Polacy są podobno najbardziej zapracowanym narodem w Europie, zaraz po Grekach. Nic dziwnego, że tak skrupulatnie liczymy swoje dni wolne od pracy. Zdecydowana większość z nich podyktowana jest świętami kościelnymi. Jak zaplanować urlop, aby cieszyć się dodatkowym czasem dla siebie?

W roku 2024 przypada 12 dni wolnych ustawowo. Są to określone kalendarzowo dni wolne od świadczenia pracy przez pracowników firmy, które mogą być przeznaczone na odpoczynek i załatwienie prywatnych spraw.

Jako, że znajdujemy się dokładnie w połowie roku, czekają na nas jeszcze takie święta jak Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia (data pokrywa się ze Świętem Wojska Polskiego), Wszystkich Świętych 1 listopada, Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, pierwszy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia oraz drugi dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia.

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny wypada w tym roku w czwartek, zatem jeśli weźmiemy wolny dzień 16 sierpnia w piątek, zyskamy łącznie aż 4 dni wolnego. Można powiedzieć, że to dodatkowy długi weekend w ciągu roku poza majówką. Lepszą opcją wydaje się jednak wzięcie urlopu już od poniedziałku. Wtedy można liczyć na cały tydzień wolnego, mając trzy dni w gratisie.

Kolejny pomysł to uzyskanie aż 9 dni wolnych w grudniu, łącząc je ze świętami. W tym roku dni wolne (25 i 26 grudnia) wypadają w środku tygodnia, mianowicie w środę i czwartek. Zatem wzięcie urlopu dzień przed Wigilią, która wypada we wtorek, daje nam łącznie 9 dni wolnego razem z weekendem. To możliwość na dłuższy zimowy wyjazd przed feriami albo odwiedzenie dalekiej rodziny.

