Jak wyrobić kartę EKUZ?



Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Europ Assistance Polska dwie trzecie (62%) Polaków decyduje się na zakup ubezpieczenia podróżnego, a 6% badanych nie decyduje się na wykupienie polisy z uwagi na ubezpieczenie w NFZ. Kiedy wystarczy nam karta EKUZ, a kiedy powinniśmy się zdecydować na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia podróżnego?

Każdy ubezpieczony w NFZ Polak może korzystać z nieodpłatnej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunkiem skorzystania z pomocy jest posiadanie dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Kartę EKUZ można wyrobić, składając wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwej miejscu zamieszkania ubezpieczonego. Wyrobienie takiej karty jest nieodpłatne i wydawana jest ona od ręki. Dzięki temu, można się po nią udać nawet w przeddzień wyjazdu. Natomiast w okresie wakacyjnym trzeba liczyć się z dużymi kolejkami i poświęcić na organizację karty więcej czasu.

Po co nam karta EKUZ?



Dzięki karcie EKUZ Polacy mogą korzystać z opieki zdrowotnej, jednakże jedynie w zakresie jakim jest ona finansowana przez Państwo, do którego się udają. W Polsce opieka ambulatoryjna, leczenie szpitalne czy stomatologiczne jest objęte ubezpieczeniem społecznym, ale we Francji, Hiszpanii czy Niemczech nie wszystkie usługi medyczne są bezpłatne.

W Hiszpanii finansowana jest opieka medyczna z wyłączeniem leczenia stomatologicznego, czyli Polscy turyści posiadający jedynie kartę EKUZ za pomoc stomatologiczną będą musieli zapłacić z własnych środków. W Niemczech dopłata do pobytu w szpitalu wynosi 10 EUR za dobę. Hospitalizowany w Niemczech Polak będzie musiał zatem zapłacić rachunek po wyjściu ze szpitala. Francuzi z kolei do opieki zdrowotnej dopłacają około 20% z własnych środków. Poszkodowany Polak we Francji również będzie musiał pokryć tę część kosztów medycznych.

Warto też wiedzieć, że w niektórych krajach europejskich lekarze pracują w ramach publicznej opieki jedynie do określonej godziny. Jeśli turysta będzie chciał udać się do lekarza po godzinie 18.00, będzie musiał zapłacić jak za wizytę prywatną. NFZ nie zawraca wówczas poniesionych kosztów.

– Jeśli posiadamy kartę EKUZ, jesteśmy traktowani w odwiedzanym przez nas kraju Unii Europejskiej jak obywatele właśnie tego kraju, a nie Polski. Dlatego zawsze przed wyjazdem warto zapoznać się z zasadami finansowania opieki medycznej w kraju, w którym planujemy urlop, by nie było dodatkowych niespodzianek w postaci nieprzewidzianych kosztów – przestrzega Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Handlowego w Europ Assistance Polska.

Niewątpliwą korzyścią posiadania karty EKUZ jest brak wyłączeń w razie ciąży, porodu, chorób przewlekłych, wypadku przy pracy (o ile ubezpieczony jest zatrudniony przez polskiego pracodawcę). Oznacza to, że posiadanie karty EKUZ zagwarantuje bezpłatną pomoc medyczną. W przypadku dodatkowych polis turystycznych należy pamiętać o rozszerzeniu odpowiedzialności na te przypadki.

Niemniej jednak polisa ubezpieczenia turystycznego pokryje wszystkie koszty medyczne w razie nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku, bez względu na to czy w danym kraju pacjenci współfinansują opiekę medyczną, czy nie. Co więcej, polisa ubezpieczenia turystycznego zapewni organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego do kraju czy transportu medycznego.

– W razie złamania nogi czy innych urazów wymagających transportu w pozycji leżącej ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty karetki, helikoptera czy samolotu medycznego transportującego poszkodowanego do kraju. Na takie usługi nie możemy liczyć w ramach ubezpieczenia w NFZ, a warto wiedzieć że taki transport kosztuje czasem kilkanaście tysięcy złotych i potrafi być wielokrotnie wyższy niż same koszty leczenia – dodaje Urszula Szwarc.

Co jeszcze gwarantuje nam polisa ubezpieczenia turystycznego?



Ubezpieczenie turystyczne to nie tylko pomoc medyczna. Polisa gwarantuje ubezpieczonym całodobową pomoc w razie kradzieży bagażu, jego zaginięcia, opóźnienia lub odwołania lotu, infolinię, ale przede wszystkim całodobowe wsparcie polskiego Koordynatora Pomocy. Zdejmuje on z podróżujących ciężar porozumiewania się w obcym języku w trudnej sytuacji, szukania na własną rękę rozwiązań w obcym kraju i samodzielną organizację pomocy.

Dodatkowo, szczególnie w krajach europejskich, ubezpieczenie podróżne zapewnia bezgotówkową pomoc, jeśli placówka medyczna ma podpisaną umowę z ubezpieczycielem. Oznacza to, że nawet w razie konieczności poniesienia kosztów, np. wizyty lekarskiej, turyści nie muszą pokrywać ich z własnych środków.

– Korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej to nasze prawo. Płacimy za tę możliwość w naszych comiesięcznych składkach. Powinniśmy jednak być świadomi ograniczeń w innych krajach. Aby uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów, warto zatem wykupić polisę ubezpieczenia turystycznego. To zapewni nam spokój, tak cenny podczas wymarzonego urlopu – radzi Urszula Szwarc.

Źródło: materiały prasowe Europ Assistance