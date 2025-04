Często spotykam osoby, które chciałyby założyć własny biznes i mają świetne pomysły, ale nie potrafią zabrać się do ich realizacji, dlatego poprzestają na mówieniu. Zamiast działać, gromadzą w głowie ograniczenia, koncentrując się na rozmaitych przeszkodach: że na rynku jest kryzys, że dzieci są za małe albo że moment jest nieodpowiedni. Co poradziłabym takim osobom? Oto 10 zasad, którymi warto się kierować planując założenie własnej firmy:

Reklama

fot. Fotolia

Nie mów, ale działaj. Idź do przodu, wykonaj pierwszy krok!

Moja dewiza to działanie, polecam ją każdemu. Dzięki niej mogę o sobie powiedzieć, że jestem mistrzem egzekucji i działam bardzo szybko. Znajomi zawsze śmieją się: „przecież ledwo tydzień temu opowiadałaś, że zamierzasz zrobić ten projekt, a już jest gotowy!”.

Zrób plan działania: określ w nim cele i terminy ich realizacji.

Plan jest niezbędny w prowadzeniu biznesu, ponieważ pozwala ci uporządkować rzeczy, które musisz zrobić, nadać im priorytety i identyfikować na bieżąco zadania, które zostały do wykonania. Nie wyobrażam sobie działania bez planu!

Jeżeli paraliżuje cię strach przed podjęciem ryzyka, oceną innych, stratą pieniędzy - sprawdź z czego wynikają twoje obawy. Pokonaj swoje ograniczenia i zainwestuj w samorozwój (czytaj książki, uczestnicz w szkoleniach).

Na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że ogromny postęp w prowadzeniu biznesu zrobiłam w momencie, kiedy postawiłam na samorozwój.

Otaczaj się właściwymi ludźmi, wzoruj się na najlepszych – tych, którzy odnieśli sukces w biznesie, a nie tych, którzy budują w tobie ograniczenia, chociaż sami nic nie osiągnęli.

Zastanów się przez chwilę, czy kiedy opowiadałaś bliskim lub znajomym o swoim pomyśle na biznes, nie słyszałaś przypadkiem: „nie uda ci się, to nie jest dobra koncepcja”. Od kogo usłyszałaś te słowa? Zapewne od osób, które nigdy nie otworzyły biznesu... Inspiruj się tylko tymi, którzy sami odnieśli sukces i są żywym przykładem na to, że sukces zależy od ciebie!

Zbadaj rynek polski i zagraniczny, sprawdź czego u nas brakuje, na czym chcesz się wzorować.

Otwierając swój biznes inspirowałam się rynkami zagranicznymi, co zresztą nadal robię: patrzę i interpretuję, czy u nas mogą zapanować podobne trendy. Dla początkującego przedsiębiorcy obserwacja zagranicznych rynków może stać się świetnym źródłem wiedzy i inspiracji.

Polecamy: Ranking najbardziej pożądanych zawodów partnera

Sprawdź mocne i słabe strony konkurencji, na tym zbuduj swoją przewagę konkurencyjną.

Podstawowe pytanie w biznesie brzmi: co dasz klientowi, czego nie dadzą mu inni? Dlaczego to właśnie od ciebie powinien kupować? Aby znaleźć odpowiedź, dobra znajomość oferty konkurencji okaże się niezbędna.

Oszacuj koszty i stwórz plan finansowy, oblicz cenę i marżę produktu, załóż ilości sprzedawanego produktu.

Plan finansowy to jedna z najistotniejszych rzeczy przy otwieraniu własnego biznesu. Musisz go sporządzić bez względu na to, czy lubisz zagadnienia finansowe i czy się na nich znasz! Nie wyobrażam sobie prowadzenia biznesu bez znajomości tych parametrów… No chyba, że chcesz dołączyć do grona przegranych, którzy zamykają biznes po 3 miesiącach od jego otwarcia.

Weryfikuj swój produkt/usługę, pytaj potencjalnych klientów, co im się podoba.

Pokaż potencjalnemu klientowi prototyp swojego produktu i poproś go o wyrażenie szczerej opinii. To właśnie on będzie kupował twoje produkty i w głównej mierze to od niego zależy powodzenie twojego przedsięwzięcia. Prowadząc swoją firmę, staram się jak najczęściej pytać o zdanie klientów i wprowadzać na bieżąco zmiany, o które proszą.

Stwórz plan promocji, znajdź kanały dotarcia do klienta i metody jego pozyskania.

Zastanów się, skąd klienci dowiedzą się o twoim produkcie. Jakimi kanałami chcesz do nich trafić? Zrób założenia i badaj, może się okazać, że w trakcie prowadzenia biznesu odkryjesz nowe możliwości rozwoju, jednak podstawowe kanały musisz określić już na samym początku.

Nie bój się popełniania błędów, ponieważ to dzięki nim stajesz się coraz bardziej świadomym przedsiębiorcą.

Reklama

Wiele osób, ma w sobie zakorzenioną obawę przed popełnieniem błędu – zupełnie niepotrzebnie! Ja od początku prowadzenia swojej firmy popełniłam ich wiele, ale się ich nie wstydzę i chcę mówić o nich głośno, ponieważ to dzięki nim bardzo wiele się nauczyłam i to one pomogły mi poprawić mój biznes. Poza tym nie zapominajmy, że nie ma biznesu bez ryzyka i błędów!

Powodzenia!

Polecamy: Kobieta jako przedsiębiorca