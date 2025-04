Aby kupić mieszkanie, wiele osób musi zaciągnąć kredyt hipoteczny. Nie jest łatwo zgromadzić gotówkę na całą kwotę nieruchomości. Wiedzą o tym najlepiej mieszkańcy dużych miast, gdzie ceny mieszkań są najwyższe. Wzięcie kredytu nie jest jednak takie proste. Aby móc go dostać, należy sprostać odpowiednim wymaganiom banku. Jeśli jednak jesteś zdecydowana na zakup mieszkania, lepiej zrób to w tym roku. Dlaczego?

Wkład własny do mieszkania 2016

Aby zaciągnąć kredyt hipoteczny, należy mieć wkład własny. Rzecz w tym, że w 2015 roku wynosi on 10 proc., natomiast od 1 stycznia 2016 roku wzrośnie do 15 proc. W praktyce ta różnica może być naprawdę znacząca. Kupując mieszkanie na kredyt o wartości 400 tys. zł, na razie należy mieć wkład własny w wysokości 40 tys. zł, a już od stycznia będzie trzeba mieć w gotówce przynajmniej 60 tys. zł.

MDM na kredyt

Rządowa dopłata do mieszkań dla młodych ludzi jest uzależniona od wielkości danego mieszkania. Dopłaty wnoszone są jednak wyłącznie do 50 metrów mieszkania (lub 65 w przypadku rodzin z trojgiem dzieci) i wynosi 10 proc. wartości mieszkania. Jeśli jednak uda się znaleźć mieszkanie do 50 metrów i w cenie za metr nieprzekraczającej progu do dopłaty, w 2015 roku można nabyć je właściwie bez żadnego wkładu własnego, ponieważ te wymagane 10 proc. pokryje rząd. W przyszłym roku w takim przypadku będzie trzeba mieć minimum 5 proc. wkładu własnego.

Co w przypadku braku odpowiedniego wkładu własnego?

Wymagany wkład własny na poziomie 15 proc. będzie w 2016 roku obligatoryjny, ale nie bezwzględny. To oznacza, że zaciągnięcie kredytu przy własnym wkładzie gotówkowym w wysokości 10 proc. będzie możliwe, ale nie we wszystkich bankach i nie na takich samych zasadach, jak przy wkładzie w wysokości 15 proc.

Banki, które zdecydują się na przyznawanie kredytu z niskim wkładem, prawdopodobnie będą wymagały od klientów dodatkowych ubezpieczeń. Koszt takiego kredytu może być zatem znacznie wyższy. Poza tym zmniejszy się liczba potencjalnych kredytodawców dla takich osób, które nie zdobędą 15 proc. wkładu własnego, ponieważ w wielu bankach zaciągniecie kredytu przy tak niskim wkładzie będzie po prostu niemożliwe.

