków, a ja byłem pochłonięty kolejnymi projektami. Tłumaczyłem sobie, że to naturalne zmęczenie materiału, że za kilka miesięcy wrócę i wszystko wróci do normy. Żyliśmy w zawieszeniu, odliczając dni na kalendarzu.

Czułem się zdradzony

To był czwartkowy wieczór, kiedy na wyświetlaczu mojego telefonu pojawiło się imię Adama. Dzwonił rzadko, zazwyczaj wolał pisać wiadomości, więc od razu poczułem lekki niepokój. Odbierając, spodziewałem się prośby o dodatkowe kieszonkowe albo kłopotów w szkole.

— Tata? Masz chwilę? — Jego głos był nienaturalnie cichy, napięty jak struna.

— Jasne, synu. Co się dzieje? — zapytałem, zamykając plik z dokumentacją.

— Chodzi o mamę... — Zamilkł na dłuższą chwilę. W tle usłyszałem stłumiony szept Dawida. — Tata, mama z kimś się spotyka.

Zastygłem. Miałem wrażenie, że całe powietrze uciekło z moich płuc. Przez kilka sekund w słuchawce panowała absolutna cisza, przerywana tylko moim przyspieszonym oddechem.

— Co ty wygadujesz, Adam? Jak to się spotyka? — Mój głos zabrzmiał obco, ostro.

— Wychodzi wieczorami. Czasem uśmiecha się do telefonu, a kiedy wchodzę do pokoju, od razu go blokuje. Widziałem ją wczoraj, jak wsiadała do jakiegoś samochodu pod galerią. Tata... w jej życiu ktoś jest.

Serce uderzało mi o żebra z taką siłą, że aż sprawiało fizyczny ból. W głowie wirowały mi setki myśli, obrazy Zuzanny z innym mężczyzną, nasza wspólna przeszłość, która nagle traciła sens. Czułem gniew, rozczarowanie, ale przede wszystkim obezwładniający strach.

— Posłuchajcie mnie uważnie — powiedziałem, starając się opanować drżenie głosu. — Nic nie mówcie mamie. Skupcie się na szkole. Ja się tym zajmę. Wszystko będzie dobrze, obiecuję wam to.

Rozłączyłem się i długo wpatrywałem się w ciemne okno mojego służbowego mieszkania. Nie było we mnie ani krztyny racjonalnego myślenia. Czułem się zdradzony, upokorzony. Wystarczyło kilka miesięcy mojej nieobecności, żeby wszystko, co budowaliśmy przez kilkanaście lat, legło w gruzach.

To była moja rodzina

Nie zmrużyłem oka tej nocy. Z samego rana byłem w biurze dyrektora. Nie obchodziły mnie kary umowne ani utrata premii. Powiedziałem jasno, że z powodów osobistych muszę natychmiast wracać do kraju. Moja determinacja musiała zrobić wrażenie, bo po kilkudziesięciu minutach negocjacji udało mi się uzyskać przeniesienie do naszego krajowego oddziału. Straciłem sporo pieniędzy, ale zachowałem pracę. Wtedy jednak finanse nie miały żadnego znaczenia.

Pakowanie zajęło mi zaledwie godzinę. Wrzuciłem rzeczy do walizki, bez ładu i składu. Podróż powrotna była koszmarem. Siedząc w samolocie, analizowałem każdy gest Zuzanny z ostatnich tygodni. Jej zmęczenie, krótsze rozmowy, roztargnienie. Wszystko układało się w jedną, potworną całość. Wyobrażałem sobie, jak wpadam do domu i wyrzucam jej wszystko prosto w twarz. Nie zamierzałem odpuszczać. To była moja rodzina, moi synowie, mój dom. Nikt nie miał prawa mi tego odebrać.

Patrzyła na mnie z przerażeniem

Drzwi otworzyłem własnym kluczem. W przedpokoju pachniało obiadem, na szafce leżały rozrzucone buty chłopców. Normalność tego obrazka wydawała mi się niemal bezczelna. Zuzanna wyszła z kuchni, wycierając dłonie w ściereczkę. Na mój widok zatrzymała się w pół kroku, a jej oczy rozszerzyły się z niedowierzania.

— Kornel? Co ty tutaj robisz? Przecież miałeś wrócić dopiero za... — Zamilkła, widząc wyraz mojej twarzy.

