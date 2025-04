2 z 9

roztocze kaplica

Kapliczka na wodzie – Krasnobród

Miejsce religijnego kultu, do którego każdego dnia przybywają pielgrzymi z całej Polski.

Drewniana kapliczka z XVIII w. nazywana jest również Kaplicą Objawień, ponieważ w tym miejscu w 1640 r. Jakubowi Ruszczykowi objawiła się Matka Boża (znana także jako Pani z Roztocza). Pod kaplicą biją źródła, których woda posiada cudowne, uzdrawiające właściwości, co potwierdza dokumentacja kościelna z XVII w. To przyciąga pielgrzymów i turystów, którzy przybywają tutaj, aby zaczerpnąć świętej wody. W pobliżu, wśród kwiatów i krzewów, wije się dróżka z 15 stacjami różańcowymi.