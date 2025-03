Ważny termin dla pracowników i pracodawców. Mają czas do 30. września

Każdy pracownik ma prawo do urlopu. Z reguły powinien on z niego skorzystać w roku, w którym nabył do niego prawo. Czasem zdarza się, że niewykorzystane dni wolne przechodzą na kolejny rok. Do 30. września pracownicy mają czas na odbiór zaległego urlopu. Co się stanie, jeśli tego nie zrobią?