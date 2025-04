Jeśli uważamy, że ZUS zaniżył nam emeryturę, możemy się odwołać od decyzji.

Według danych Najwyższej Izby Kontroli, do których dotarł „Fakt”, w 2023 roku wypłacono 5431 wyrównań do wysokości zaniżonych świadczeń. Przyczynami wyrównań były m.in. błędy pracowników, wyroki sądowe czy zmiany interpretacji przepisów.

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski zwraca uwagę, że rocznie ZUS wypłaca 5 mln zasiłków rocznie, z czego w 2023 roku wydano 3,6 mln decyzji w sprawach emerytalno-rentowych.

Wyrównania dotyczą ok. 0,12 proc. ogółu wydanych decyzji w tym na skutek zmiany decyzji w wyniku wyroków sądów, które mogły być spowodowane odmienną interpretacją przepisów bądź oceną dowodów

– dodaje rzecznik ZUS, cytowany przez „Fakt".

Jeśli niedawno otrzymałaś emeryturę i nie zgadzasz się z decyzją ZUS, możesz odwołać się do ZUS-u do sądu okręgowego- sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Masz na to miesiąc od dnia, w którym została ci doręczona decyzja.

Dokument składasz w oddziale ZUS, który wydał decyzję. W odwołaniu podajesz numer decyzji oraz powód odwołania i podpisujesz się. Za tę czynność nic nie płacisz.

Jeśli ZUS uzna, że masz rację, ma 30 dni na zmianę lub uchylenie decyzji. Jeśli się z nim nie zgodzi, odwołanie zostanie skierowane do sądu i to on zdecyduje w tej sprawie.

Jeśli od dawna pobierasz emeryturę, możesz wystąpić do ZUS o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. Pomyłka może wynikać zarówno ze strony ZUS, jak i samego świadczeniobiorcy – np. niedostarczenia jakiegoś dokumentu potwierdzającego staż pracy.

Jeśli uda się udowodnić pomyłkę w naliczaniu emerytury, ZUS wypłaca wyrównanie. Niestety tylko za 3 lata wstecz, a więc nawet jeśli senior dostawał zaniżoną emeryturę przez np. 10 lat, otrzymana kwota nie zrekompensuje mu w całości pomyłki przy wyliczeniach.

