Kiedy mój brat się ożenił, wszyscy mówili, że trafiła mu się prawdziwa perełka. Uśmiechnięta, pomocna, zawsze pierwsza do wsparcia. Też tak myślałam. Siedziałyśmy godzinami przy herbacie, zwierzałam się jej z rzeczy, których nie mówiłam nikomu innemu. Powtarzała wtedy: „Pamiętaj, zawsze możesz na mnie liczyć”. Wierzyłam w to bez zastrzeżeń. Do czasu.

Liczyłam na pomoc

Po śmierci mamy zostałam sama z opieką nad tatą i z mieszkaniem, które wymagało generalnego remontu. Pracowałam na pół etatu, żeby móc być blisko domu, ale rachunki się piętrzyły. Pewnego wieczoru siedziałam u brata i jego żony, Karoliny. Pachniało świeżo upieczonym ciastem, dzieci biegały po salonie, a ja próbowałam nie rozpłakać się przy stole.

– Nie wiem, jak to wszystko ogarnę – powiedziałam cicho, wpatrując się w filiżankę. – Bank odmówił mi kredytu, a dach przecieka coraz bardziej.

Karolina natychmiast położyła dłoń na mojej ręce.

– Przestań się zamartwiać. Przecież jesteśmy rodziną. Zawsze możesz na mnie liczyć. Porozmawiam z moją ciocią, ona zna kogoś w banku. A jak trzeba, to pomogę ci przy remoncie.

Poczułam ulgę, jakby ktoś zdjął ze mnie ciężki głaz.

– Naprawdę? – spojrzałam na nią z niedowierzaniem.

– Oczywiście. Nie zostawiłabym cię z tym samej.

Te słowa zapamiętałam bardzo dokładnie.

Wystawiła mnie

Kilka tygodni później sytuacja się pogorszyła. Tata trafił do szpitala na planowe badania i musiał zostać dłużej, niż przewidywali lekarze. Ja wzięłam dodatkowe zmiany w pracy, a wieczorami próbowałam ogarnąć dom. Zadzwoniłam do Karoliny.

– Mogłabyś jutro podjechać do taty? Nie dam rady wyrwać się z pracy – poprosiłam.

W słuchawce zapadła cisza.

– Jutro? Wiesz, mamy zebranie w szkole i dzieci mają zajęcia dodatkowe… – zaczęła niepewnie. – Może twój brat da radę?

– On wyjechał służbowo – przypomniałam.

– Och… to trudne. Spróbuję coś wykombinować.

Nie przyjechała. Następnego dnia wysłała mi wiadomość:

„Nie ogarnęłam, przepraszam. Straszny dzień”.

Wmawiałam sobie, że to jednorazowe. Każdemu może się zdarzyć. Jednak takich „strasznych dni” zaczęło być coraz więcej. Kiedy poprosiłam ją o pomoc przy spotkaniu z przedstawicielem banku, odparła:

– Wiesz, nie chcę się wtrącać w twoje sprawy finansowe. To delikatne tematy.

Patrzyłam na nią wtedy i miałam wrażenie, że rozmawiam z kimś zupełnie obcym. Gdzie podziała się ta kobieta, która zapewniała mnie, że jestem dla niej jak siostra? Prawdziwy cios przyszedł jednak później, gdy dowiedziałam się o czymś, co sprawiło, że grunt dosłownie usunął mi się spod nóg.

Było mi wstyd

O wszystkim dowiedziałam się przypadkiem. Poszłam do urzędu, żeby zapytać o możliwość dofinansowania remontu dachu. Stałam w kolejce, kiedy usłyszałam znajomy głos.

– Wie pani, moja szwagierka zawsze ma jakieś dramaty – mówiła Karolina do urzędniczki, której najwyraźniej dobrze znała. – Ciągle liczy, że ktoś za nią coś załatwi.

Zamarłam. Stałam kilka metrów za nią z teczką dokumentów przyciśniętą do piersi.

– A teraz chce starać się o wsparcie? – zapytała urzędniczka.

– Tak. Ja jej tłumaczę, że trzeba być samodzielnym. My też mamy wydatki, a jakoś sobie radzimy.

Poczułam, jak policzki mi płoną. Nie dlatego, że mówiła o pieniądzach. Najbardziej bolał ton. Lekki, niemal pobłażliwy. Jakby opowiadała o kimś nierozsądnym, kto sam sobie jest winien. Chciałam podejść i powiedzieć: „Przecież obiecywałaś mi pomoc”. Nie zrobiłam tego. Stałam jak wrośnięta w podłogę, aż skończyła rozmowę. A potem wyszła z urzędu, nawet mnie nie zauważając. Kiedy wreszcie przyszła moja kolej, urzędniczka spojrzała na mnie uważnie.

