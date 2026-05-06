Myślałam, że to nagroda za lata wyrzeczeń i dowód wdzięczności mojej jedynej córki. Pakując walizkę i przewodnik po Wiecznym Mieście, płakałam ze wzruszenia. Szybko jednak zrozumiałam, że mój bilet lotniczy miał ukrytą cenę, a moje rzymskie wakacje ograniczą się do dusznego placu zabaw i ocierania łez dwójki maluchów, podczas gdy reszta rodziny będzie spacerować po słynnych placach i robić zakupy.

Miało się spełnić moje marzenie

Przez całe swoje życie ciężko pracowałam. Przez ponad czterdzieści lat układałam książki na półkach w miejskiej bibliotece, a po powrocie zajmowałam się wyłącznie domem, mężem i naszą jedyną córką, Izabelą. Zawsze odkładałam swoje potrzeby na później. Kiedy mój mąż, Antoni, odszedł jakieś dziesięć lat temu, obiecałam sobie, że w końcu zacznę żyć dla siebie. Niestety, z emerytury ledwie starczało na opłaty i skromne życie, a co dopiero na zagraniczne wojaże. Rzym pozostawał jedynie w sferze moich wyobrażeń, zasilanych tysiącami przeczytanych stron o imperium, renesansowych artystach i rzymskich fontannach.

Pamiętam dokładnie ten niedzielny obiad, kiedy Iza przyszła do mnie z mężem, Tomkiem, i dwójką moich wnuków: siedmioletnim Kacprem i czteroletnią Zosią. W pewnym momencie córka położyła na stole podłużną kopertę.

– Mamo, w przyszłym miesiącu lecimy do Włoch – powiedziała z szerokim uśmiechem, opierając dłonie na stole. – Wynajęliśmy duży apartament w centrum. Chcemy, żebyś poleciała z nami.

Zamurowało mnie. Otworzyłam kopertę drżącymi dłońmi i zobaczyłam wydruk biletu lotniczego na moje nazwisko. Łzy same napłynęły mi do oczu. To było coś niesamowitego. Czułam niewyobrażalną wdzięczność, że moje dziecko o mnie pamięta, że chce dzielić ze mną swój wolny czas.

– Ależ Izuś, przecież to musiało kosztować majątek – wykrztusiłam, wycierając oczy chusteczką. – Nie mogę tego przyjąć.

– Przestań, mamo – wtrącił Tomasz, popijając kompot. – Należy ci się. Odpoczniesz sobie, zmienisz otoczenie. Będzie wspaniale.

Przez kolejne cztery tygodnie żyłam tylko tym wyjazdem. Wypożyczyłam z biblioteki najnowsze przewodniki, zaznaczałam kolorowymi karteczkami miejsca, które muszę zobaczyć. Watykan, Koloseum, Forum Romanum, Panteon. Najbardziej czekałam na Kaplicę Sykstyńską. Antoni i ja oglądaliśmy kiedyś album z freskami Michała Anioła i obiecywaliśmy sobie, że na naszą trzydziestą rocznicę ślubu pojedziemy je zobaczyć. Nie zdążyliśmy. Teraz miałam poczucie, że zrealizuję to marzenie za nas dwoje.

Już pierwszy dzień przyniósł niepokój

Podróż minęła nam spokojnie, choć wnuki były bardzo podekscytowane i głośne w samolocie. Kiedy wylądowaliśmy, uderzyło mnie gorące, śródziemnomorskie powietrze. Rzym tętnił życiem. Nasz apartament znajdował się na Zatybrzu, urokliwej dzielnicy pełnej wąskich, brukowanych uliczek i kamienic porośniętych bluszczem. Byłam zachwycona. Zostawiłam walizkę w swoim małym pokoiku i od razu podeszłam do okna, chłonąc zapachy pieczonego ciasta na pizzę i świeżych pomidorów dochodzące z pobliskiej restauracji.

Kiedy rozpakowywałam swoje bluzki, do pokoju weszła Iza.

– Mamo, słuchaj – zaczęła, siadając na brzegu mojego łóżka. – Jesteśmy po podróży trochę zmęczeni, a maluchy marudzą. Tomek i ja chcieliśmy wyskoczyć dosłownie na godzinkę, żeby rozeznać się w okolicy i kupić jakieś włoskie specjały na kolację. Zostaniesz z dziećmi? To tylko chwilka, zaraz wracamy.

Nie widziałam w tym nic złego. Byliśmy na miejscu dopiero od dwóch godzin.

