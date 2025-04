Wokół programu Mieszkanie dla Młodych zainteresowanie stale wzrasta. Nic dziwnego, jest to bowiem projekt, który daje szansę na posiadanie własnego mieszkania wielu młodym ludziom. Aktualnie trwają w sejmie prace nad jego nowelizacją, po której pojawią się spore zmiany, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych.

Reklama

Jeśli zastanawiacie się, czy i wam przysługuje prawo do skorzystania z dofinansowania w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, sprawdźcie, jakie warunki należy spełnić i jakie zmiany zostaną wprowadzone po wejściu w życie nowelizacji.

Mieszkanie dla Młodych, czyli dla kogo?

Mieszkanie dla młodych to program, który w swojej obecnej wersji przeznaczony jest dla młodych małżeństw, które nie mają jeszcze własnego mieszkania. Ważny jest wiek kredytobiorców. Obecnie górną granicą wiekową jest 35 lat i jest to wiek młodszego kredytobiorcy. To oznacza, że jeżeli zarówno ty jak i twój małżonek macie więcej niż 35 lat, nie możecie skorzystać z programu. Chyba że... macie co najmniej troje dzieci.

Nowelizacja ustawy o dofinansowaniu państwa do mieszkań dla młodych, która wejdzie w życie prawdopodobnie w drugiej połowie 2015 roku, zniesie ograniczenie wiekowe dla rodzin, w których jest co najmniej troje dzieci. Dla singli oraz małżeństw bez dzieci lub z mniejszą ich liczbą to ograniczenie wiekowe nadal jednak będzie obowiązywać.

Czy program kierowany jest wyłącznie do małżeństw?

Obecnie program Mieszkanie dla Młodych przeznaczony jest wyłącznie dla małżeństw bądź singli. Jeżeli ci jednak nie mają dostatecznej zdolności kredytowej, do umowy mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy, zgodnie z ustawą o Prawie bankowym.

Po wejściu w życie nowelizacji z programu Mieszkanie dla Młodych będą mogli skorzystać również ci, którzy żyją w nieformalnych związkach partnerskich, ponieważ do umowy kredytowej będzie mógł przystąpić każdy, nie tylko ktoś z najbliższej rodziny, jak jest obecnie.

Zobacz też:

Kup mieszkanie jeszcze w 2015 rokuKomu Mieszkanie dla Młodych?Jak zdobyć własne mieszkanie?

Mieszkanie dla Młodych jako drugie mieszkanie

Obecnie z programu nie może skorzystać osoba (lub para), która ma lub miała już jakieś mieszkanie na własność. Musi to być zawsze kredyt na zakup pierwszego mieszkania. Po znowelizowaniu ustawy z tego ograniczenia będą wyłączone rodziny wielodzietne. Jeśli zatem masz troje lub więcej dzieci, będziesz mogła skorzystać z programu MDM nawet w celu kupna kolejnego, np. większego mieszkania.

MDM a brak wkładu własnego

Od 1 stycznia 2015 każdy, kto chce zaciągnąć kredyt hipoteczny, musi mieć przynajmniej 10% wartości nieruchomości jako wkład własny. Jeżeli zatem chcemy kupić mieszkanie o wartości 300 tys. zł, musimy uiścić do banku 30 tys zł już na wstępie. Jeżeli natomiast korzystamy z programu MDM, dofinansowanie od państwa może być traktowane jako wkład własny. Jest to pomocne rozwiązanie zwłaszcza dla młodych małżeństw, dla których zebranie odpowiedniej kwoty wkładu własnego byłoby dość trudnym zadaniem.

Wysokość rządowego dofinansowania do Mieszkań dla Młodych

Obecnie młodzi korzystający z programu MDM mogą liczyć na następujące dofinansowanie:

10% wartości nieruchomośc i - w przypadku małżeństw lub samotnych kredytobiorców, niemających dzieci;

i - w przypadku małżeństw lub samotnych kredytobiorców, niemających dzieci; 15% wartości nieruchomości - w przypadku małżeństw lub osób samotnych, które mają przynajmniej jedno dziecko.

Po znowelizowaniu ustawy ma nastąpić kolejne rozróżnienie, w zależności od tego, ile posiada się dzieci. Dofinansowane będzie wynosić:

20% wartości nieruchomości - w przypadku osób lub małżeństw z dwojgiem dzieci;

- w przypadku osób lub małżeństw z dwojgiem dzieci; 30% wartości nieruchomości - w przypadku osób lub małżeństw z trojgiem lub więcej dzieci.

Reklama

Zobacz też:

Kup mieszkanie jeszcze w 2015 roku

Komu Mieszkanie dla Młodych?

Jak zdobyć własne mieszkanie?