– W czym mogę pomóc?

– Chciałam zapytać o dofinansowanie remontu dachu – odpowiedziałam spokojnie, choć wszystko we mnie drżało.

Rozmowa była krótka i rzeczowa. Dostałam listę dokumentów, które musiałam donieść. Żadnych obietnic, żadnych ciepłych słów. Tylko procedury.

Nie spodziewałam się tego

Wieczorem zadzwoniłam do Karoliny.

– Byłaś dziś w urzędzie? – zapytałam bez wstępów.

– Tak, załatwiałam coś dla siebie. A co?

– Słyszałam twoją rozmowę.

Zapadła cisza.

– Nie podsłuchiwałaś mnie chyba?

– Stałam w kolejce. Nie musiałam podsłuchiwać.

Po drugiej stronie usłyszałam westchnienie.

– Wiesz, czasem trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Zawsze byłaś trochę… zagubiona. Chciałam, żebyś wzięła odpowiedzialność za swoje życie.

– Myślałam, że mogę na ciebie liczyć – powiedziałam cicho.

– Możesz, ale w granicach rozsądku. Nie mogę przecież rozwiązywać za ciebie wszystkich problemów.

Nie prosiłam jej o rozwiązywanie wszystkiego. Prosiłam o obecność, o wsparcie, o dotrzymanie słowa.

– Rozumiem – odpowiedziałam krótko i zakończyłam rozmowę.

Tej nocy nie mogłam zasnąć. Przewracałam się z boku na bok, analizując każdy wspólny wieczór, każde jej słowo. Następnego dnia postanowiłam, że przestanę czekać na jej pomoc. Złożyłam wniosek o dofinansowanie, porozmawiałam z sąsiadem, który znał solidnego fachowca, i zaczęłam odkładać każdą możliwą złotówkę. Nie spodziewałam się jednak, że Karolina pójdzie o krok dalej – i że wciągnie w to mojego brata.

Zrobiło mi się słabo

Michał przyszedł do mnie w niedzielne popołudnie. Stał w progu z rękami w kieszeniach, jakby nie wiedział, czy powinien wejść.

– Możemy pogadać? – zapytał.

– Jasne – odsunęłam się, robiąc mu miejsce.

Usiedliśmy przy kuchennym stole. Tym samym, przy którym jeszcze kilka miesięcy wcześniej snułam z Karoliną plany remontu.

– Karolina mówiła, że jesteś na nią obrażona – zaczął ostrożnie.

– Nie jestem obrażona. Jest mi przykro.

– Ona twierdzi, że zbyt dużo od niej oczekujesz.

Parsknęłam cicho, choć wcale nie było mi do śmiechu.

– Oczekiwałam tylko, że dotrzyma słowa.

Michał potarł czoło.

– Wiesz, ona się martwi. Mówi, że ciągle liczysz na pomoc rodziny, zamiast stanąć na własnych nogach.

– Też tak uważasz? – spojrzałam mu prosto w oczy.

Nie odpowiedział od razu.

– Mamy swoje zobowiązania. Kredyt, dzieci… Nie możemy brać na siebie dodatkowych problemów.

– Nigdy nie prosiłam was o pieniądze – powiedziałam spokojnie. – Prosiłam o obecność. O rozmowę w banku. O wizytę u taty.

– Karolina czuje, że ją oceniasz – dodał, jakby to miało coś wyjaśnić.

Zrobiło mi się słabo.

Byłam wygodnym pretekstem

– Słyszałam, co mówiła o mnie w urzędzie – wyznałam.

Michał zesztywniał.

– Co masz na myśli?

Opowiedziałam mu wszystko. Słowo po słowie. Nie podnosiłam głosu, nie dramatyzowałam. Po prostu relacjonowałam. Kiedy skończyłam, wstał i podszedł do okna.

– Może źle to ujęła – powiedział w końcu. – Czasem mówi coś w emocjach.

– W jakich emocjach? – zapytałam. – Chęci, żeby wypaść lepiej ode mnie?

Odwrócił się gwałtownie.

– Nie przesadzaj.

– Nie przesadzam. Po prostu przestałam wierzyć w jej zapewnienia.

Wtedy pierwszy raz zobaczyłam w jego oczach coś, czego się nie spodziewałam – zmęczenie.

– W domu też jest napięcie – przyznał cicho. – Karolina uważa, że zbyt często angażuję się w sprawy rodziny. Że powinienem skupić się na nas.

Zrozumiałam. Nie chodziło tylko o mnie. Byłam wygodnym pretekstem do ich własnych sporów.

