To miał być zwykły wyjazd, zaledwie kilka dni nad Bałtykiem, żeby wesprzeć przyjaciółkę w układaniu życia na nowo. Nie przypuszczałam, że ten krótki czas z dala od domu stanie się dla mnie lustrem, w którym w końcu zobaczę prawdę o swoim małżeństwie. Spojrzałam w oczy człowieka, którego znałam zaledwie chwilę, i poczułam, jak cały mój dotychczasowy świat rozsypuje się na drobne kawałki. Zrozumiałam, że od lat byłam niewidzialna.

Towarzyszył mi głuchy smutek

Zamykałam walizkę, siłując się z zacinającym się zamkiem. W przedpokoju stały już moje buty, a obok leżał płaszcz. To był pierwszy raz od prawie trzech lat, kiedy wyjeżdżałam gdzieś sama, bez mojego męża. Magda, moja przyjaciółka ze szkolnych lat, odziedziczyła po ciotce niewielkie mieszkanie w Gdyni i postanowiła przenieść się tam na stałe. Potrzebowała rąk do pracy przy odświeżaniu ścian, skręcaniu mebli i układaniu pudeł. Zgodziłam się bez wahania, czując głęboką potrzebę zmiany otoczenia.

Spojrzałam w stronę salonu. Karol siedział na kanapie, przewijając coś w telefonie. Nawet nie zapytał, o której mam pociąg ani czy potrzebuję pomocy z zaniesieniem bagażu na stację.

— Zostawiłam ci w lodówce gotowe porcje obiadowe na trzy dni — powiedziałam, stając w progu pokoju. — Wystarczy, że je odgrzejesz. Pamiętaj tylko, żeby wyjąć pojemniki z dolnej szuflady.

— Mhmm — mruknął, nie odrywając wzroku od ekranu. — A moje szare spodnie? Te z materiału. Wyprałaś je?

— Wiszą w szafie, wyprasowane — westchnęłam ciężko, czując znajomy ucisk w klatce piersiowej.

— Dobra. Tylko nie dzwoń do mnie wieczorem, bo dzisiaj chłopaki wpadają na mecz. Zresztą, pewnie i tak będziesz tam zajęta malowaniem czy czymś.

Nawet nie podszedł, żeby się pożegnać. Rzucił tylko szybkie „na razie”, kiedy zamykałam za sobą drzwi. Droga na dworzec minęła mi w całkowitym milczeniu. Z każdym krokiem czułam, jak z moich barków spada niewidzialny ciężar, choć jednocześnie towarzyszył mi głuchy smutek. Zastanawiałam się, kiedy dokładnie staliśmy się dla siebie współlokatorami. Kiedy przestałam być dla Karola kobietą, jego żoną, partnerką do rozmów, a stałam się panią domu, kucharką i praczką, której obecność zauważa się tylko wtedy, gdy brakuje czystych naczyń.

Wolałam zająć ręce pracą

Gdynia przywitała mnie rześkim wiatrem i zapachem soli. Kiedy tylko weszłam do mieszkania Magdy, poczułam niesamowitą energię. Wszędzie stały kartony, na podłodze leżała folia malarska, a w powietrzu unosił się zapach świeżej farby. Magda rzuciła mi się na szyję z radosnym piskiem. Jej entuzjazm był zaraźliwy. Przez pierwsze godziny zapomniałam o pustce, którą zostawiłam w swoim domu.

Rozpakowywałyśmy książki, układałyśmy naczynia w nowych szafkach kuchennych i dużo rozmawiałyśmy. Opowiadała mi o swoich planach na nowe życie nad morzem. W pewnym momencie, gdy piłyśmy gorącą herbatę z cytryną, siedząc na podłodze wśród sterty papierów, Magda spojrzała na mnie uważnie.

— Jesteś jakaś przygaszona, Luiza. Niby się uśmiechasz, ale twoje oczy są strasznie smutne. Karol znowu zrobił ci awanturę o jakieś bzdury przed wyjazdem?

— Nie, skąd. On po prostu... w ogóle nie zauważył, że wyjeżdżam — odpowiedziałam, wpatrując się w swój kubek. — Upewnił się tylko, czy ma wyprasowane ubrania i obiad. Czasami czuję się, jakbym była tam wyłącznie do obsługi sprzętu AGD.

Magda poklepała mnie po ramieniu, ale nie drążyła tematu, za co byłam jej wdzięczna. Wolałam zająć ręce pracą. Następnego dnia od samego rana zabrałyśmy się za malowanie sypialni. W pewnym momencie rozległ się dzwonek do drzwi. Przyjaciółka zbiegła z drabiny, ocierając dłonie w robocze spodnie.

— To na pewno pan od renowacji mebli! — zawołała. — Znalazłam tu w okolicy świetnego rzemieślnika. Miał przywieźć odnowioną komodę ciotki.

