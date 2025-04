Klasa średnia definiowana jest nie tylko przez pryzmat zarobków.

Nie ma konkretnej definicji klasy średniej. Najczęściej używana jest definicja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zgodnie z którą do klasy średniej zaliczamy osoby, które zarabiają między 75 a 200 proc. mediany wynagrodzeń.

Główny Urząd Statystyczny podaje dane dotyczące wynagrodzeń co dwa lata, więc podane kwoty nie są aktualne. W Polsce mediana zarobków w 2022 roku wynosiła 5701,62 zł brutto, czyli ok. 4200 zł na rękę. Oznacza to, że do klasy średniej należą osoby zarabiające od 4276 zł do 11403 zł brutto miesięcznie.

Biorąc pod uwagę różne zarobki w polskich miejscowościach, te kwoty mogą się różnić.

Są też inne czynniki. Jedną z definicji klasy średniej jest to, jak długo moglibyśmy żyć na niezmienionym poziomie życia, gdybyśmy stracili pracę wyjaśnia Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

- Jeśli weźmiemy pod uwagę oszczędności Polaków i podzielimy przez średnie wydatki konsumpcyjne to otrzymamy około pół roku zdolności do finansowania swojej konsumpcji na niezmienionym poziomie – wyjaśnia Marcin Klucznik, cytowany przez tvn24.pl.

Z kolei dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, były prezes GUS już w 2021 roku przypominał, że warunkiem przynależności do klasy średniej jest też „partycypacyjność", czyli

„odgrywanie z założenia aktywnej, pozytywnej i twórczej roli w krajowym życiu gospodarczym, społecznym, naukowym, politycznym czy artystycznym

– mówi cytowany przez innpoland.pl.