– Oczywiście, kochanie. Idźcie spokojnie – uśmiechnęłam się szeroko.

Ta „godzinka” przeciągnęła się do trzech. Zosia płakała, bo była śpiąca, a Kacper biegał po całym apartamencie, bawiąc się w chowanego i otwierając wszystkie szafki. Próbowałam ich uspokoić, czytając bajki, ale oboje byli rozdrażnieni. Kiedy Iza i Tomasz w końcu wrócili, przynieśli mnóstwo toreb, ale bynajmniej nie z jedzeniem. Iza chwaliła się nową skórzaną torebką, a Tomasz przymierzał eleganckie mokasyny.

Poczułam lekkie ukłucie w sercu, ale szybko je zignorowałam. Tłumaczyłam sobie, że to ich wakacje, że w końcu mają prawo do odrobiny wolności. Następnego dnia mieliśmy przecież w planach wielkie zwiedzanie.

Córka nagle zmieniła plany

Z samego rana ubrałam się w moją najwygodniejszą spódnicę i specjalnie kupione na ten wyjazd buty do długich spacerów. Do płóciennej torby spakowałam mapę, butelkę wody i mały notes. Byłam gotowa na Watykan. Weszłam do kuchni, gdzie Tomek parzył kawę, a Iza smarowała dzieciom bułki dżemem.

– No, to o której wychodzimy na plac Świętego Piotra? – zapytałam radośnie, siadając przy stole.

Iza spojrzała na Tomka, a potem na mnie z dziwnym uśmiechem.

– Wiesz co, mamo... Zmiana planów. Oglądaliśmy wczoraj z Tomkiem te kolejki do bazyliki w internecie. To są godziny stania w pełnym słońcu. Dzieci tego nie zniosą. Zosia będzie płakać, a Kacper zacznie wariować.

– Ale przecież można kupić bilety z wyprzedzeniem bez kolejki – zauważyłam cicho, czując, jak mój entuzjazm powoli ulatuje.

– Tak, ale my mamy dzisiaj inny plan – kontynuowała córka, unikając mojego wzroku. – Zobaczyliśmy wczoraj takie wspaniałe butiki przy Via del Corso. Chcemy z Tomkiem pojechać tam na spokojnie. Z dziećmi to niemożliwe, bo w tych ekskluzywnych sklepach nie można wjeżdżać z dziecięcym rowerkiem, a Kacper zaraz by coś zrzucił.

– I co w związku z tym? – zapytałam, choć w głębi duszy już znałam odpowiedź.

– Pomyśleliśmy, że ty weźmiesz maluchy na ten plac zabaw niedaleko naszego apartamentu. Mają tam piaskownicę, huśtawki. Kupisz im włoskie lody, posiedzicie w cieniu. Wy się będziecie świetnie bawić, a my szybko załatwimy zakupy i wrócimy po południu.

Zapadła cisza. Tylko woda w ekspresie do kawy głośno bulgotała. Patrzyłam na moją córkę i nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Zostałam sprowadzona do Rzymu, mojego wymarzonego miasta, tylko po to, żeby robić za darmową opiekunkę.

– Izuś, ale ja chciałam zobaczyć bazylikę – mój głos drżał. – Czekałam na to tyle lat.

– Mamo, przecież będziemy tu cały tydzień! – żachnęła się Iza, wyraźnie niezadowolona z mojego oporu. – Zdążysz wszystko zobaczyć. Proszę cię, nie rób problemów. Zafundowaliśmy ci te wakacje, więc mogłabyś nam trochę pomóc, prawda?

Te słowa zabolały mnie bardziej niż cokolwiek innego. Użyła biletu jako karty przetargowej. Spuściłam wzrok, czując gorące łzy pod powiekami. Zgodziłam się, bo nie chciałam psuć atmosfery, nie chciałam się kłócić w pierwszy prawdziwy dzień wyjazdu.

Czułam się jak w klatce

Kolejne dni wyglądały dokładnie tak samo. Mój wielki, historyczny Rzym skurczył się do rozmiarów skwerku z dwiema wyblakłymi huśtawkami i zjeżdżalnią. Podczas gdy Iza wysyłała mi wiadomości ze zdjęciami z Panteonu i romantycznych obiadów na Piazza Navona, ja wycierałam umorusaną twarz Zosi i biegałam za Kacprem, który uparcie próbował wspinać się na najwyższe drzewa.

