Ze statystyk Europ Assistance Polska wynika, że podczas okresu jesiennego Polacy coraz chętniej wybierają odleglejsze kierunki. Do najbardziej popularnych kierunków zaliczyć można: Azję Południowo-Wschodnią, ale też Afrykę i Amerykę Łacińską. Co może zaskoczyć turystów w tamtych rejonach i jak się przygotować, by zminimalizować ryzyko przykrych zdarzeń?

Problemy żołądkowe



– Najczęściej zgłaszanymi do Centrum Alarmowego chorobami z regionów egzotycznych są zatrucia pokarmowe. Jeśli chodzi o dolegliwości układu pokarmowego, to wpływ na nie ma nie tylko nieprzestrzeganie zasad higieny przy spożywaniu posiłków, ale też ogólne osłabienie organizmu spowodowane różnicą czasu, zmianą klimatu czy długą i męczącą podróżą – mówi Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Handlowego w Europ Assistance Polska.

Jak przygotować się do wyjazdu?



Aby dobrze przygotować organizm na zmiany, jakie niosą ze sobą długa podróż i zmiana klimatu, warto przed podróżą powoli przestawiać swój zegar biologiczny, wyspać się i nie forsować organizmu, by mógł lepiej zaadaptować się w nowym środowisku.

Jeśli organizm jest osłabiony, zmęczony i funkcjonuje w nieznanym dotąd klimacie, może zareagować nietolerancją nawet na najbardziej sprawdzone potrawy.

Oczywiście, by uniknąć ryzyka dolegliwości ze strony układu pokarmowego, należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny spożywanych produktów, nie pić wody z niepewnego źródła, unikać surowych owoców, ryb i mięs. Dodatkowo należy często myć ręce i zaopatrzyć odpowiednio swoją apteczkę.

Urazy, ugryzienia i skaleczenia



Drobne urazy, upadki i skaleczenia zdarzają się nawet w rodzimym kraju. Podczas wakacji turyści są bardziej aktywni i o uraz nietrudno. Warto jednak wiedzieć, że w wilgotnym klimacie rany goją się znacznie gorzej. Dodatkowo, podczas egzotycznych wypadów, Polacy częściej się przemieszczają niż odpoczywają stacjonarnie, co zwiększa ryzyko zakażenia rany i spowalnia proces gojenia.

Niższa świadomość ubezpieczeniowa lokalnych służb, jak również często słabo rozwinięta infrastruktura medyczna, mogą stanowić utrudnienie w organizacji natychmiastowej pomocy medycznej. O ile w miejscowościach typowo turystycznych nie ma problemu z organizacją właściwego transportu, o tyle na małych wysepkach, czy w osadach odległych od miast organizacja transportu w pozycji leżącej (jeśli wymaga tego sytuacja) i udzielenie fachowej pomocy medycznej może wymagać zaangażowania kilku środków transportu, np. wodnego lub lotniczego. To wpływa z kolei na koszty takiego świadczenia, dlatego warto ubezpieczyć się na wysokie sumy ubezpieczenia.

Szczepienia obowiązkowe



Nawet najbardziej rozbudowane ubezpieczenie z wysokimi sumami może okazać się niewystarczające, gdy turyści zdecydują się na podróż do tropikalnych krajów, rezygnując z obowiązkowych szczepień.

– Ubezpieczyciel ma prawo odmówić pomocy w razie zachorowania na chorobę, przeciw której szczepienie było obowiązkowe. Towarzystwa ubezpieczeniowa powołują się wówczas na rażące niedbalstwo klientów – wyjaśnia Urszula Szwarc.

Przed wyjazdem do krajów afrykańskich i regionu Ameryki Łacińskiej turyści mają obowiązek zaszczepić się przeciwko żółtej gorączce. Wybierając się do Arabii Saudyjskiej obowiązkowo należy zaszczepić się przeciwko zakażeniom meningokokowym oraz poliomyelitis.

Warto podkreślić, że każdy turysta powinien mieć ze sobą książeczkę szczepień, czyli International Certificate of Vaccination and Prophylaxis (ICVP), tzw. żółtą książeczkę.

Ponadto osobom podróżującym zaleca się rutynowo szczepienia przeciwko:

błonicy, tężcowi i krztuścowi,

wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B,

grypie,

poliomyelitis (choroba Heinego i Medina),

zakażeniu wywołanym przez Haemophilus influenzae typu B,

zakażeniu wywołanym przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV),

odrze, śwince, różyczce,

zakażeniu wywołanym przez pneumokoki,

zakażeniu wywołanym przez rotawirusy,

gruźlicy,

ospie wietrznej.

W zależności od ryzyka związanego z charakterem podróży należy również rozważyć szczepienie przeciw:

durowi brzusznemu,

zakażeniom meningokokowym,

cholerze,

wściekliźnie,

kleszczowemu zapaleniu mózgu,

japońskiemu zapaleniu mózgu.

Co istotne, szczepionka przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu nie jest dostępna w Polsce. W razie wskazań można zaszczepić się w kraju występowania choroby lub sprowadzić szczepionkę na import docelowy. Na takie choroby jak: ameboza, denga, filarioza, lamblioza, schistosomoza, wirusowe gorączki krwotoczne i malarię nie ma szczepionek. Każdemu wyjeżdżającemu zaleca się wizytę u lekarza w okresie 4-8 tygodni przed planowaną podróżą oraz stosowanie właściwej profilaktyki.

Dobra polisa to podstawa



Ubezpieczenie podróżne to w egzotycznej podróży element obowiązkowy. Zakres i sumy ubezpieczenia powinny być jak największe. Polisa gwarantuje całodobową pomoc i wsparcie polskiego koordynatora, co zdejmuje obowiązek komunikowania się w trudnej sytuacji w obcym języku. Co więcej, w razie nieszczęśliwego wypadku czy nagłego zachorowania gwarantuje organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego do kraju.

– Transport powrotny to najczęściej najwyższy koszt, gdyż wymaga zakupu biletów lotniczych z dnia na dzień, często w samolotach przystosowanych do przewozu osób leżących. Dzięki ubezpieczeniu podróżnemu, poszkodowani turyści nie muszą pokrywać tych kosztów z własnych środków – wyjaśnia Urszula Szwarc.

Ponadto polisa ubezpieczeniowa chroni nie tylko zdrowie ubezpieczonego, ale także jego bagaż. Gwarantuje też szereg przydatnych świadczeń w razie opóźnienia lotu, utraty dokumentów, czy wejścia w konflikt z prawem miejscowym, a także w razie wyrządzenia przez turystę szkody na osobach trzecich lub ich mieniu.

