Moim sprawdzonym sposobem na realizację wszystkiego, co sobie zamierzę, jest tworzenie mapy marzeń, określanej przez niektórych mianem mapy marzeń. Tak naprawdę nieważne jest jednak, jak ją nazwiemy, ważne jest, że to niezwykle skuteczna metoda i naprawdę działa! Dla mnie stała się jednym z podstawowych narzędzi w realizowaniu planów, zarówno tych biznesowych, jak osobistych.

Co daje mapa marzeń/celów?

Stworzenie własnej mapy celów czy marzeń pomoże ci przede wszystkim usystematyzować to, co chcesz zrealizować, i nadać swoim celom określony porządek. Zmusi cię także do przemyślenia wszystkich związanych z nimi spraw. Co ważne, jest to także metoda, która pomoże Ci zwizualizować twoje cele, a przez to zbliży cię do ich realizacji. Tworzenie mapy będzie momentem, kiedy będziesz mogła skoncentrować się na wymyśleniu i określeniu również środków realizacji twoich zamierzeń. Dzięki temu staniesz się „samonakręcającą maszyną”, będzie ci łatwiej znaleźć zapał i energię do podjęcia działania.

Plan działania: definiuj cele, metody realizacji oraz terminy

Na początku musisz przede wszystkim zdefiniować: co chcesz zrobić, dokąd chcesz dojść, jaki plan zrealizować? Kiedy już określisz swoje cele, czas zacząć szukać metod ich realizacji. Trzeci krok, to określenie terminów, w których będziesz realizować poszczególne założenia. Ustalenie dat, jest niezwykle ważne, ponieważ będą one motywować (a nawet zmuszać!) cię do wykonania kolejnych działań. Jeżeli terminy pozostaną nieokreślone, trudno będzie ci zabrać się do dzieła i będziesz w nieskończoność odsuwać rozpoczęcie, dlatego koniecznie wyznacz sobie ‘deadliny’. To, jak bardzo szczegółowa będzie mapa, zależy od ciebie. Moim zdaniem lepiej, żeby miała charakter ogólny, a do konkretnych celów zawsze możesz zrobić szczegółowy plan działania.

Plan działań w praktyce

Spróbuję ci teraz pokazać, jak wygląda projektowanie mapy celów na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że twoim celem na rok 2014 jest opanowanie języka angielskiego na poziomie B2. Ustalmy więc najpierw przy pomocy jakich środków możesz ten cel osiągnąć.

W jaki sposób będziesz się uczyć? Prawdopodobnie potrzebny będzie kurs lub lekcje lektora, które pomogą ci zdobyć tę umiejętność. Twój cel: „znajdę odpowiednie miejsce lub osobę”.

To jednak nie wszystko, musisz zacząć sama systematycznie pracować w domu. Określ, ile czasu tygodniowo chcesz poświęcić na samodzielną naukę: „będę uczyła się języka angielskiego 1 h dziennie w domu”.

Określ ile książek w języku angielskim chcesz przeczytać w danym okresie: „Przeczytam jedną książkę w języku angielskim miesięcznie. Zacznę czytać po ½ roku intensywnej nauki.”

Na koniec wyznacz sobie metodę weryfikacji osiągnięcia swojego celu: „pod koniec roku zdam egzamin certyfikujący na poziomie B2”.

Z tak ułożonym planem będzie ci o wiele łatwiej zabrać się do działania!

Jak powinna wyglądać mapa marzeń?

Najbardziej skuteczną i sugestywną formą jest moim zdaniem mapa graficzno-tekstowa. Aby ją sporządzić, wklej zdjęcie lub symbol danego celu i napisz, co chcesz osiągnąć.

Może ona zostać podzielona na kategorie (np. kariera, otoczenie, samorozwój, przyjaciele, cele zawodowe), ale możesz też sporządzić mapę o charakterze wyłącznie biznesowym.

Dlaczego polecam właśnie taką formę? Ponieważ dodanie do mapy zdjęć pomaga wizualizować nasze cele i przybliża nas do ich realizacji. To, co możemy zobaczyć, przemawia do nas o wiele silniej niż same zapisane hasła. Nasza wyobraźnia zaczyna aktywnie pracować, a myśl o satysfakcji, jaką przyniesie realizacja tych założeń, stanie się dla nas najlepszym napędem.

Na koniec chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej istotnej kwestii mapa może ewoluować zgodnie z twoimi potrzebami. Może ulegać różnego rodzaju zmianom, ponieważ twoje cele będą na bieżąco weryfikowane i konfrontowane z rzeczywistością. Jeśli więc zajdzie potrzeba, zmieniaj swoje plany, nie pozwól jednak, żeby lenistwo czy niechęć skłoniły cię do rezygnacji z powziętych postanowień.

Życzę powodzenia w tworzeniu mapy marzeń i realizacji planów, tych biznesowych i tych prywatnych!

