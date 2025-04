Jeśli planujesz w tym roku kupić mieszkanie, bardzo dobrze trafiłaś. Ponieważ na rynku powstała nadwyżka nowych mieszkań, masz szanse, że znajdziesz coś idealnego dla siebie. Do tego rządowy program Mieszkań dla Młodych jest coraz bardziej ulepszany i dostosowywany do aktualnych potrzeb klientów na tyle, że naprawdę jest w czym wybierać! Zobacz, jak prezentuje się rynek nieruchomości w 2015 roku.

W 2015 roku na rynku rządzi klient

Duża liczba nowych, gotowych mieszkań i atrakcyjne warunki ich nabywania powodują, że klienci mogą przebierać w ofertach, szukając tej idealnej. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że w 2015 roku to nie deweloperzy, ale właśnie kupujący będą mieli ostatnie zdanie, jeśli chodzi o ceny mieszkań. Ten rok zdecydowanie należy do klienta i jest to bardzo dobra wiadomość zwłaszcza dla młodych małżeństw, które zaczynają wić swoje własne gniazdka.

Powody ożywienia na rynku nieruchomości:

W ubiegłym roku na rynku nieruchomości dało się zauważyć lekkie ożywienie. W wielu przypadkach było one spowodowane aktywnością nabywców, którzy, kupując mieszkanie na kredyt, chcieli zdążyć przed wzrostem obligatoryjnego wkładu własnego z 5 na 10 procent. W większości byli to nabywcy mniej zamożni i tacy, którzy od dawna zdecydowani byli na zakup.

Zwyżkowa tendencja na rynku nieruchomości w najbliższym czasie ma szansę utrzymać się. Wszystko dzięki planom modyfikacji programu Mieszkanie dla Młodych. Przeznaczony jest on dla osób, które planują zakup na rynku pierwotnym, ale nie dysponują wystarczającymi środkami.

Zmiany w programie Mieszkań dla Młodych

W tym roku warunki uzyskania wsparcia mają być korzystniejsze w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nie dość, że znacząco wzrośnie kwota dofinansowania (przykładowo - dla rodzin z trojgiem dzieci, dla 70-metrowego mieszkania w Warszawie z 44,9 tys. zł do aż 116,7 tys. zł), to odpadnie kryterium maksymalnego wieku (do tej pory wiek przynajmniej jednego z małżonków nie mógł przekraczać 35 lat). Potencjalnych uczestników programu nie zdyskwalifikuje też fakt, że mają już mieszkanie kupione poza rynkiem pierwotnym.

O co warto negocjować z deweloperem?

Deweloperzy w 2015 r. będą mieli ograniczone możliwości podnoszenia cen ofertowych nieruchomości. To nie oni będą dyktować warunki. W odpowiedzi na nadwyżkę podaży na rynku mieszkaniowym częściej zmuszeni zostaną do pójścia na ustępstwa wobec klientów. W ofertach pojawią się zatem rabaty, korzystne oferty na zakup miejsc garażowych oraz dodatkowej przestrzeni użytkowej w postaci piwnic i pakamer.

Jak ma wyglądać rynek nieruchomości w 2015 roku?

Wiele z już istniejących ofert jest bardzo konkurencyjnych, zwłaszcza, zważywszy na fakt, że porównując ceny mieszkań na rynku wtórnym z tymi od deweloperów, okazuje się, że w stolicy taniej można kupić nowe mieszkanie.

Nabywcy mają w czym wybierać. W 2014 roku nastąpił wzrost liczby powstających inwestycji mieszkaniowych o ponad 35 proc. w stosunku do roku poprzedniego. A ponieważ w tym czasie wydano o 40 proc. więcej pozwoleń na rozpoczęcie inwestycji niż w 2013, tendencja ta utrzyma się. Tylko w styczniu 2015 roku wydano pozwolenia na budowę 10,6 tys. mieszkań, czyli o 21 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jeżeli zatem kupować mieszkanie, to właśnie teraz!

