Myślałam, że ten wyjazd naprawi wszystko. Kupiłam przewodnik po okolicznych szlakach i wmówiłam sobie, że cisza natury zbliży nas do siebie tak, jak dawniej. Kiedy jednak stanęliśmy w lesie, dotarło do mnie z przerażającą jasnością, że chłód bijący od mojego męża jest gorszy niż najbardziej porywisty wiatr. Zamiast szukać jego dłoni, wolałam oprzeć się o szorstką korę dębu, bo ona przynajmniej dawała mi oparcie, którego tak bardzo potrzebowałam.

Brakowało mi czułości

Podróż samochodem trwała cztery godziny, z czego trzy spędziliśmy w niemal całkowitym milczeniu. Tomasz prowadził, skupiony na drodze, a z głośników cicho sączył się jego ulubiony podcast o optymalizacji czasu w wielkich korporacjach. Siedziałam na fotelu pasażera, wpatrując się w umykające za oknem rzędy drzew, i czułam, jak z każdym kilometrem narasta we mnie dziwny niepokój. To miał być nasz czas. Czas na oddech, na zatrzymanie się, na przypomnienie sobie, dlaczego właściwie dziesięć lat temu stanęliśmy na ślubnym kobiercu.

Od miesięcy żyliśmy jak współlokatorzy mijający się w przedpokoju. Moja praca w biurze projektowym wysysała ze mnie resztki energii. Zaledwie dwa tygodnie przed majówką straciłam ważny projekt, nad którym pracowałam po nocach. Kiedy ze łzami w oczach powiedziałam o tym Tomaszowi, poklepał mnie po ramieniu i stwierdził, że rynek bywa trudny, po czym wrócił do sprawdzania maili.

Właśnie wtedy moja siostra, Agnieszka, która dwa lata temu rzuciła miasto na rzecz małego domku na wsi, powiedziała mi przez telefon słowa, których nie potrafiłam wyrzucić z głowy. Stwierdziła, że przypominam uschnięty kwiat, który ktoś zapomniał podlać, i że muszę pilnie dotknąć ziemi, żeby nie stracić kontaktu z samą sobą.

Tomasz zaproponował wyjazd na majówkę nagle. Znalazł drewnianą chatę na skraju gęstego lasu, z dala od głównych szlaków turystycznych. Uwierzyłam, że to jego sposób na wyciągnięcie do mnie ręki. Że zauważył mój smutek i postanowił zadziałać. Byłam pełna nadziei, gdy pakowałam nasze walizki, starannie dobierając grube koce, ulubioną herbatę z malinami i planszówki, w które nie graliśmy od lat.

Mąż był zdenerwowany

Na miejsce dotarliśmy późnym popołudniem. Drewniany domek wyglądał jak wyjęty z baśni. Otaczały go strzeliste sosny, a w powietrzu unosił się intensywny zapach igliwia i wilgotnej ziemi. Wzięłam głęboki wdech, czując, jak po raz pierwszy od bardzo dawna moje płuca wypełniają się czystym, rześkim powietrzem. Uśmiechnęłam się szeroko i spojrzałam na męża, oczekując, że odwzajemni ten gest.

– Brak zasięgu – mruknął Tomasz, wpatrując się w ekran swojego smartfona z wyraźnym niezadowoleniem. – Właściciel pisał, że jest tu internet, ale router chyba ledwo zipie. Jak ja wyślę ten raport do biura?

– Przecież miałeś wziąć urlop od wszystkiego – powiedziałam cicho, czując, jak mój uśmiech powoli gaśnie.

– To tylko jedna wiadomość, nie dramatyzuj – rzucił chłodno, po czym zabrał swoją walizkę i wszedł do domku, nie oglądając się za siebie.

Zostałam na werandzie, wpatrując się w ścianę lasu. Zamiast sielanki, od pierwszych minut czułam ten sam znajomy ciężar w klatce piersiowej. Wieczór minął nam na rozpakowywaniu rzeczy i jedzeniu kolacji w ciszy, przerywanej jedynie stukotem sztućców. Planszówki zostały na dnie torby. Tomasz siedział na kanapie z laptopem na kolanach, tłumacząc, że to naprawdę wyjątkowa sytuacja i musi skończyć jedno zestawienie.

