Według danych CBOS w ubiegłym roku koszt szkolnej wyprawki w przeliczeniu na jedno dziecko wyniósł 828 zł. To dla wielu rodzin zawrotna suma. Potwierdza to raport GUS "Warunki życia rodzin w Polsce" – aż 14 proc. rodzin wielodzietnych (z trójką i więcej dzieci), nie stać na kupno podręczników i przyborów szkolnych. Państwo stara się wspomóc domowe budżety, oferując pomoc finansową na pokrycie wydatków związanych ze szkołą. Gdzie możemy ubiegać się o takie wsparcie?

Darmowy komplet podręczników

W tym roku szkolnym komplet bezpłatnych podręczników i ćwiczeń otrzymają:

dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej otrzymają darmowy podręcznik "Nasz elementarz" a także podręcznik do nauki języka polskiego;

otrzymają darmowy podręcznik "Nasz elementarz" a także podręcznik do nauki języka polskiego; uczniowie klas II szkoły podstawowej – podręcznik "Nasza szkoła" i do nauki języka obcego;

– podręcznik "Nasza szkoła" i do nauki języka obcego; uczniowie IV klas szkoły podstawowej ;

; zaczynający naukę w I klasie gimnazjum.

Podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych (np. nauki drugiego języka obcego, etyki) rodzice muszą kupić sami.

Wyprawka z gminy

Otrzymają ją rodziny, uprawnione do zasiłku rodzinnego, czyli te, w których dochód na osobę nie przekracza 574 zł lub 664 zł netto, gdy dziecko jest niepełnosprawne. To jednorazowe świadczenie w kwocie 100 zł przysługuje na każde dziecko w wieku szkolnym lub rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o wyprawkę należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny, tj. do 31 października. Jeśli dziecko się uczy, to do wniosku trzeba będzie dołączyć także zaświadczenie ze szkoły. Wyprawkę wypłacają ośrodki pomocy społecznej.

Wyprawka ze szkoły

Rodziny, których dzieci nie otrzymają darmowych podręczników, mogą skorzystać z dofinansowania w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna".

W tym roku obejmie on:

1. uczniów klas III szkoły podstawowej, klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas IV technikum,

2. uczniów niepełnosprawnych:

słabowidzących,

niesłyszących,

słabosłyszących,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest ta wymieniona wyżej.

W przypadku uczniów klas III i IV warunkiem uzyskania pomocy jest osiągnięcie kryterium dochodowego, które wynosi do 574 zł na osobę w rodzinie.

Dzieci niepełnosprawne otrzymają wyprawkę bez względu na dochód, ale pod warunkiem przedstawienia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wystawia je poradnia psychologiczno-pedagogiczna).

Ile można dostać?

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, ogólnokształcącej muzycznej I stopnia i klasy IV technikum – do 225 zł ;

; dla uczniów niepełnosprawnych od 175 zł do 770 zł. Kwota zależy od rodzaju niepełnosprawności oraz klasy, do której dziecko uczęszcza.

Gdzie złożyć wniosek?

W szkole, w której dziecko będzie się uczyło. Ponieważ nie ma jednolitego terminu (zwykle jest to do 5 września), do którego trzeba to zrobić, najlepiej dowiedzieć się bezpośrednio w szkole.

Do wniosku trzeba dołączyć:

zaświadczenie (oświadczenie) o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku dzieci niepełnosprawnych (kopię).

Aby otrzymać dofinansowanie należy przedstawić dyrektorowi szkoły dowód nabycia podręczników (faktura VAT, rachunek, paragon) wystawiony imiennie na rodzica lub dziecko.

Alicja Hass

autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

