Renty i emerytury w 2016 roku wzrosną... nieznacznie. Przewidziane są jednak jednorazowe dodatki dla osób, które mają miesięcznie najniższe świadczenia. Podpowiadamy, jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2016 roku. Sprawdźcie!

Reklama

Waloryzacja emerytur 2016

Wzrost emerytur od marca 2016 będzie na poziomie 0,52 proc. To oznacza, że emerytury będą wyższe o naprawdę nikłe kwoty. W przypadku tych najbiedniejszych emerytów, czyli takich, których świadczenie wynosi obecnie 880,45 zł, waloryzacja podniesie je do kwoty ok. 885 zł, czyli o zaledwie niecałe 5 zł. Dla emerytów otrzymujących średnią emeryturę, czyli ok. 2100 zł, świadczenie podwyższą się o około 10 zł, czyli do kwoty ok. 2110 zł.

Rząd, który jeszcze w starym składzie uchwalił wysokość emerytur na 2016 rok, argumentował taką decyzję bardzo niską inflacją lub okresami nawet deflacją. A skoro ceny produktów nie wzrastają, uważa się, że wysokie podwyżki emerytur nie są możliwe.

Ile mogą wynosić świadczenia w 2016 roku po waloryzacji?

2110,92 zł – średnia emerytura

1610,33 zł – średnia renta

1032,73 zł – świadczenie przedemerytalne

2427,55 zł – średnia emerytura pomostowa

1835,49 zł – średnia renta rodzinna

Jednorazowe dodatki do świadczeń

Dla najuboższych przewidziane są dodatki do świadczeń. Ich wysokość ma być uzależniona od wysokości świadczenia podstawowego. Im jest ono niższe, tym wyższy dodatek będzie przysługiwał. Na dodatki mogą liczyć jedynie ci emeryci i renciści, których świadczenia miesięczne nie przekraczają 2000 zł.

Jak wysoki dodatek można otrzymać?

100 zł – jeśli emerytura lub renta wynosi 2000 zł – 1501 zł;

200 zł – jeśli emerytura lub renta wynosi 1500 zł – 1101 zł;;

300 zł – jeśli emerytura lub renta wynosi 1100 zł – 901 zł;

350 zł – jeśli emerytura lub renta są niższe niż 900 zł.

Reklama

Sprawdźcie też inne porady finansowe:

Zmiany w programie MDMGdzie uzyskać dofinansowanie szkolnej wyprawki?Przewodnik po zasiłkach i ulgach dla rodziców