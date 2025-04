Jeśli każda wizyta w galerii handlowej kończy się kupieniem kilku lub kilkunastu na pozór bardzo potrzebnych rzeczy, a znajomi nazywają cię zakupoholiczką, pomyśl nad zmianą stylu bycia. Sprawdź, jak łatwo zaoszczędzić na ubraniach, nie rezygnując z jakości. To proste. Poznaj 5 rad.

Czym jest zakupoholizm?

1. Reaserch

Zanim wydasz kolejne pieniądze na pierwszą zobaczoną w galerii sukienkę, sprawdź, co mają do zaoferowania inne butiki. Może kreacja, która wpadła ci w oko nie jest tą jedną, jedyną? A może okaże się, że w kolejnym sklepie znajdziesz podobny, ale tańszy model? Jeśli nie zrobisz odpowiedniego researchu to nigdy się nie przekonasz.

2. Wyprzedaże

Wyprzedaże to żniwa dla tych, którzy nie lubią i nie chcą przepłacać. To właśnie wtedy można kupić wymarzone ubrania nawet do 70 % taniej, a to już spora różnica. Warto więc śledzić terminy wyprzedaży i wyszukiwać najlepsze perełki.

3. Kody rabatowe

W Internecie huczy od kodów rabatowych, dzięki którym dużo taniej można kupić wiele pięknych ubrań. Niestety, mało kto o kodach wie. A szkoda, bo promocje są naprawdę spore. Zwykle kody rabatowe znaleźć można na specjalnych portalach, serwisach modowych lub w magazynach i prasie.

4. Oceń tan swojej szafy

Zanim wybierzesz się na zakupowe łowy, sprawdź, co właściwie masz w swojej szafie i czego ci potrzeba. Unikniesz kupienia kolejnej małej czarnej, beżowego swetra i ołówkowej spódnicy, a twój portfel na pewno będzie ci wdzięczny.

5. Planuj

Jeśli wybierasz się na zakupy, zastanów się, jaki konkretny element garderoby jest ci potrzebny. Jeśli idziesz do sklepu i nie wiesz, z czym masz wyjść, wyjdziesz zapewne z masą niepotrzebnych rzeczy oraz chudszym portfelem.