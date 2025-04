Park Narodowy Doliny Śmierci (Death Valley National Park) znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia i częściowo Nevada. Zajmuje powierzchnię około 13 tys. kmw. To kamienna pustynia z najniżej położonym miejscem na półkuli zachodniej. Jest tu sucho i gorąco.W Dolinie Śmierci panuje niezwykle wysoka temperatura powietrza, która dochodzi do 50 st. C (sporadycznie nawet więcej). Latem w środku dnia piasek potrafi się rozgrzać do 94 st. C! To najgorętsze miejsce na Ziemi, niemal całkowicie pozbawione cienia i wody. Średnia ilość opadów wynosi poniżej 50 mm rocznie, a wilgotność poniżej 1%. Równie ekstremalne są elewacje Doliny Śmierci: Badwater Basin, najniższy punkt parku, znajduje się 86 m poniżej poziomu morza, podczas gdy Telescope Peak wznosi się na 3,368 m.

Dolinę Śmierci wypełnia popękana zasolona skorupa. Znajdują się tutaj fantastyczne formacje skalne, wąwozy i pagórki. W przeszłości na tych terenach wydobywano cenne kruszce, jak złoto, srebro i miedź. Osadnicy, którzy w 1849 roku ogarnięci gorączką złota zmierzali do terenów złotonośnych i cudem przeżyli, mimo wyczerpania zapasów wody, nazawali to miejsce Doliną Śmierci (Death Valley). Woda występująca w dolinie jest bardzo zasolona i niezdatna do picia.

Dolina Śmierci znajduje się w depresji, ze wszystkich stron otoczona wysokimi górami. Zimne powietrze znad gór tworzy gigantyczną "poduchę" nad doliną, która znajduje się nisko, jest tam więc cieplej. Nagrzana ziemia ogrzewa powietrze wewnątrz doliny. Ciepłe powietrze unosi się do góry, ale napotyka zimne powietrze przykrywające dolinę od góry, odbija się od niego i wraca na dół, jeszcze bardziej ogrzewając dno doliny. Dolina Śmierci to gigantyczny piec.

Trzeba wiedzieć, że nasze lato to najgorszy i najbardziej niebezpieczny czas na zwiedzanie Doliny Śmierci.

