Każdy marzy o własnym "M". Ceny mieszkań stanowią jednak spore wyzwanie finansowe, szczególnie dla młodych ludzi. Ułatwieniem ma być funkcjonujący od 2014 r. program "Mieszkanie dla młodych", który zakłada dofinansowanie wkładu własnego przez państwo. Wprowadzono w nim niedawno korzystne zmiany, które nie tylko zwiększyły krąg uprawnionych, ale też umożliwiły zakup mieszkania również na rynku wtórnym.

Kto i co może kupić

Do tej pory o wsparcie finansowe miały prawo wystąpić tylko osoby samotne lub małżeństwa. Teraz z programu mogą skorzystać również narzeczeni i osoby będące w związkach partnerskich.

Mieszkanie możesz kupić na rynku pierwotnym lub wtórnym, a także takie, które powstało w wyniku przebudowy lub adaptacji.

Z dofinansowania skorzystają też członkowie spółdzielni mieszkaniowych , którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania i wniosą wkład budowlany.

, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania i wniosą wkład budowlany. Jeśli mimo dofinansowania wkładu własnego, nie masz zdolności kredytowej, to do umowy kredytu razem z tobą może przystąpić dowolna, wskazana przez ciebie osoba (uprzednio tylko najbliższa rodzina).

Warunki dopłaty

Nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości) – nie dotyczy to osób i rodzin z trojgiem dzieci.

(także w przeszłości) – nie dotyczy to osób i rodzin z trojgiem dzieci. Wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka). Wyjątek – osoby wychowujące co najmniej troje dzieci. Tu granica wieku nie obowiązuje.

(w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka). Tu granica wieku nie obowiązuje. Zakup na rynku pierwotnym lub wtórnym lokalu do 75 mkw lub domu jednorodzinnego do 100 mkw , albo odpowiednio 85 mkw. i 110 mkw. – jeżeli nabywca wychowuje minimum 3 dzieci.

, albo odpowiednio 85 mkw. i 110 mkw. – jeżeli nabywca wychowuje minimum 3 dzieci. Kredyt hipoteczny został zaciągnięty na co najmniej 50 proc. ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat.

Cena mieszkania nie może przekroczyć maksymalnych limitów ustalonych dla danej lokalizacji. W przypadku rynku wtórnego – kwoty otrzymanej po pomnożeniu współczynnika 0,9 przez metraż mieszkania i średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu wybudowania 1 mkw. obowiązujący w danej gminie.

Formalności

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego razem z wnioskiem o kredyt składasz w jednym z 14 banków uczestniczących w programie. Ich listę znajdziesz w internecie na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (http://bgk.com.pl).

Do wniosku należy dołączyć m.in:

– Oświadczenie o nieposiadaniu na własność domu lub mieszkania.

– Zobowiązanie – jeśli wynajmujesz lokal lub posiadasz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – że opuścisz go w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania.

– Oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Bank może wymagać okazania innych dokumentów, które pomogą mu stwierdzić, że spełnione są wszystkie kryteria określone w ustawie, m. in. wiek kredytobiorcy, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu.

Uwaga! Jeśli w ciągu pięciu lat od przeniesienia własności mieszkania spłacisz całość lub część kredytu w kwocie wyższej niż przyznane dofinansowanie, będziesz musiała zwrócić część dopłaty wkładu własnego.

Wysokość dofinansowania

Można otrzymać dopłatę do 50 mkw. powierzchni w kupowanym mieszkaniu;

w przypadku rodzin z trójką dzieci limit został zwiększony do 65 mkw.

Dopłata wynosi:

10 proc. wartości nieruchomości dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci,

15 proc., jeśli jest co najmniej jedno dziecko,

20 proc. – dla osób i rodzin (z dwójką dzieci,

30 procent – z trojgiem dzieci i więcej,

dodatkowo 5 proc., jeśli w ciągu 5 lat od kupna mieszkania urodzi się trzecie dziecko.

Alicja Hass

autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