— Koniec tego, Zuzanna! — Mój głos poniósł się echem po całym parterze. — Myślałaś, że się nie dowiem?! Że będę siedział tam i zarabiał pieniądze, podczas gdy ty będziesz się tutaj bawić?!

Była kompletnie zdezorientowana. Próbowała coś powiedzieć, zbliżyć się do mnie, ale odsunąłem się gwałtownie.

— O czym ty mówisz? Kornel, oszalałeś? Jaka zabawa?

— Wiem o wszystkim! — krzyczałem, nie dając jej dojść do słowa. Frustracja i ból wzięły górę nad jakimkolwiek rozsądkiem. — Zostaję tutaj. Zerwałem kontrakt, dostałem posadę na miejscu. Nigdzie się stąd nie ruszam, a ty nie będziesz niszczyć naszej rodziny! Słyszysz?! Nie pozwolę ci na to!

Patrzyła na mnie z przerażeniem. W jej oczach pojawiły się łzy, które szybko spłynęły po policzkach. Nie chciałem na to patrzeć. Nie chciałem współczuć kobiecie, która mnie oszukiwała. Odwróciłem się na pięcie, wszedłem do swojego gabinetu i zamknąłem za sobą drzwi z trzaskiem. Opadłem na fotel, ukrywając twarz w dłoniach. Oddychałem ciężko, czując, jak adrenalina powoli opada, zostawiając po sobie tylko głuchą pustkę.

Unikał mojego wzroku

Siedziałem w ciemności dobre dwie godziny. Słyszałem, jak Zuzanna płacze w salonie. Słyszałem też przyciszone głosy chłopców na piętrze. Nagle klamka od drzwi mojego gabinetu powoli drgnęła. Drzwi uchyliły się cicho i do środka wsunął się Dawid. Jego twarz była blada, a oczy zaczerwienione. Wyglądał na śmiertelnie przerażonego. Ściskał dłonie w pięści, jakby zbierał w sobie odwagę, by w ogóle się do mnie odezwać.

— Tata... — zaczął cicho, a jego głos natychmiast się załamał. — Tata, ja muszę ci coś powiedzieć. Mama płacze, a wy... wy się kłócicie.

Zanim zdążyłem odpowiedzieć, drzwi otworzyły się z impetem. Do gabinetu wpadł Adam.

— Cicho bądź! Zamknij się, Dawid! — warknął Adam, próbując wyciągnąć brata na korytarz. — Wychodzimy stąd, natychmiast!

— Puść go! — Podniosłem się z fotela, w ułamku sekundy znajdując się przy nich. — Co tu się dzieje? O czym on ma milczeć?

Adam unikał mojego wzroku. Jego szczęka była zaciśnięta, a klatka piersiowa unosiła się w szybkim oddechu. Zawsze był tym silniejszym, tym, który zgrywał twardziela, ale teraz widziałem, że coś w nim pęka.

— To jego wina! — wykrzyczał nagle Dawid, zalewając się łzami. Wskazał palcem na starszego brata. — To wszystko przez niego!

— Siedź cicho! – ryknął Adam.

— Dość! — Mój głos zabrzmiał jak uderzenie pioruna. Cisza, która zapadła po tym słowie, była gęsta i duszna. Spojrzałem na Adama z najsurowszym wyrazem twarzy, na jaki było mnie stać. — Mów. Teraz.

Spojrzałem na Dawida

Adam stał w miejscu, wpatrując się w podłogę. Widziałem, jak jego ramiona opadają, jak cała ta jego udawana dorosłość ulatuje z niego w ułamku sekundy. Odetchnął głęboko, połykając łzy.

— Wymyśliłem to — szepnął ledwie słyszalnie.

— Co powiedziałeś? — Zmarszczyłem brwi, nie rozumiejąc.

— Wymyśliłem to wszystko! — Podniósł głowę, a po jego policzkach płynęły strumienie łez. — Żaden facet nie istnieje! Mama z nikim się nie spotyka!

Stałem jak wryty. Słowa docierały do mnie jak przez grubą warstwę waty. Nie było nikogo? Oszukał mnie?

— O czym ty mówisz, Adam? Dlaczego miałbyś wymyślać takie rzeczy? Rozumiesz, co narobiłeś?! Rzuciłem wszystko i przyjechałem tutaj, bo myślałem, że nasza rodzina się rozpada! Zrobiłem matce awanturę!

