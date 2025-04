Ta popularna w Polsce tradycja może być stresująca, zwłaszcza gdy nie bardzo wiemy, jak powinniśmy się na niej zachować. Podpowiadamy, jak nie popełnić gafy podczas firmowej Wigilii.

Reklama

Czy mogę po prostu nie przyjść?

Wydaje ci się, że najłatwiej będzie jakoś się wykręcić i nie przyjść na firmową Wigilię. Nie jest to jednak zbyt fortunne rozwiązanie. Jeśli już dostałaś zaproszenie i nie masz zaplanowanego na ten czas innego ważnego spotkania bądź urlopu - przyjmij zaproszenie. Pamiętaj też, że to szczególne spotkanie, dlatego powinnaś zadbać o bardziej elegancki niż na co dzień strój. Nie przesadź też w drugą stronę - firmowa Wigilia to nie bal sylwestrowy. Postaw na klasyczną, stonowaną elegancję.

Czy łamać się opłatkiem?

Dzielenie się opłatkiem nie zawsze praktykowane jest na służbowych Wigiliach. Wydaje się, że jest to niekonieczny, krępujący i zarezerwowany raczej dla rodziny zwyczaj. Jeśli jednak w twojej firmie zdecydowano, że w programie Wigilii będzie łamanie się opłatkiem i składanie życzeń - musisz wziąć w tym udział. Podejdź do tego ze spokojem, nie chodzi przecież o to, żebyś składała jakieś wyszukane, długie życzenia - wystarczy życzyć miłych świąt w rodzinnym gronie, zdrowia i tych rzeczy, których potrzebują wszyscy. Niech to nie będą krępujące, zbyt intymne lub wydumane życzenia.

Nie udawaj, że w chwili łamania się opłatkiem akurat potrzebujesz wyjść do toalety lub pilnie zadzwonić.

Godzina Wigilii ma znaczenie

Wszystkim będzie wygodniej, jeśli Wigilia odbędzie się tuż po pracy lub pod koniec dnia pracy. Nie można wymagać od pracowników, żeby zjawili się na firmowej Wigilii wieczorem, kiedy mają też mnóstwo zajęć we własnych domach w związku ze zbliżającymi się świętami.

Uprzejmość szczególnie wymagana

Wiadomo, że nie ze wszystkimi w pracy ma się przyjacielskie relacje. Nie trzeba jednak tego okazywać w dniu Wigilii. Postaraj się zająć miejsce obok kogoś ci życzliwego, a jeśli już będziesz musiała wejść w kontakt z kimś, za kim nie przepadasz, bądź powściągliwa i wyrozumiała. Tego dnia nie spotykacie się wszyscy po to, by rozstrzygać wasze prywatne spory.

Tematy zakazane

Lepiej nie prowokować niepotrzebnych dyskusji. W związku z tym unikaj rozmów o polityce, wojnach lub innych drażliwych tematach. Nie pozwalaj sobie też na przesadni ekshibicjonizm - nie wszyscy muszą znać szczegóły z twojego prywatnego życia. Na firmową Wigilię warto przygotować sobie zestaw tematów uniwersalnych i tylko na nich poprzestać.

O tym nie zapomnij:

Przed opuszczeniem firmowej Wigilii podziękuj za zaproszenie i pochwal jedzenie lub sposób zorganizowania spotkania.

Rady dla pracodawców:

Przywitaj wszystkich zebranych gości.

Podsumuj w kilku słowach miniony rok w firmie.

Zdobądź się na miły gest wobec pracowników i podaruj im jakieś upominki na święta lub bony na zakupy.

i podaruj im jakieś upominki na święta lub bony na zakupy. Zadbaj o miłą atmosferę i świąteczny wystrój stołu oraz lokalu.

Wybierz porę Wigilii dogodną dla pracowników.

Reklama

Zobacz też:

Dlaczego warto pić kawę w pracy?

Co daje zadowolenie z pracy?

Sposoby na stres w pracy