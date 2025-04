To opowieść o tym, że los zawsze może się odmienić i każdy człowiek oraz zwierzak jest w stanie spełnić swoje marzenia. Kotka Nala zaczynała życie… w schronisku. Jako bezdomny futrzak nie miała zbyt wielkich nadziei na świetlaną przyszłość. Wszystko zmieniło się w momencie, gdy adoptowała ją pewna kobieta o imieniu Pookie. Ich wspólna przygoda zaczęła nabierać rozpędu.

Najbogatsza kotka na świecie

Portal thesun.co.uk opisał historię kotki Nali, która w błyskawicznym tempie stała się milionerką. A wszystko za sprawą konta na Instagramie. Kotka widnieje w tym medium społecznościowym pod nickiem @nala_cat. Jej profil przyciągnął już 4,5 mln obserwujących.

Myślę, że była pierwszą kotką w internecie pokazującą siebie, jakby to ona przemawiała i sądzę, że właśnie to sprawiło, że ludzie ją polubili – mówi właścicielka Nali.

Nala i Pookie mieszkają w Los Angeles. Ich przygoda z kocim Instagramem rozpoczęła się w 2012 roku i trwa do dziś. W tym czasie rozwinęły profil Nali do tego stopnia, że dziś kotka zarabia około 12 tysięcy funtów (ponad 60 tys. zł) za każdy post. W sumie jej majątek wynosi 84 miliony funtów.

Tylko zobacz, jaka to urocza kocurka.

Kotka Nala jest warta miliony

Nala stała się najbogatszą kotką na świecie. Została nawet rekordzistką Guinnessa w kategorii najchętniej obserwowanego kociego konta na Instagramie. Oprócz tego zdobyła tytuł tiktokera roku.

Odkąd zaczęłam, jest to moja praca na pełen etat, co jest również jednym z powodów, dla których ta liczba cały czas rośnie – powiedziała Pookie, która zajmuje się kontami swojej kotki w mediach społecznościowych.

Opiekunka Nali wciąż jednak nie dowierza, że wszystko rozwinęło się na tak wielką skalę. Faktycznie jest to historia przypominająca nieco baśniową opowieść. Dużą zaletą Nali i Pookie jest jednak kontakt z fanami i budowanie społeczności, co doceniają internauci.

- To jest niesamowite. Uwielbiam sposób, w jaki koty zawładnęły światem. - Kot, który ma 4,2 miliona obserwujących, mógłby ubiegać się o urząd. - Zasługujesz na to Nala – piszą komentujący kocie posty.

My dołączamy do grona fanów Nali. To przeurocza kotka i zasługuje na wszystko, co najlepsze.

Źródło: thesun.co.uk/Instagram.com, @nala_cat