Kochałam farby olejne

Z korytarza dobiegł mnie głęboki, spokojny głos. Kiedy wyszłam z sypialni z wałkiem malarskim w ręku, zobaczyłam wysokiego, postawnego mężczyznę, który właśnie wnosił ciężki, drewniany mebel. Miał na sobie prostą, flanelową koszulę i dżinsy. Kiedy postawił komodę w wyznaczonym miejscu, wyprostował się i spojrzał w moją stronę. Jego oczy były niesamowicie pogodne, a na twarzy malował się ciepły uśmiech.

— Dzień dobry. Jestem Dawid — powiedział, wyciągając do mnie dużą, lekko szorstką dłoń.

— Luiza — odpowiedziałam, czując nagłe i zupełnie niewytłumaczalne onieśmielenie.

Dawid nie wyszedł od razu. Zauważył, że siłujemy się z montażem skomplikowanego regału na książki, i po prostu zaproponował pomoc. Nie robił z tego wielkiej sprawy, nie narzucał się. Po prostu wziął narzędzia i zaczął nam tłumaczyć, jak połączyć poszczególne elementy. W trakcie pracy wywiązała się między nami naturalna, swobodna rozmowa. Opowiadał o swojej pracy z drewnem, o tym, jak przywraca do życia stare, zapomniane przedmioty. Zauważyłam, że kiedy mówi, patrzy prosto w oczy. Jego uwaga była całkowicie skupiona na rozmówcy.

— A ty, Luiza? Czym się zajmujesz na co dzień? — zapytał w pewnej chwili, podając mi śrubokręt.

Zająknęłam się. To było tak proste pytanie, a jednak sprawiło mi trudność.

— Pracuję w biurze rachunkowym. Nic fascynującego. Cyferki, tabele, rozliczenia — odpowiedziałam ze wzruszeniem ramion.

— Pytam o to, co robisz dla siebie, nie jak zarabiasz na rachunki.— Uśmiechnął się łagodnie. — Masz dłonie ubrudzone farbą, ale wczoraj zauważyłem, że kiedy patrzyłaś na obrazy w przedpokoju, badałaś fakturę płótna. Malujesz?

Zamarłam. Od lat nikt nie zadał mi takiego pytania. Kiedyś, przed ślubem, spędzałam każdą wolną chwilę przy sztalugach. Kochałam farby olejne, tworzyłam pejzaże, ale Karol uważał to za stratę czasu i brudzenie w domu. Moje pędzle dawno wylądowały na dnie piwnicy.

— Kiedyś. Bardzo dawno temu — szepnęłam, nagle czując gulę w gardle.

— Szkoda. Świat potrzebuje ludzi, którzy potrafią uchwycić piękno — powiedział cicho, nie spuszczając ze mnie wzroku.

Moje oczy napełniły się łzami

Kolejne dni były dla mnie jak wybudzenie z głębokiego snu. Dawid wpadał do Magdy, żeby pomóc nam w drobnych pracach wykończeniowych. Przynosił nam świeże drożdżówki z lokalnej piekarni, parzył ziołową herbatę. Coraz więcej czasu spędzaliśmy na rozmowach. Opowiadałam mu o moich niespełnionych marzeniach, o ulubionych książkach, o muzyce, która mnie porusza. Słuchał. Naprawdę słuchał. Pamiętał detale, o których wspominałam poprzedniego dnia. Zauważył, że nie znoszę przeciągów, i sam zamykał okna, kiedy wiatr znad morza stawał się zbyt silny.

Jednego popołudnia wybraliśmy się we trójkę na spacer brzegiem morza. Magda zatrzymała się przy jednym ze stoisk z rękodziełem, a my poszliśmy kawałek dalej, siadając na wielkim pniu wyrzuconym przez fale. Patrzyłam w dal, czując, jak mroźne powietrze szczypie mnie w policzki.

— Jutro muszę wracać do domu — powiedziałam cicho, a na samą myśl o powrocie do mojego mieszkania poczułam ogromny lęk.

Dawid spojrzał na mnie z powagą. Nie było w nim sztucznej wesołości ani prób pocieszania na siłę.

— Luiza, znamy się zaledwie kilka dni, ale widzę, że gaśniesz na samą myśl o tym powrocie. Nie pytam o powody, bo to twoje życie. Ale chcę, żebyś wiedziała jedno. Jesteś niesamowitą, wartościową osobą. Osobą, która zasługuje na to, by ktoś pytał ją o zdanie, by interesował się jej dniem. Zasługujesz na szacunek do swoich pasji.

Moje oczy napełniły się łzami. Słowa Dawida trafiały w najgłębsze, najbardziej ukryte rany w moim sercu. Nie dotknął mnie, nie próbował objąć, dawał mi przestrzeń, której tak bardzo potrzebowałam. Jego obecność była bezpieczną przystanią.