Ja otuliłam się kocem i usiadłam przy oknie, patrząc w mrok. Słyszałam pohukiwanie sowy i szum wiatru w koronach drzew. Las wydawał się żywy, tętniący ukrytym sensem, podczas gdy wnętrze naszego domku wypełniała emocjonalna pustka.

Liczyłam na spokojny spacer

Następnego poranka obudziło mnie słońce wpadające przez drewniane okiennice. Postanowiłam, że nie pozwolę, by ten wyjazd okazał się porażką. Zrobiłam nam śniadanie, zaparzyłam herbatę do termosu i z entuzjazmem zaproponowałam długi spacer w głąb lasu. Tomasz zgodził się bez większego przekonania, ale założył buty trekkingowe i ruszyliśmy przed siebie.

Ścieżka była wąska, usłana suchymi liśćmi i mchem, który uginał się miękko pod naszymi krokami. Próbowałam chłonąć każdy detal tego miejsca. Obserwowałam promienie słońca przebijające się przez gęste gałęzie, słuchałam śpiewu ptaków, chłonęłam zapach żywicy. Chciałam dzielić to wszystko z moim mężem. Chciałam, żebyśmy zatrzymali się na chwilę, spojrzeli na siebie i po prostu byli tu i teraz.

Tomasz narzucił jednak tempo godne maratonu. Szedł krok przede mną, nieustannie zerkając na zegarek sportowy, który mierzył mu tętno i spalone kalorie.

– Jak utrzymamy to tempo, zrobimy dziesięć kilometrów w niecałe dwie godziny – powiedział z zadowoleniem, nie odwracając głowy.

– A czy my się gdzieś śpieszymy? – zapytałam, starając się zrównać z nim krok. – Zobacz, jak tu pięknie. Może usiądziemy na tamtym powalonym pniu i wypijemy herbatę?

– Szkoda tracić rytm. Poza tym, musimy porozmawiać o tym ubezpieczeniu samochodu, bo polisa kończy się w przyszłym tygodniu. Przypomnij mi, żebym porównał oferty, jak tylko złapię trochę lepszy zasięg.

Stanęłam jak wryta. Byliśmy w sercu jednego z najpiękniejszych miejsc, jakie w życiu widziałam. Z dala od zgiełku miasta, rachunków, problemów w pracy. Mieliśmy ten czas tylko dla siebie, a on jedyne, o czym potrafił myśleć, to polisa ubezpieczeniowa i spalone kalorie. W jednej sekundzie cała moja frustracja, tłumiona przez długie miesiące, zaczęła wypływać na powierzchnię.

Poczułam, że muszę się zatrzymać

Tomasz zrobił jeszcze kilkanaście kroków, zanim zorientował się, że za nim nie idę. Zatrzymał się i spojrzał na mnie z wyraźnym zniecierpliwieniem.

– Co się stało? Kamień w bucie? – zapytał, wzdychając ciężko.

Nie odpowiedziałam. Zamiast tego odwróciłam wzrok i spojrzałam w bok, na potężny, stary dąb rosnący kilka metrów od ścieżki. Jego korzenie wyrastały ponad ziemię, przypominając splątane palce giganta. Kora była głęboko spękana, pokryta zielonkawym mchem. Podeszłam do niego powoli, ignorując pytające spojrzenie męża.

Z każdym krokiem czułam dziwną potrzebę zbliżenia się do tego drzewa. Kiedy stanęłam tuż przed nim, położyłam dłoń na jego szorstkiej powierzchni. Było w nim coś niezwykle trwałego, niezmiennego. Przypomniałam sobie słowa mojej siostry o braku korzeni i traceniu gruntu pod nogami. Zamknęłam oczy, wzięłam głęboki oddech i niemal bezwiednie oparłam całe swoje ciało o potężny pień. Splotłam ramiona, obejmując grubą korę, a policzek przytuliłam do zimnego drewna.

