Praca w sektorze zielonej energii będzie coraz bardziej atrakcyjna.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w czerwcu 2024 roku wzrosła o 9,52 proc. w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Rośnie udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Farmy wiatrowe miały 9,13 proc. wkładu w produkcję energii, natomiast pozostałe źródła energii 18,28 proc.

Zgodnie z unijnymi regulacjami do 20230 roku 42,5 proc. energii wykorzystywanej w UE powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych. A to oznacza, że będzie rosło zapotrzebowanie na pracowników pracujących w sektorze zielonej energii.

Jacy pracownicy będą szczególnie potrzebni? Przede wszystkim monterzy i serwisanci paneli fotowoltaicznych.

W sektorze zielonej energii pracę znajdą również specjaliści IT, którzy zajmują się tworzeniem aplikacji i zarządzaniem bazami danych w branży energetycznej.

Kilka specjalizacji będzie się szczególnie rozwijać. Na pracę będą mogli liczyć specjaliści ds. magazynowania energii, infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, mikrosieci i rozproszonych systemów energetycznych, a także monitorowania wydajności farm wiatrowych, i wież anemometrycznych.

Z danych Instytutu Odnawialnej Energii wynika, że menedżerowie projektów energii odnawialnej mogą zarobić rocznie 53-94 tys. euro, a inżynierowie energii odnawialnej do 70 tys. euro brutto.

Praca w sektorze zielonej energii to atrakcyjny kierunek dla osób, które dopiero wybierają studia, kończą je i planują pierwsze kroki na rynku pracy. Jak zwraca uwagę zielonagospodarka.pl, taką karierę mogą również podjąć doświadczeni pracownicy sektora energetycznego, także wydobywczego.

Portal przytacza historię byłego górnika, który po zamknięciu kopalni, przekwalifikował się i teraz pracuje jako technik turbin wiatrowych.