Wkład własny to własne środki finansowe, które wraz z kredytem hipotecznych wystarczą ci do zakupu lub budowy nieruchomości. Wymóg wnoszenia wkładu własnego nałożony został przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Jeśli chcesz wziąć kredyt na mieszkanie w 2017 roku, to pamiętaj, że wkład własny wyniesie 20% wartości mieszkania. W roku ubiegłym wkład własny wynosił 15%.

20 % wartości mieszkania

"To ogromne pieniądze" mówi większość. Wyłożenie od razu 1/5 wartości mieszkania dla wielu jest nierealne. Nadal istnieje zasada w myśl której minimum, jakie należy wpłacić na wkład własny wynosi 10 % wartości nieruchomości, natomiast brakującą część wkładu własnego należy zastąpić innym zabezpieczeniem. Jakim? Mogą to być:

udokumentowane oszczędności,

środki pieniężne zdeponowane na rachunkach bankowych, w tym na IKE oraz IKZE,

premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej,

dofinansowanie z programu "Mieszkanie dla młodych".

Dodatkowo wiele banków oferuje też obniżony 10-procentowy wkład własny.

Banki oferujące obniży 10-procentowy wkład własny

PKO BP,

Bank Pekao,

mBank,

BZ WBK,

Bank Millennium,

Getin Bank,

Raiffeisen Polbank,

Alior Bank,

Deutsche Bank,

BPS,

BOŚ,

Bank Pocztowy.

Ile musisz oszczędzać na wkład własny?

Jeśli mieszkanie w Warszawie kosztuje ponad 400 tys. zł, to jego wkład własny wyniesie ok. 80 tys. zł. Jeśli więc będziesz oszczędzać miesięcznie 500 zł, to musisz poświecić na to 160 miesięcy.

W przypadku Krakowa, gdzie mieszkania kosztują około 350 tys. złotych, wkład własny wyniesie ok. 70 tys. zł. Będziesz więc oszczędzać około 140 miesięcy.

Na jedne z tańszych mieszkań możesz liczyć w Łodzi. Mieszkanie kosztuje tam około 193 tysięcy. Wkład własny to ok. 39 tys. zł. Odkładając 500 zł musisz oszczędzać około 78 miesięcy.