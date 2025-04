Czasami wydaje się nam, że im więcej zrobimy kierunków studiów, studiów podyplomowych, kursów, staży, im wyższy stopień naukowy zdobędziemy, tym będziemy bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Czy aby na pewno? Okazuje się, że czasami zbyt bogate CV może stanowić nie lada przeszkodę w zdobyciu upragnionej posady. Sprawdź, dlaczego!

Wysokie wykształcenie a praca

Jak na obecnym rynku pracy wysokie wykształcenie przekłada się na pracę? Wcale nie jest tak, że posiadanie bardzo długiego i obszernego w treść CV gwarantuje kandydatowi doskonałą pracę. Nie chodzi tu jednak wcale o to, że wykształcenie w ogóle jest złe alb nieprzydatne, wręcz przeciwnie, należy jednak zawsze dostosowywać je do pracy, którą chce się wykonywać. Wielu kandydatów jednak o tym nie pamięta i popełnia liczne błędy w tym zakresie, przez co sami sobie utrudniają znalezienie wymarzonej pracy. Dlaczego? Oto kilka typowych błędów:

Studia podyplomowe zaraz po studiach magisterskich - jedne, potem drugie i kolejne...

Jak potencjalny pracodawca oceni osobę, która po skończeniu studiów nie podjęła żadnej pracy, tylko postanowiła kontynuować edukację w ramach studiów podyplomowych? Prawdopodobnie uzna, że nie ma ona pomysłu na siebie, nie wie, co chce robić w życiu lub boi się zacząć żyć na własny rachunek i uniezależnić finansowo od rodziców. O czym to świadczy? O nieodpowiedzialności, chęci pójścia na łatwiznę i niedojrzałości. Taka osoba z pewnością nie będzie idealnym pracownikiem.

Bardzo długie studiowanie, rozwój naukowy i brak doświadczenia zawodowego

Młody człowiek często żyje ideałami, wydaje mu się, że po studiach warto zrobić doktorat, bo to podniesie jego prestiż. W czym taki doktorat może przeszkadzać w pracy? Co najwyżej może pomóc, bo dzięki niemu ma się większą wiedzę... Niestety teoretyczną. Na studia doktoranckie zaraz po studiach magisterskich powinni decydować się tylko ci, którzy wiążą swoją przyszłość z karierą naukową. W przeciwnym razie będą daleko w tyle za osobami, które po studiach podjęły pracę i sukcesywnie zdobywają coraz większe doświadczenie zawodowe.

Nieustanne odbywanie staży w przeróżnych branżach

Czy jesteśmy przeciwni stażom i praktykom, zwłaszcza na początku ścieżki zawodowej, kiedy nie mamy żadnego doświadczenia? Absolutnie nie. Takie staże mogą bardzo pomóc w późniejszej karierze. Oprócz doświadczenia zdobywamy dzięki nim także cenne kontakty. Młodzi ludzie powinni jednak ściśle skonkretyzować swoje plany zawodowe i starać się o staże w tej branży, która ich faktycznie interesuje.

Myślenie, że ukończenie jak największej liczby różnych praktyk z zupełnie niepokrewnych dziedzin da więcej możliwości pracy, jest błędne. Warto specjalizować się w jednej dziedzinie, tam odbywać staże i szukać jednocześnie miejsca dla siebie. Jeśli będziemy robić wszystko po trochu, tak naprawdę na niczym nie poznamy się dostatecznie dobrze.