Nie potrafię racjonalnie wytłumaczyć, co wtedy poczułam. To było tak, jakby ten stary dąb przyjął cały mój ciężar, nie oceniając mnie, nie pospieszając i nie wymagając absolutnie niczego w zamian. Stał tu od setek lat, opierając się burzom, wiatrom i mrozom. Dawał mi poczucie stabilności, którego od tak dawna brakowało w moim własnym domu.

Stojąc tam, przytulona do drzewa, poczułam, jak z moich oczu zaczynają płynąć gorące łzy. Płakałam nad swoją samotnością w małżeństwie, nad dniami spędzonymi na czekaniu na chociaż jeden czuły gest, nad wyjazdem, który ostatecznie obnażył to, czego tak bardzo bałam się przed samą sobą przyznać.

Mąż mnie nie rozumiał

Usłyszałam trzask łamanych gałązek. Tomasz podszedł bliżej. Otworzyłam oczy i spojrzałam na niego. Zamiast troski w jego oczach malowało się całkowite zdezorientowanie, a nawet odrobina irytacji.

– Co ty wyprawiasz? – zapytał, patrząc na mnie jak na obcą osobę. – Ubrudzisz sobie ten nowy sweter żywicą i mchem. Przecież to się nie spierze.

– Nieważne – odpowiedziałam cicho, nie odrywając się od pnia. – To tylko sweter.

– Ale po co ty w ogóle to robisz? – Jego ton stał się ostrzejszy. – Zachowujesz się dziwnie od samego rana. O co ci znów chodzi? Jesteśmy na wyjeździe, odpoczywamy, a ty robisz jakieś sceny w lesie.

Spojrzałam mu prosto w oczy. Widziałam przed sobą mężczyznę, z którym dzieliłam życie, dom, finanse i plany na przyszłość, ale który nie potrafił dostrzec moich łez. Mężczyznę, dla którego plama na ubraniu była większym problemem niż to, że jego żona rozpada się na kawałki tuż przed nim.

– Ja po prostu szukam oparcia – powiedziałam, a mój głos zadrżał, choć starałam się brzmieć spokojnie. – Szukam czegoś, co sprawi, że nie będę czuła się tak przeraźliwie sama.

Tomasz westchnął, potarł czoło dłonią i pokręcił głową.

– Zaczynasz wymyślać problemy tam, gdzie ich nie ma. Masz świetne życie, dobry dom, niczego nam nie brakuje. A ty stoisz i przytulasz się do kawałka drewna, bo naczytałaś się jakichś poradników. Chodź, wracamy do domku. Zrobiło się chłodno.

Odwrócił się na pięcie i ruszył w stronę ścieżki powrotnej. Nie czekał, żeby sprawdzić, czy idę za nim. Założył z góry, że posłusznie ruszę jego śladem.

Coś się wypaliło

Pozostałe dni majówki upłynęły w głuchej, uprzejmej atmosferze. Funkcjonowaliśmy obok siebie niczym dwa mechanizmy, które przypadkiem znalazły się w jednym pudełku. Tomasz uznał mój epizod w lesie za chwilowy kaprys, dziwactwo spowodowane przepracowaniem. Ja z kolei zrozumiałam coś, co zmieniło we mnie wszystko.

Kiedy pakowaliśmy walizki przed drogą powrotną, nie czułam już tego paraliżującego smutku. Zastąpił go dziwny, chłodny spokój. Zrozumiałam, że nie naprawię relacji, w której tylko jedna osoba widzi, że coś jest zepsute. Las dał mi odpowiedź, po którą podświadomie tam pojechałam. Nie znalazłam romantyzmu w ramionach mojego męża, bo tam od dawna nie było już na niego miejsca.

W drodze do miasta Tomasz znów włączył swój podcast. Znów patrzyłam na drzewa mijane za szybą samochodu, ale tym razem uśmiechałam się do nich w duchu. Czekała mnie trudna droga i wiele skomplikowanych rozmów. Czekało mnie układanie życia na nowo, krok po kroku. Ale wiedziałam jedno – wolałam iść przez życie sama, potrafiąc czerpać siłę z natury i własnego wnętrza, niż tkwić w związku, w którym oparcie dawało mi wyłącznie drzewo pośrodku lasu.

Karolina, 37 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

