7 z 9

Bułgaria Albena

Albena – nadmorski kurort

Idealne miejsce na wypoczynek dla rodzin z dziećmi, wielbicieli leniwego plażowania i sportów wodnych. Słynie z jednej z najlepszych plaż na bułgarskim wybrzeżu. Szeroka, z pięknym piaskiem, z bezpiecznym zejściem do morza (głębokość w odległości 200 m od brzegu wynosi ok. 1,6 m). Znajdziemy tu doskonałe warunki do plażowania i uprawiania sportów wodnych m.in. windsurfingu i nurkowania (możliwość nauki). Latem odbywają się w Albeniej festiwale Folklor bez granic (czerwiec) i Dobrudża śpiewa i tańczy (przełom sierpnia i września), w których biorą udział zespoły folklorystyczne z Europy. Po plażowaniu warto wybrać się na wycieczkę do pobliskiego Bałczika (Owidiusz nazwał go Białym Miastem od koloru kamienia budowanych tu domów), który słynie z pałacu rumuńskiej królowej Marii i pięknego ogrodu pełnego kwiatów. Na koneserów trunków czeka tam rodzinna winiarnia, w której można skosztować i kupić oryginalne bułgarskie wina i syropy różane.