— Bo miałeś wrócić! — wykrzyczał nagle, a jego głos załamał się w żałosnym szlochu. — Miałeś wrócić do domu, tato! Nie było cię miesiącami! Zostawiłeś nas tutaj samych! Mama ciągle była zmęczona, ciągle się martwiła, a ty byłeś tylko obrazkiem na monitorze komputera! Kiedy mówiłem, że mamy problem, mówiłeś, że musisz kończyć, bo masz projekt!

Spojrzałem na Dawida. Stał z boku, płacząc cicho.

— Ja mu pomagałem — powiedział młodszy syn, pociągając nosem. — Też chciałem, żebyś wrócił. Myśleliśmy, że jak powiemy coś takiego, to rzucisz tę pracę. Ale my nie chcieliśmy, żebyś krzyczał na mamę. Myśleliśmy, że po prostu wrócisz i będziesz z nami.

Czułem, jak grunt osuwa mi się spod nóg. Wściekłość, która jeszcze przed chwilą się we mnie gotowała, zniknęła. Zastąpiło ją coś znacznie gorszego – poczucie winy, które uderzyło we mnie z siłą rozpędzonego pociągu. Mój siedemnastoletni syn, chłopak, który niedługo miał wejść w dorosłość, posunął się do kłamstwa o zdradzie własnej matki, bo nie potrafił poradzić sobie z brakiem ojca. Zrozumiałem nagle, jak bardzo zawiodłem. Nie zarabiałem na naszą przyszłość. Zwyczajnie mnie nie było w naszej teraźniejszości.

Byłem w domu

Mimo ogromnego poczucia winy, wiedziałem, że nie mogę tego tak zostawić. Kłamstwo, które zniszczyło ten wieczór, miało swoje konsekwencje. Spojrzałem na Adama.

— Chodź ze mną — powiedziałem stanowczo, choć bez złości.

Złapałem go delikatnie za ramię i wyprowadziłem z gabinetu. Dawid ruszył za nami krok w krok. Poszliśmy do salonu. Zuzanna siedziała na kanapie, skulona, z twarzą ukrytą w dłoniach. Słysząc nasze kroki, podniosła zapłakaną twarz. Kiedy zobaczyła zapłakanego Adama, wstała natychmiast, gotowa bronić swoich dzieci.

— Powtórz mamie to, co powiedziałeś mnie — poleciłem cicho.

Adam stanął przed nią. Drżał na całym ciele. Spojrzał w jej zmęczone, zapłakane oczy.

— Przepraszam, mamo — powiedział, połykając łzy. — To ja dzwoniłem do taty. Powiedziałem mu, że kogoś masz. Że się z kimś spotykasz. Wymyśliłem to wszystko, żeby tylko zmusić go do powrotu.

Zuzanna zamarła. Patrzyła to na syna, to na mnie, próbując przetworzyć te informacje. Widziałem, jak jej usta drżą, jak dłoń bezwiednie wędruje do ust. Chciałem krzyknąć na Adama, chciałem wygłosić mu surową reprymendę o konsekwencjach, zaufaniu i niszczeniu spokoju rodziny. Chciałem nałożyć na niego najgorszą karę, żeby zrozumiał ciężar swojego czynu. Ale wtedy spojrzałem na niego po raz kolejny. Mój duży, prawie dorosły syn, który za moment miał zacząć samodzielne życie, wybuchnął niekontrolowanym, rozpaczliwym szlochem. Płakał jak małe dziecko, które po prostu zgubiło się w tłumie. Zobaczyłem w nim chłopca, któremu brakowało obecności ojca, kogoś, kto dorastał zbyt szybko i z ciężarem odpowiedzialności, o który nie prosił.

Opuściłem ręce. Gniew wyparował ostatecznie. Zrobiłem krok w jego stronę i po prostu mocno go przytuliłem. Adam w pierwszej chwili zesztywniał, zdziwiony brakiem kary i krzyku, ale chwilę później przywarł do mnie z całą siłą, ukrywając twarz w moim ramieniu. Płakał głośno, wyrzucając z siebie cały stres ostatnich miesięcy. Poczuliśmy, jak z drugiej strony obejmują nas ramiona Zuzanny, a po chwili dołączył do nas Dawid. Staliśmy tam, w środku naszego salonu, splątani w uścisku, łzach i niewypowiedzianych przeprosinach. Byłem w domu. I wiedziałem już, że tym razem naprawdę nigdzie nie wyjeżdżam.

Kornel, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

