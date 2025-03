Od sierpnia użytkownicy PUE ZUS zalogują się na nowym ekranie.

PUE ZUS to platforma dobrze znana Polakom. Dzięki niej mogą załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Od sierpnia nie będzie to jednak PUE ZUS a eZUS.

Jakie jeszcze zmiany czekają użytkowników? Przede wszystkim pojawiły się nowe elementy logowania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników.

Hasło będzie musiało się składać z co najmniej 12 znaków, dlatego po zalogowaniu system poprosi o zmianę hasła. Po podaniu loginu i hasła użytkownik będzie musiał potwierdzić logowanie kodem weryfikacyjnym. Otrzyma go SMS-em lub e-mailem, w zależności od tego, jaki kanał odzyskiwania dostępu wskazał w ustawieniach konta (zakładka [Dane profilu] sekcja [Dane kontaktowe, kanał odzyskiwania dostępu do Twojego konta PUE])

Następnie użytkownik wybierze czy chce korzystać z konta indywidualnego czy konta płatnika. ZUS wprowadzi również możliwość logowania jako pełnomocnik, jeśli użytkownik ma odpowiednie uprawnienia.

ZUS zapewni też tłumaczenia na języki ukraiński i angielski oraz dostosowanie do standardów WCAG 2.1 dla osób z niepełnosprawnościami.

PUE ZUS to system, za pomocą którego można załatwić wiele spraw. ZUS będzie stopniowo wprowadzać zmiany, dzięki którym korzystanie z systemu ma być łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Jak podaje ZUS, w tym roku planowane są jeszcze zmiany w rejestracji konta na eZUS i w procesach powiązanych z logowaniem, np. przy przypomnieniu loginu.

