Każdy z nas spotkał chyba w swojej karierze takich ludzi, z którymi współpraca nie układała się pomyślnie, pomimo wielkich chęci. Nie ważne jak bardzo się starasz być miła, oni i tak cię wkurzają. Czym? Swoją osobowością nie do podrobienia. Poznaj 5 typów współpracowników, których nie znosimy najbardziej.

​1. Leń

Co z tego, że pracy jest dużo? Ona zawsze znajdzie czas na fajeczkę, pomalowanie paznokci, wizytę na Facebooku, popłudniową 5 kawusię, czy telefon do przyjaciela. Podczas gdy ty wyciskasz siódme poty, by wszystko zrobić na czas, ona śmieje ci się w twarz i mówi, że jej się nie pali, bo robota nie zając i nie ucieknie. Demotywujące, prawda?

2. Fałszywa przyjaciółka

Wysłucha, zawsze chętnie ci "pomoże", da ci szansę się wygadać i jeszcze chętniej poplotkuje z tobą o szefie, tylko po to, aby po chwili iść do niego i wszystko wypaplać. Nie ma skrupułów. Po tym jak zrobi ci kolejne świństwo, udaje że nic się nie stało i dalej "jest twoją przyjaciółką".

3. Pani wszystkowiedząca

To ona wie wszystko najlepiej. Każde zadanie robi najdoskonalej, najlepiej i najdokładniej, bo przecież jest niezastąpiona. Znajdzie twój najmniejszy błąd i wytknie ci go w najmniej oczekiwanym momencie - najczęściej wtedy, gdy szef jest blisko. Dodatkowo używa słów, których znaczenia chyba sama do końca nie rozumie, ale ... przecież nie to jest najważniejsze. Grunt, że błyszczy swoją wysublimowaną wiedzą i udowadnia wszem i wobec, jaka to ona jest mądra!

4. Lizuska

Pierwsze co robi rano, to uroczyste "dzień dobry" skierowane w stronę szefa. Cóż z tego, że pracuje 6 pięter wyżej – szef to szef. Jego wizyta to dla niej doskonały moment do komplementowania, a trzeba jej przyznać, że na komplementach zna się jak nikt inny. Gdy w grę wchodzi szef płci żeńskiej, od razu staje się jej najlepszą psiapsiółką. W tym celu nie cofnie się przed niczym. Jeśli pracodawcą jest facet, bywa miła, czuła i często zbyt nachalna.

5. "Podwyższaczka" poprzeczki

Szef poprosił o projekt składający się z około 10 slajdów, tekst na 3 strony, raport z rozliczeniem za ostatni kwartał? O nie! Dla niej to za mało. Swoją pracę wykona 2 razy lepiej, pomimo, że nikt tego od niej nie będzie wymagał. Po co? By zostać zauważonym i docenionym pracowym kujonem. Tym samym zawyża poprzeczkę innym, dlatego nikt w firmie za nią nie przepada.