– Nie chcę być powodem waszych kłótni – powiedziałam. – Poradzę sobie.

– Jesteś pewna?

Skinęłam głową, choć w środku wszystko się ściskało. Po jego wyjściu długo siedziałam przy stole. Czułam się, jakbym straciła nie tylko wsparcie bratowej, ale też bliskość z bratem. Nagle między nami wyrosła ściana z niedopowiedzeń. Kilka dni później dostałam telefon z urzędu. Mój wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie. To nie była ogromna kwota, ale wystarczająca, by zacząć remont. Kiedy fachowcy pojawili się na dachu, stałam na podwórku i patrzyłam, jak zdejmują stare, zniszczone elementy. Miałam wrażenie, że razem z nimi znikają moje złudzenia. Nie zadzwoniłam do Karoliny, żeby się pochwalić. Nie czekałam na jej gratulacje. Skupiłam się na sobie i na tacie, który wrócił do domu i powoli dochodził do siebie. Minęło kilka tygodni. Remont dobiegał końca, a ja pierwszy raz od dawna poczułam, że oddycham pełną piersią. I właśnie wtedy Karolina zapukała do moich drzwi.

Poczułam ulgę

Kiedy otworzyłam drzwi, stała przede mną Karolina. Bez idealnego makijażu, bez tego pewnego siebie uśmiechu. Wyglądała na zmęczoną.

– Mogę wejść? – zapytała cicho.

Zawahałam się przez sekundę, ale odsunęłam się w bok. Usiadła w kuchni i rozejrzała się po świeżo odmalowanych ścianach.

– Słyszałam, że dostałaś dofinansowanie. I że dach już zrobiony.

– Tak – odpowiedziałam spokojnie. – Udało się.

– Mogłaś powiedzieć. Cieszyłabym się z tobą.

Spojrzałam na nią uważnie.

– Kiedy próbowałam się cieszyć z tobą wcześniej, słyszałam, że powinnam być bardziej samodzielna.

Zacisnęła dłonie na torebce.

– Nie chciałam cię zranić. Po prostu… bałam się.

– Czego?

Westchnęła.

– Że Michał zawsze będzie stawał między mną a tobą. Że wasza relacja będzie ważniejsza niż nasze małżeństwo. Czułam się odsunięta.

Te słowa mnie zaskoczyły. Nigdy nie patrzyłam na to w ten sposób.

– To dlatego mówiłaś w urzędzie, że mam „ciągle dramaty”? – zapytałam spokojnie.

Spuściła wzrok.

– To było głupie. Chciałam pokazać, że jesteśmy niezależni, że nie angażujemy się w cudze sprawy. Nie pomyślałam, jak to zabrzmi.

Przez chwilę siedziałyśmy w ciszy. Słyszałam tykanie zegara i odgłos kroków taty w drugim pokoju.

– Wiesz, co było najgorsze? – odezwałam się w końcu. – Nie to, że mi nie pomogłaś. Tylko że wierzyłam w każde twoje słowo.

Podniosła na mnie oczy pełne łez.

– Przepraszam.

To przeprosiny, na które czekałam. Jednak kiedy już padły, nie poczułam triumfu ani ulgi. Raczej spokój.

Dałam jej szansę

– Dziękuję – odpowiedziałam. – Ja też muszę się czegoś nauczyć. Nie opierać całego poczucia bezpieczeństwa na cudzych obietnicach.

Karolina skinęła głową.

– Chciałabym spróbować jeszcze raz. Bez wielkich deklaracji. Po prostu normalnie.

Nie rzuciłam jej się w ramiona. Nie zapewniłam, że wszystko będzie jak dawniej. Bo nie miało być. Coś między nami pękło i obie to wiedziałyśmy.

– Możemy spróbować – powiedziałam w końcu. – Ale już bez słów „zawsze” i „na pewno”.

Na jej twarzy pojawił się słaby uśmiech.

– To uczciwe.

Kiedy wyszła, poczułam, że zamknęłam pewien etap. Relacja z bratem powoli wracała do równowagi. Spotykaliśmy się częściej, już bez napięcia. Karolina nie składała wielkich obietnic, ale gdy tata potrzebował podwiezienia na kontrolę, sama zaproponowała pomoc. Bez fanfar. Zrozumiałam, że czasem ludzie mówią „zawsze”, gdy tak naprawdę mają na myśli „dopóki jest mi wygodnie”. A dorosłość polega na tym, by nie budować swojego świata na cudzych deklaracjach. Dzisiaj dach nad moją głową był nowy i solidny. I choć droga do niego była bolesna, nauczyłam się stać mocniej na własnych nogach. A to była wartość większa niż jakiekolwiek zapewnienia.

Jagoda, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: