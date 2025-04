Na ponowne zastrzeżenie numeru PESEL trzeba poczekać od 30 minut do 12 godzin.

Reklama

Spis treści:

Od listopada 2023 roku Polacy mogą zastrzec swój numer PESEL. Dzięki temu chronią PESEL przed bezprawnym wykorzystaniem. Z kolei od czerwca 2024 roku banki mają obowiązek sprawdzać, czy dany PESEL nie jest zastrzeżony np. przy zawieraniu umów o kredyt.

Zastrzeżenie numeru PESEL można cofnąć w każdej chwili. Jednak, aby ponownie go zastrzec, trzeba czasem poczekać od 30 minut do 12 godzin

- podaje na swojej stronie Ministerstwo Cyfryzacji.

Na ponowne zastrzeżenie numeru trzeba poczekać. Dlaczego? Ministerstwo tłumaczy, że ta przerwa jest niezbędna, aby system działał sprawnie – gdyby każda instytucja co chwilę musiała aktualizować dane, mogłoby to prowadzić do błędów.

Przerwa jest zatem niezbędna, aby banki miały wystarczająco dużo czasu, by właściwie reagować, przeciwdziałać nadużyciom i chronić nasze dane.

Jednocześnie resort zaznacza, że zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie wpływa na ważność dokumentów np. dowodu osobistego czy prawa jazdy, możliwość odbywania wizyt u lekarza czy załatwienie spraw urzędowych.

Jak podaje ministerstwo, do tej pory 4 mln osób zdecydowały się na zastrzeżenie numeru PESEL. „Odblokowanie” numeru PESEL jest jednak konieczne, by zrealizować usługi w banki.

Czytaj także:

Zastrzegłeś swój PESEL? Nie zawsze uchroni cię to przed stratą pieniędzy, jest pewna luka

Zasady nadawania PESEL po 2000 roku oraz zasady rozszyfrowywania PESEL-i: płci i weryfikacji poprawności numeru

Na co kobiety biorą kredyty? Często nikomu o tym nie mówią z jednego powodu