Czwartego dnia upał był nie do zniesienia. Termometry pokazywały ponad trzydzieści stopni. Siedziałam na rozgrzanej ławce, trzymając w ręku papierowy kubek z letnią już wodą. Zosia dostała histerii, bo lód cytrynowy spłynął jej po sukience, a Kacper rzucił garścią piasku w inne dziecko, co wymusiło na mnie przepraszanie włoskiej matki na migi. Byłam wykończona, spocona i przeraźliwie smutna.

Wyjęłam z torebki mój notatnik. W środku miałam włożoną starą pocztówkę z widokiem na Forum Romanum, którą Antoni podarował mi zaraz po ślubie. Patrzyłam na antyczne ruiny na zdjęciu, a potem na plastikową zjeżdżalnię przede mną. To było upokarzające. Zrozumiałam, że moja córka w ogóle nie liczy się z moimi uczuciami. Nie zabrała mnie na wakacje. Wynajęła mnie do pracy, za którą zapłaciła tanim lotem i miejscem do spania.

Wieczorem wróciliśmy do apartamentu. Byłam cieniem samej siebie. Iza i Tomasz siedzieli w salonie, popijając espresso z uśmiechami na ustach. Na stole leżało kilka nowych toreb z zakupami.

– O, jesteście! – zawołała Iza. – Mamo, musisz wykąpać maluchy, bo my zaraz wychodzimy. Znaleźliśmy niesamowitą restaurację z widokiem na fontannę di Trevi. Musimy tam być na dwudziestą. Dzieci zjadły pizzę, więc wystarczy je położyć spać.

Zatrzymałam się w przedpokoju. Trzymałam Zosię za rękę, a Kacper opierał się o moje nogi. Spojrzałam na moją córkę, która poprawiała makijaż w lustrze. W tym jednym momencie coś we mnie się przełamało. Lata pokory, milczenia i ustępowania wyparowały.

Miałam już tego dość

Puściłam rączkę Zosi i podeszłam do stołu.

– Nigdzie nie wychodzicie, dopóki dzieci nie będą wykąpane i nie położą się spać – powiedziałam głośno, twardym, obcym dla samej siebie głosem.

Iza odwróciła się gwałtownie, mało nie upuszczając szminki. Tomek podniósł wzrok znad telefonu.

– Słucham? – zapytała córka, marszcząc brwi. – Mamo, co ty opowiadasz? Mamy rezerwację.

– A ja miałam rezerwację na swoje życie – odpowiedziałam, patrząc jej prosto w oczy. – Przyjechałam tu, bo myślałam, że spędzimy czas razem. Że zobaczę miejsca, o których marzyłam od młodości. Zamiast tego od czterech dni jestem zamknięta na placu zabaw. Nie tak się umawiałyśmy.

– Przecież zapłaciliśmy za twój bilet! – podniosła głos Iza, stając w obronie swojej pozycji. – Utrzymujemy cię tutaj, kupujemy ci jedzenie. Chcieliśmy tylko trochę odpocząć! Czy to zbrodnia, że rodzice chcą mieć chwilę dla siebie?

– Nie, to nie zbrodnia – odparłam spokojnie, choć w środku cała drżałam. – Ale zbrodnią jest oszukiwanie własnej matki. Mogłaś mi powiedzieć w Polsce: „Mamo, jedź z nami za darmo, ale w zamian zajmiesz się dziećmi przez cały wyjazd”. Wtedy wiedziałabym, na co się piszę. A ty pozwoliłaś mi snuć marzenia, pozwoliłaś mi przygotowywać się do zwiedzania, wiedząc doskonale, że masz wobec mnie zupełnie inne plany. Potraktowałaś mnie jak darmową siłę roboczą.

– Mamo, przesadzasz – wtrącił Tomasz, wstając z krzesła. – Po prostu myśleliśmy, że lubisz spędzać czas z wnukami.

– Kocham moje wnuki nad życie – odpowiedziałam, spoglądając na dzieci, które z zaciekawieniem przypatrywały się naszej wymianie zdań. – Ale kocham też siebie. I swoje marzenia. Jutro z samego rana wychodzę. Sama. Zostawiam was z waszymi dziećmi, a wy radźcie sobie, jak chcecie. Ja idę do Watykanu. I nie wrócę przed wieczorem.

