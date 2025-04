Ministerstwo Infrastruktury planuje zmiany w rachunkach za wodę.

Reklama

Spis treści:

Dostęp do wody, w szczególności pitnej, powinien być bezpłatny albo za „przysłowiową złotówkę

– powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.

Zakładamy pakiet ochronny dla polskich rodzin; zakładamy - to bardzo mocno wybrzmiewa w polityce europejskiej, ale również w moim klubie parlamentarnym - że woda, w szczególności dostęp do wody pitnej, powinien być bezpłatny albo za przysłowiową złotówkę

- doprecyzował wiceminister.

Jak dodał, trwają prace nad takim rozwiązaniem w Ministerstwie Infrastruktury.

Wiceminister podał też, że darmowe byłoby 1000 litrów wody miesięcznie.

Chcielibyśmy, żeby samorząd miał możliwość ustawiania tych stawek w sposób elastyczny. Żeby właśnie te pierwsze 1000 litrów, które gwarantuje podstawowe potrzeby, dostęp do bezpłatnej wody pitnej do ugotowania obiadu, do podstawowych potrzeb higienicznych, były za darmo albo za przysłowiową złotówkę

- wyjaśniał Koperski.

Miałaby to być „cena rodzinna”, a później samorząd będzie mógł „ustawić taryfy w sposób elastyczny”. Wiceminister zasugerował, by samorządy miały możliwość elastycznego ustalania stawek za wodę.

Dzień wcześniej minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówił o możliwości wprowadzenia stawki rodzinnej za wodę. Z założeń projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika, że nowe przepisy ponownie przypiszą radzie gminy wyłączne kompetencje do zatwierdzania taryf za wodę i ścieki.

Wody Polskie będą miały kompetencje do ingerencji w proces zatwierdzania taryf tylko w przypadku gdyby były one znacznie wyższe od średniego poziomu cen za wodę w regionie.

Zaznaczył jednak, że wciąż trwają konsultacje odnośnie do dokładnych założeń projektu, informuje PAP.

Szacuje się, że jedna osoba jest w stanie zużyć średnio od 1000 do 3000 litrów wody na miesiąc, w zależności od tego, do czego ją wykorzystuje. Z kolei 1000 litrów to 1 m3 wody, czyli 1 kubik wody. Średnia cena za 1 kubik to około 10 zł (woda zimna).

Reklama

Spis treści:

Woda z kranu. Jak poprawić jej smak i żyć bardziej eko?

Mętna woda w basenie - jakie są przyczyny? Domowe sposoby na zlikwidowanie mlecznej wody w basenie

Żabka oferuje wodę za 15 groszy, wystarczy ten 1 warunek. W ten sposób sieć chce nauczyć klientów ekologii