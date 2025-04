Mętna woda w basenie psuje przyjemność z kąpieli w przydomowym basenie. Jak zadbać o to, aby cieszyć się czystą wodą na dłużej i nie martwić się, że będzie ona wyglądała nieświeżo? Jak dbać o poszczególne elementy basenu? W poniższym artykule znajdziesz kilka rozwiązań, aby utrzymać efekt długotrwale klarownej wody w swoim przydomowym kąpielisku.

Właściciele basenów ogrodowych wiedzą jednak, że aby dłużej cieszyć się z tej formy rozrywki, trzeba zwracać uwagę na jakość wody. Biały, mleczny i mętny kolor wody w łatwy sposób może zniechęcić do korzystania z basenu.

Często spotykanym kłopotem jest problem mętnej wody i zbieranie się osadu, co w rezultacie prowadzi do braku frajdy z kąpieli, a w niektórych przypadkach nawet dolegliwości skórnych lub zatrucia wodą basenową. Utrzymywanie czystej wody w basenie to konieczność, aby móc się dłużej cieszyć komfortem użytkowania.

Powodów mętnienia wody w basenie może być wiele. Jednym z nich może być osad z zanieczyszczeń z otoczenia. Mogą to być liście z drzew, owady oraz piasek. W wyniku ich zbierania się w wodzie basenowej mogą mnożyć się bakterie, wirusy oraz inne drobnoustroje skutkujące powstawaniem mętnej wody.

Biała i mleczna woda w basenie może być także efektem zatkanego filtra basenowego, który traci swoją efektywność. Należy pamiętać, aby regularnie czyścić ten element, a z czasem wymienić go na nowy.

Duże znaczenie, by uniknąć mętnienia, ma pH wody basenowej, zatem warto zapoznać się z tym parametrem przy pomocy specjalnych pasków. W ten sposób można sprawdzić, jaki odczyn ma woda. Twarda woda w basenie może być efektem użycia zbyt dużej ilości chemii basenowej. Wówczas należy obniżyć jej pH – poprzez dolanie świeżej wody. Z drugiej strony przyczyną powstawania mlecznej wody może być niewystarczająca ilość środka dezynfekującego.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak oczyścić mętną wodę basenową. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że trzeba o nią stale dbać i często czyścić wodę z pojawiających się w niej zanieczyszczeń. Istnieją również inne sposób, które mogą być bardzo przydatne.

Chlorowanie basenu

Można spróbować wyklarować wodę przy pomocy chloru i zastosować chlorowanie uderzeniowe, zwane także szokowym. Proces ten polega na osiągnięciu odpowiedniego pH wody, które w przypadku wody w basenie przydomowym powinno mieć odczyn obojętny lub lekko zasadowy.

Aby odpowiednio wybrać chlor do dezynfekcji wody, warto porozmawiać z fachowcem zajmującym się specjalną chemią basenową. Profesjonalista dobierze nam odpowiednie środki i poinformuje, jak i kiedy z nich korzystać.

Warto pamiętać, że przedawkowanie środków chemicznych może być szkodliwe dla użytkowników basenu. Z kolei zbyt mała dawka preparatu nie pozwoli nam utrzymać krystalicznie czystej wody.

Odkurzacz do basenu

Do bardzo dokładnego oczyszczania basenu z mętnej wody może przydać się specjalny odkurzacz basenowy, który zadba o czystość dna basenu. Trzeba jednak pamiętać, że drobinki zanieczyszczeń gromadzą się także na ścianach basenu.

Odkurzacze do basenu podłącza się do węża ogrodowego. Dzięki powstającemu ciśnieniu zanieczyszczenia są wyłapywane do specjalnych siatek lub wbudowanych pojemników. W sprzedaży dostępne są także modele niemal bliźniaczo podobne do znanych z naszych domów robotów odkurzających.

Witamina C na mętną wodę w basenie

To rozwiązanie brzmi ciekawe i znajduje zastosowanie, kiedy woda w basenie staje się nie tylko mętna, ale zmienia kolor na żółty lub brązowy. Jak zatem wyklarować wodę witaminą C? Do dobrania odpowiedniej dawki musimy znać pojemność naszego basenu.

Szacuje się, że na 1m3 wody powinno dodawać się do 70 gramów witaminy C. Efekt działania kwasu askorbinowego widoczny jest niemal natychmiast, jednak proces ten należy stosunkowo często powtarzać. - nawet co kilka dni. Dzięki witaminie C możliwe jest osiągnięcie odpowiedniego odczynu pH wody

Wymiana wody w basenie

Kiedy nasze starania związane z likwidacją mętnej wody basenowej nie przynoszą rezultatu, ostatecznością może stać się całkowita wymiana wody w basenie. Niewątpliwie jest to najdroższy sposób na pozbycie się mętnej wody z basenu, jednak w trosce o siebie i najbliższych trzeba wziąć to pod rozwagę.

Wszystkie wskazówki dotyczące mętnej wody w basenie warto zebrać w krótkim podsumowaniu.

O wodę w basenie trzeba dbać codziennie , kontrolując jej stan i zabarwienie oraz usuwając większe zanieczyszczenia, równie ważne jest czyszczenie filtra w pompie.

, kontrolując jej stan i zabarwienie oraz usuwając większe zanieczyszczenia, równie ważne jest czyszczenie filtra w pompie. Należy przeprowadzać okresowe kontrole poziomu pH wody i w razie konieczności doprowadzić ją do odczynu zasadowego lub lekko kwasowego.

i w razie konieczności doprowadzić ją do odczynu zasadowego lub lekko kwasowego. Nie należy przesadzać z ilością środków chemicznych , z drugiej strony trzeba aplikować je adekwatnie do ilości wody w basenie.

, z drugiej strony trzeba aplikować je adekwatnie do ilości wody w basenie. Warto zaopatrzyć się w odkurzacz basenowy, który pozbędzie się osadu z dna i ścian basenu.

Uzbrojeni w tak dużą dawkę wiedzy na temat przyczyn mętnienia wody w basenie oraz sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem, na pewno będziemy w stanie świetnie zająć się naszym domowym spa. Efekt długotrwale czystej wody może być osiągnięty w łatwy sposób, a dzięki niemu będziemy mogli spędzić miłe chwile na relaksie w ogródku naszego domu.