Iza stała w osłupieniu. Nigdy wcześniej nie widziała mnie w takim stanie. Zawsze potakiwałam, zawsze się uśmiechałam, zawsze brałam na siebie ciężary innych. Odwróciłam się na pięcie, poszłam do swojego pokoju i zamknęłam za sobą drzwi. Słyszałam jeszcze przez chwilę nerwowe szepty z salonu, a potem odgłos rezygnacji i wodę nalewaną do wanny. Zostali w domu.

Poszłam zwiedzać miasto sama

Następnego dnia rano obudziłam się przed wszystkimi. Ubrałam się starannie, zabrałam swoją torbę, przewodnik i cicho wymknęłam się z mieszkania. Ulice Rzymu o siódmej rano były zupełnie inne. Ciche, rześkie, pachnące poranną rosą i wypiekami z małych piekarni.

Doszłam pieszo do Watykanu. Stanęłam na środku rozległego placu, otoczona potężną kolumnadą, i spojrzałam na fasadę Bazyliki Świętego Piotra. Z moich oczu popłynęły łzy, ale tym razem były to łzy absolutnego, czystego szczęścia. Wcześniej kupiłam bilet do Muzeów Watykańskich. Spędziłam tam wiele godzin, zatrzymując się przy każdej rzeźbie, każdym obrazie, czytając opisy i przypominając sobie fakty z książek.

Kiedy weszłam do Kaplicy Sykstyńskiej, tłum ludzi przestał dla mnie istnieć. Zadarłam głowę wysoko do góry. Kolory fresków Michała Anioła były intensywniejsze, niż mogłam to sobie wyobrazić. Stworzenie Adama, Sąd Ostateczny... wszystko to miałam przed oczami. Złożyłam dłonie i w myślach opowiedziałam o tym wszystkim Antoniemu. Wiedziałam, że gdzieś tam cieszy się razem ze mną.

Później zjadłam obiad w małej, rodzinnej restauracji z dala od turystycznych szlaków. Smak domowego makaronu i kieliszek lokalnego wina smakowały jak wolność. Poszłam pod fontannę di Trevi i rzuciłam monetę przez ramię, uśmiechając się do samej siebie.

Do apartamentu wróciłam po dziewiętnastej. Iza siedziała na kanapie, wyraźnie zmęczona. Dzieci bawiły się klockami na dywanie. Kiedy weszłam, zapadła cisza.

– Gdzie byłaś tak długo? – zapytała córka, unikając oskarżycielskiego tonu, co już było pewnym sukcesem.

– Zwiedzałam. Było wspaniale – odpowiedziałam, zdejmując wygodne buty. – A jak wam minął dzień?

– Ciężko – przyznała niechętnie. – Zosia płakała w restauracji, a Kacper gonił gołębie na placu i zgubił czapkę. Nic nie zobaczyliśmy.

Usiadłam obok niej. Nie czułam satysfakcji z jej porażki, ale czułam, że wreszcie zaprowadzam porządek w naszych relacjach.

– Widzisz, kochanie. Podróżowanie z dziećmi to wyzwanie. Ja podejmowałam je przez wiele lat, kiedy ty byłaś mała. Teraz to wasz czas na bycie rodzicami. Chętnie wam pomogę, zaopiekuję się nimi przez kilka godzin w konkretne dni, żebyście mogli wyjść we dwoje. Ale nie będę robić tego non stop. Ja też tu przyjechałam na swoje wakacje.

Iza milczała przez dłuższą chwilę, po czym lekko skinęła głową.

– Przepraszam, mamo – powiedziała cicho. – Zrozumiałam. Zachowałam się jak egoistka.

Reszta wyjazdu wyglądała zupełnie inaczej. Ustaliliśmy grafik. Dwa popołudnia spędziłam z wnukami, a w zamian Iza i Tomasz zaprosili mnie na prawdziwą włoską kolację, podczas której mogłam im opowiedzieć o tym, co widziałam. Pozostałe dni spędziłam na samodzielnym eksplorowaniu Rzymu. Zwiedziłam Koloseum, gubiłam się w wąskich uliczkach, piłam mocną kawę przy małych, okrągłych stolikach.

Zrozumiałam wtedy jedną, najważniejszą rzecz. Miłość do dzieci i wnuków jest piękna, ale nie oznacza zgody na całkowite poświęcenie samej siebie. Nikt nie zadba o moje marzenia, jeśli ja sama najpierw o nie nie zawalczę. Ten wyjazd do Rzymu nauczył mnie czegoś więcej niż tylko historii starożytnej. Nauczył mnie szacunku do własnego życia.

Danuta, 65 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: