Chociaż mawia się, że pieniądze szczęścia nie dają, to wszyscy doskonale wiemy, że żyć bez nich byłoby niezwykle ciężko. Jeśli chcesz być bogata, zobacz, jakich zachowań nie należy powielać.

1. Wydawanie pieniędzy w błoto

Bogaci ludzie nie są aż tak rozrzutni, jak ci się wydaje. Owszem, pozwalają sobie na różne przyjemności, inwestują w przedsięwzięcia, wyjeżdżają na wakacje, uczestniczą w kursach, kształcą się. Ich wydatki oparte są na odpowiedniej kalkulacji i wyliczeniach. Jeśli chcesz być jak oni, nie wydawaj pieniędzy na wszystko, co popadnie. Uruchom chłodne, matematyczne myślenie.

2. Hazard

Myślisz, że grając w gry karciane albo wrzucając pieniądze do automatu, wygrasz fortunę? Szanse są niewielkie, a doświadczenie pokazuje, że osoby, które kilka razy spróbowały hazardu, nie potrafią powiedzieć sobie "nie" nawet, gdy uda się im wygrać krocie. Zamiast uzależniania się od tego typu zachowań, pomyśl nad własnym rozwojem. Bierz udział w kursach, poznawaj świat i języki obce. Nie licz na los szczęścia, ale na własne umiejętności.

3. Zbyt duża oszczędność

Ludzie bogaci nie wyrzucają pieniędzy w błoto, ale i nie są chciwi. Wyznają zasadę, w myśl której nie stać ich na kupowanie tanich przedmiotów, które zaraz się zepsują i trzeba będzie kupić je raz jeszcze, co w konsekwencji wygeneruje dodatkowe koszty.

4. Brak ambicji

Człowiek sukcesu nie jest minimalistą. Osiągnąwszy jedno, zaraz myśli nad czymś nowym. Stale inwestuje zarówno w siebie, jak i własny biznes. Jeśli chcesz być bogata, nie możesz spocząć na laurach.

5. Strach

Do odważnych świat należy. Tylko wtedy osiągniesz swój cel i będziesz usatysfakcjonowana. Nie bój się nowych wyzwań. Najwyżej coś ci się nie uda. Pamiętaj, że nie zawsze wszystko jest takie, jak siebie to zaplanujemy. Człowiek uczy się na błędach i własnym doświadczeniu. To dlatego nie zamykaj się na to, co nowe i nieznane. Myślisz, że wielcy miliarderzy nie bali się podjęcia ryzyka, inwestując w coś olbrzymie pieniądze? Gdyby tego nie zrobili, kto wie, jak wyglądałoby ich życie i zasób portfela. To dlatego pozbądź się paraliżującego strachu i żyj pełnia życia.