Na lotniskach istnieje wiele przydatnych miejsc, o których mało osób wie. Tymczasem znacznie ułatwiają one turystom podróżowanie. Koniecznie skorzystaj z nich przed swoim kolejnym lotem.

Jeżeli jesteś częstą podróżniczką, z pewnością wiesz gdzie znajduje się punkt odbioru i nadania bagażu, terminal pasażerski czy strefa bezcłowa. W przypadku długiej kolejki warto natomiast skorzystać z bramki szybkiego przejścia, aby nie spóźnić się na swój lot.

Nawet jeśli mogłoby się wydawać, że lotniska znasz już na wylot, to wciąż skrywają one pewne punkty, które oferują pasażerom dodatkową pomoc i przyspieszają procedury w kryzysowych sytuacjach. Możesz w ten sposób zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i swój cenny czas.

Na warszawskim lotnisku Okęcie znajduje się na przykład punkt z wodą pitną dla oczekujących na samolot, dlatego nie trzeba przepłacać za butelkę będąc spragnionym, a także od niedawna apteka. W jednym z dziesięciu wyznaczonych miejsc bez problemu naładujemy telefon, powerbanka albo laptopa.

W jaki sposób możemy jeszcze ułatwić sobie podróż?

Paczkomat do odesłania nadbagażu

To genialne rozwiązanie pozwala odesłać do domu niedozwolone przedmioty, które trafiły do walizki przez nieuwagę, albo umożliwić spakowanie części nadbagażu, zamiast wyrzucać go do kosza. Trudno się dziwić, że turyści są wdzięczni za paczkomaty umiejscowione na lotniskach, ponieważ zabierają ze sobą zwykle swoje ulubione ubrania. Warszawa może poszczycić się tym pomysłem od 2023 roku jako pierwsza w Europie. Przed spakowaniem rzeczy do kartonu należy okazać ją ochroniarzowi.

Kapsuły do spania

Hotele kapsułowe kojarzą nam się głównie z Japonią, ale zmęczeni podróżujący mogą z nich już skorzystać na lotnisku Chopina w Warszawie. Strefa odpoczynku jest dostępna w godzinach 19:00 – 7:00 i mogą z niej skorzystać nie tylko pasażerowie lotów międzykontynentalnych. Za godzinę takiej przyjemności zapłacimy 60 złotych, ale każda kolejna kosztuje o 10 złotych mniej niż poprzednia.

Punkt wydawania paszportów tymczasowych

Dla zapominalskich lotnisko w Warszawie przygotowało specjalny punkt, w którym można wyrobić paszport tymczasowy w zaledwie 15 minut. Wystarczy przedstawić pracownikom stoiska bilety lotnicze, dowód osobisty a także zapozować na miejscu do zdjęcia.

Taka pomoc przyda się nie tylko jeśli zapomnimy dokumentu z domu i pędzimy w stronę otwartych bramek, ale również jeśli nie doczytaliśmy dokładnie informacji o zmianie przepisów dotyczących wjazdu do danego kraju lub nie zorientowaliśmy się, że nasz dokument jest już nieważny, a kupiliśmy już drogie bilety na lot.