Rozłączył się

Wieczorem, kiedy pakowałam swoje rzeczy w mieszkaniu Magdy, mój telefon zaczął wibrować. Na wyświetlaczu pojawiło się imię męża. Odetchnęłam głęboko i odebrałam.

— Gdzie ty schowałaś umowę za internet? — usłyszałam w słuchawce jego podirytowany głos, zanim zdążyłam nawet powiedzieć „halo”.

— Cześć, Karol. U mnie wszystko w porządku. Pomogłam Magdzie, mieszkanie wygląda pięknie, jutro wracam — odpowiedziałam z przekąsem, mając cichą nadzieję, że zrozumie aluzję.

— Dobra, super. Ale gdzie jest ta umowa? Muszę sprawdzić aneks. Przeszukałem twoje papiery na biurku i narobiłem niezłego bałaganu, będziesz musiała to posprzątać, jak wrócisz. I kup po drodze mleko, bo nie mam do kawy na rano.

Zapadła cisza. Patrzyłam na leżące w walizce swetry, przypominając sobie rozmowy z Dawidem na plaży. Przypomniałam sobie, jak rano podał mi kubek gorącego napoju dokładnie w taki sposób, jak lubię — z odrobiną imbiru. Przypomniałam sobie jego słowa o tym, że jestem wartościowa. A potem usłyszałam stukanie klawiatury w tle u mojego męża. Nawet teraz nie poświęcał mi stu procent swojej uwagi.

— Dokumenty są w zielonej teczce w szafce na dokumenty, tam gdzie zawsze — powiedziałam niesamowicie spokojnym głosem. — Ale nie posprzątam biurka, Karolu. I nie kupię mleka.

— Co ty wygadujesz? — prychnął. — O co ci znowu chodzi? Masz jakieś swoje humory?

— Nie. Po prostu dotarło do mnie, że od bardzo dawna nie jestem twoją żoną. Jestem twoją darmową pracownicą, menedżerką twojego życia. Nie pamiętasz, kiedy mam urodziny, nie wiesz, jakiej muzyki słucham. Zabrałeś mi całą radość życia, a ja ci na to pozwoliłam.

– Będziesz teraz urządzać sceny przez telefon? Naprawdę, Luiza, nie mam na to czasu. Pogadamy, jak wrócisz i ci przejdzie.

Rozłączył się.

Nasze małżeństwo umarło dawno temu

Odłożyłam telefon na łóżko. Magda stanęła w drzwiach sypialni, patrząc na mnie z niepokojem. Obok niej stał Dawid, który właśnie przyniósł dla nas kolację, którą kupił w pobliskiej knajpce. Patrzył na mnie, a jego oczy były pełne zrozumienia.

Nie płakałam. Pierwszy raz od lat czułam niesamowitą, krystaliczną wręcz czystość umysłu. Wiedziałam już, co muszę zrobić. Powrót do domu nie będzie powrotem do dawnego życia. Będzie wyłącznie logistyczną operacją. Musiałam spakować resztę swoich rzeczy, poszukać mieszkania do wynajęcia i złożyć papiery rozwodowe. Nie czułam nienawiści do Karola, czułam wyłącznie obojętność. Nasze małżeństwo umarło dawno temu, tylko ja nie miałam odwagi tego zauważyć.

Spojrzałam na Dawida. Nie zamierzałam rzucać się od razu w nowy związek. Byłam zbyt poraniona, zbyt zagubiona we własnym życiu, by od razu budować coś nowego. Musiałam najpierw odnaleźć siebie, kupić nowe farby, przypomnieć sobie, jak się maluje. Musiałam znów polubić własne towarzystwo. Ale wiedziałam jedno – ten człowiek uświadomił mi, jak powinien wyglądać szacunek.

— Zostajesz z nami na kolacji? — zapytał cicho Dawid, wskazując na papierowe torby z jedzeniem.

— Z największą przyjemnością — uśmiechnęłam się szczerze, czując, jak z każdym wdechem chłodnego, nadmorskiego powietrza odzyskuję wolność.

Trzy miesiące później zamieszkałam w małej kawalerce na obrzeżach miasta. W kącie mojego pokoju stoją sztalugi, na których schnie świeży obraz. Czasami w weekendy wsiadam w pociąg i jadę do Gdyni. Magda zawsze czeka na stacji. A tuż obok niej stoi ktoś, kto przypomniał mi, kim naprawdę jestem. Ktoś, kto po prostu zapytał, jak minął mi dzień i uważnie wysłuchał odpowiedzi. Czasem nie potrzeba wielkich gestów, by uratować komuś życie. Wystarczy po prostu go zauważyć.

Luiza, 30 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: